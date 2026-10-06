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CRPFలో 521 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.80 వేల వరకు జీతం!
CRPF స్పోర్ట్ కోటా 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల - అర్హతలు, దరఖాస్తు తేదీల వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 6:43 PM IST
CRPF Sports Quota Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్(CRPF) స్పోర్ట్స్ కోటాలో 521 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.21,700 నంచి రూ.81,100 వరకు జీతం లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు నవంబరు 11 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF), హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, స్పోర్ట్స్ కోటా 2026 కింద హెడ్ కానిస్టేబుల్(జనరల్ డ్యూటీ), కానిస్టేబుల్(జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మెరిట్ కలిగిన క్రీడాకారుల(పురుషులు & మహిళలు) నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. గ్రూప్ "సి" తాత్కాలిక పోస్టులైన వీటికి అర్హులైనవారు అక్టోబరు 12 నుంచి నవంబరు 11 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
వివరాలు :
- హెడ్ కానిస్టేబుల్(జనరల్ డ్యూటీ)/కానిస్టేబుల్ జీడీ (స్పోర్ట్స్ కోటా) - 182 ఖాళీలు(ఇందులో పురుషులకు 150 ఉండగా, మహిళలకు 32 పోస్టులున్నాయి)
- కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ)/కానిస్టేబుల్ జీడీ (స్పోర్ట్స్ కోటా) - 339 పోస్టులు(వీటిల్లో పురుషులకు 258 ఉండగా, మహిళలకు 81 పోస్టులున్నాయి)
మొత్తం ఖాళీలు : 521 పోస్టులు
అర్హతలు :
- హెడ్ కానిస్టేబుల్ (GD) పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి 10+2 (ఇంటర్మీడియట్) పాసై ఉండాలి.
- అలాగే, అంతర్జాతీయ పోటీలలో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి ఉండాలి.
- లేదా నేషనల్ గేమ్స్/ఛాంపియన్షిప్లు/ఇంటర్-యూనివర్సిటీ టోర్నమెంట్లలో 1 నుంచి 3వ స్థానం పొంది ఉండాలి.
- కానిస్టేబుల్ (GD) పోస్టులకు టెన్త్ క్లాస్ పాసై ఉండాలి. జాతీయ స్థాయి ఛాంపియన్షిప్లలో రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి ఉండాలి
- లేదా ఖేలో ఇండియా/నేషనల్ స్కూల్ గేమ్స్లో పాల్గొన్నవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.
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వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 01, 2026 నాటికి 18 నుంచి 23 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి(అభ్యర్థులు ఆగస్టు 2, 2003 కంటే ముందు, ఆగస్టు 01, 2008 తర్వాత జన్మించి ఉండకూడదు).
- నిబంధనల ప్రకారం అన్రిజర్వ్డ్ క్రీడాకారులకు 5 ఏళ్లు; ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు 8 ఏళ్లు; ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు పదేళ్ల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
జీతం :
- హెడ్ కానిస్టేబుల్ (GD) పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 25,500 - రూ. 81,100 వరకు జీతం వస్తుంది.
- అదే, కానిస్టేబుల్ (GD) పోస్టులకు ఎంపికైతే నెలకు రూ. 21,700 - రూ. 69,100 వరకు శాలరీ పొందవచ్చు. జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే జనరల్ అభ్యర్థులు రూ.100 చెల్లించాలి. అదే, మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్ సర్విస్మెన్ అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
- ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్, స్పోర్ట్స్ ట్రయల్ టెస్ట్, క్రీడా సర్టిఫికెట్లలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితా సిద్ధం చేస్తారు.
- తర్వాత వైద్య పరీక్షలు, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన తదితరాల ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : అక్టోబరు 12, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 11, 2026.
- ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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