టెన్త్ అర్హతతో 9,195 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు మరో 2 రోజులే!
- సీఆర్పీఎఫ్ నుంచి భారీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
Published : May 17, 2026 at 12:34 PM IST
CRPF Constable Recruitment 2026 : పదో తరగతి అర్హత ఉండి, కేంద్ర ప్రభుత్వ రక్షణ బలగాల్లో స్థిరపడాలనుకునే నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్(CRPF) పెద్ద మొత్తంలో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 9,195 కానిస్టేబుల్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. టెన్త్ విద్యార్హతతో వెలువడిన ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకునే గడువు మరో రెండు రోజుల్లో ముగియనుంది. మరి, తెలంగాణ, ఏపీలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? విద్యార్హతలు, అప్లికేషన్ ఫీజు, శాలరీ, ఎంపిక విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో టెక్నికల్ & ట్రేడ్స్మెన్ & పయనీర్ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 9,195 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మే 19వ తేదీని ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. మొత్తం పోస్టులలో టెక్నికల్ & ట్రేడ్స్మెన్ విభాగంలో 9,175 ఉన్నాయి. వాటిల్లో పురుషులకు 9,096, మహిళలకు 79 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు పయనీర్ విభాగంలో 20 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
టెక్నికల్ & ట్రేడ్స్మెన్ విభాగంలో భర్తీ చేస్తున్న 9,175 సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్లో తెలంగాణకు 353, ఆంధ్రప్రదేశ్కు 504 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ నోటిఫికేషన్లో మహిళలకు మొత్తం 79 పోస్టులకు అవకాశం కల్పించారు. అందులో తెలంగాణ, ఏపీలకు 3 చొప్పున ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇక పయనీర్ విభాగంలో ఉన్న 20 ఖాళీలకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
విద్యార్హతలు :
ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 10వ తరగతి లేదా తత్సమాన విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి. అలాగే, సంబంధిత ట్రేడ్లలో సాంకేతిక నైపుణ్యం అవసరం.
వయస్సు :
- డ్రైవర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసేవారి వయస్సు 21 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఇతర ట్రేడ్లకు (కుక్, కార్పెంటర్, మోటార్ మెకానిక్ వెహికల్, టెయిలర్, బార్బర్, సఫాయీ కర్మచారి తదితర పోస్టులకు) 18 నుంచి 23 ఏళ్ల వయోపరిమితి నిర్ణయించారు.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీలు 3 సంవత్సరాలు, ఈఎస్ఎంకు చెందినవారు 3 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు పొందుతారు.
శాలరీ :
ఎంపికైన అభ్యర్థులు పే లెవల్-3 ప్రకారం నెలకు రూ.21,700 నుంచి రూ.69,100 వరకు వేతనం పొందుతారు. మీరు సేవలో చూపే ప్రతిభ ఆధారంగా హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఏఎస్సై, ఎస్సై స్థాయిలకు ప్రమోషన్ పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేయడానికి జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్ & ఓబీసీ పురుష అభ్యర్థులు రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు & మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు అవకాశం ఉంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : మే 19, 2026
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముందుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష(CBT) పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దాని ఆధారంగా కొంతమందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. వీరికి శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (PET), శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష (PST), ట్రేడ్ టెస్ట్ వంటివి కండక్ట్ చేస్తారు. ఇక చివరగా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ & వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి 9,195 పోస్టుల భర్తీకి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
దేశ సేవ చేయాలనే అభిరుచి ఉన్న అభ్యర్థులకు సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ 2026 నోటిఫికేషన్ ఒక మంచి ఉద్యోగ అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో సన్నద్ధమవ్వండి.. కేంద్ర ప్రభుత్వ రక్షణ బలగాల్లో ప్రభుత్వ కొలువును సాధించండి.
