నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 9175 పోస్టుల భర్తీకి "CRPF" నోటిఫికేషన్
పది, ఐటీఐ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - ప్రిపేరేషన్, పరీక్షా విధానం ఇదే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 10:22 AM IST
CRPF Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్ఫీఎఫ్) ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వీటికి 10వ తరగతి, ఐటీఐతో అప్లై చేసుకోవచ్చు. పరీక్షల్లో ప్రతిభతో నియామకాలుంటాయి. ఇందుకు ఎంపికైన వారు మొదటి నెల నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను పొందొచ్చు. మరి ఎన్నిపోస్టులు ఉన్నాయి? ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా నిర్వహిస్తారు? అనే విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కానిస్టేబుల్ (టెక్నికల్, ట్రేడ్స్మెన్, పయనీర్) పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. మొత్తం 9175 ఉద్యోగాల్లో ఏపీకి 504, తెలంగాణకు 353 కేటాయించారు. దేశవ్యాప్తంగా 79 పోస్టులు మహిళలకు దక్కుతాయి. వీటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు 3, తెలంగాణకు 3 ఉన్నాయి. పయనీర్ విభాగంలో 20 ఉద్యోగాలు మాత్రం దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. ఈ జాబ్స్కు మహిళలూ కూడా అర్హులే.
పోస్టింగ్స్ అనేవి రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల వారీ ఉంటాయి. ఇందుకు ఎంపికైనవారు లెవెల్-3 మూలవేతనం రూ.21,700 పొందుతారు. అంతేకాక అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయి. తొలి నెల నుంచే సుమారు రూ.40,000ల జీతం అందుకోవచ్చు. అలాగే వీరు అనుభవంతో హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఏఎస్సై స్థాయికి వెళ్లొచ్చు. విధుల్లో ప్రతిభ, ఉన్నత విద్య, శాఖాపరమైన పరీక్షలతో పై స్థాయికి చేరుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం :
- తొలుత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్(పీఈటీ) ఉంటుంది. అనంతరం ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్(పీఎస్టీ) ఉంటాయి. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి ఆన్లైన్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ఎంపికైన ప్రతిభావంతులకు ట్రేడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అర్హత సాధించినవారి సర్టిఫికెట్స్ పరిశీలిస్తారు. అనంతరం మెడికల్ టెస్ట్లు నిర్వహించి, శిక్షణ, ఉద్యోగానికి సెలక్ట్ చేస్తారు.
పీఈటీ, పీఎస్టీ :
- ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్(పీఈటీ)లో పురుషులు అప్లై చేసుకున్న పోస్టు ప్రకారం 5 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 24 నిమిషాల్లో, 1.6 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 9 లేదా 10 నిమిషాల్లో చేరుకోవాలి. అదే మహిళలైతే 1.6 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 8.5 లేదా 12 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి.
- ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్(పీఎస్టీ)లో పురుషులు 170, మహిళలు 157 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉండాలి. ఎస్టీ పురుషులు 162.5, మహిళలు 150 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. పురుషుల ఛాతీ విస్తీర్ణం 80 సెంటీమీటర్లు (ఎస్టీలకు 76) తప్పనిసరి. ఊపిరి పీల్చినప్పుడు కనీసం 5 సెంటీమీటర్లు పెరగాలి. ఎత్తుకు తగ్గ బరువుండాలి. అన్ని విభాగాల్లోనూ అర్హులైనవారిని ఎగ్జామ్కు ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం :
- పరీక్షను ఆన్లైన్లో 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఎగ్జామ్ వ్యవధి 2 గంటలు. 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు. తప్పు జవాబుకు పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. ఎగ్జామ్ పేపర్ హిందీ, ఇంగ్లిష్లో ఉంటుంది. ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో 10వ తరగతి సిలబస్ స్థాయిలోనే ఉంటాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను నోటిఫికేషన్లో తెలియజేశారు.
- ఈ ఎగ్జామ్లో జనరల్ అభ్యర్థులు 30, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్లు 25, ఎస్సీ, ఎస్టీలు 20 శాతం మార్కులు సాధించాలి. పయనీర్ పోస్టులకు జనరల్ అభ్యర్థులు 35, మిగిలిన అందరూ 33 శాతం మార్కులు పొందాలి.
ట్రేడ్ టెస్ట్ :
- పరీక్షలో అర్హులకు స్కిల్ టెస్ట్ లేదా ట్రేడ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. దీనికి 50 మార్కులు. ఇందులో కనీసం 20 మార్కులు సాధిస్తే అర్హులవుతారు. అనంతరం వీరి సర్టిఫికెట్స్ పరిశీలించి, మెడికల్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తారు. తుది నియామకాలు ఎగ్జామ్లో మార్కుల మెరిట్తో రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఉంటాయి.
ముఖ్య వివరాలు :
- అర్హత : డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు 10వ తరగతితో పాటు హెవీ ట్రాన్స్పోర్టు వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. మిగిలిన పోస్టులకు పదో తరగతి తర్వాత సంబంధిత విభాగాల్లో ఐటీఐ ఉండాలి. కొన్నిటికి పది తర్వాత పని అనుభవం ఉంటే చాలు.
- వయసు : డ్రైవర్ పోస్టులకు జనవరి 1, 2026 నాటికి 21 సంవత్సరాల నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. మిగిలిన పోస్టులకు 18 ఏళ్ల నుంచి 23 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : మే 19
- దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.100. ఎస్సీ, ఎస్టీలు, మహిళలకు ఫీజు లేదు.
- వెబ్సైట్ : http://www.rect.crpf.gov.in/
