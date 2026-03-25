విద్యార్థులకు సారథి - ఉద్యోగార్థులకు పెన్నిధి 'పాత్‌ ఫైండర్స్‌'

ఏలూరులోని స్మార్ట్ ఏఐ గైడ్ ప్రాజెక్టు పాత్‌ ఫైండర్స్‌ - రూపొందించిన సీఆర్​రెడ్డి ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు - ఇందులో ఉన్న కెరీర్ గైడెన్స్, రెజ్యూమె ఎనలైజర్, కెరీర్ హెల్త్ స్కోర్ ఫీచర్లు

CR. Reddy Engineering Students developed AI Pathfinder Programme
CR. Reddy Engineering Students developed AI Pathfinder Programme (Etv Bharat)
Published : March 25, 2026 at 2:12 PM IST

CR. Reddy Engineering Students Developed AI Pathfinder Programme : ప్రస్తుతం విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను విశ్లేషించి ఆపై వారికి సరైనటువంటి కెరీర్ మార్గాలను చూపే విధంగా స్మార్ట్ ఏఐ గైడ్ ప్రాజెక్టు అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రస్థాయిలో వినూత్నంగా నిర్వహించిన ఆవిష్కరణగా గుర్తింపును సంపాదించి గతేడాది డిసెంబర్​లో రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని జైపూర్​లో జరిగిన జాతీయస్థాయి హ్యాకథాన్​లో అందరి ప్రశంసలను చూరగొంది.

అంతేకాకుండా ఏలూరులోని సీఆర్​రెడ్డి ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విభాగంలో నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న చింతా యశ్వంత్ సాయిరామ్ బృందం పాత్ ఫైండర్స్ పేరుతో దీన్ని రూపొందించడం గమనార్హం. ప్రధానంగా విద్యార్థులు ఎంచుకున్న రంగాల్లో సందేహాలను తొలగించుకునేందుకు వారి ఆసక్తి, లక్ష్యాల ఆధారంగా వారి భవిష్యత్ దిశను సూచించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇందులో ముఖ్యంగా కెరీర్ గైడెన్స్, రెజ్యూమ్​ ఎనలైజర్, కెరీర్ హెల్త్ స్కోర్ అనే ఫీచర్లు ఉంటాయి.

పాత్​ఫైండర్స్ ద్వారా కెరీర్ మార్గాలు: వీటితోపాటు కెరీర్ గైడెన్స్ ఎంపికలో విద్యార్థుల వివరాలు, ఎడ్యుకేషన్​కు సంబంధించిన అంశాలు, ఆసక్తి ఉన్న రంగాలను నమోదు చేస్తే వారికి సరిపోయేటటువంటి కెరీర్ మార్గాలను ఏఐ ద్వారా చూపిస్తోంది. ఆపై రెజ్యుమ్​ ఎనలైజర్​లో విద్యార్థి నమోదు చేసిన రెజ్యుమ్​ను విశ్లేషించి బలాలు, బలహీనతలను గుర్తిస్తోంది. అనంతరం రెజ్యుమ్​కు ఓ స్కోర్​ను అందించి మరింత మెరుగుపరచుకోవాల్సిన అంశాలను సైతం సూచిస్తోంది.

అదే విధంగా పలు నైపుణ్యాలకు సంబంధించిన సిలబస్​ను ఇవ్వడంతో పాటు వాటిని క్విజ్ రూపంలో సాధన చేసేందుకు అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఆ తర్వాత దశలవారీగా నేర్చుకున్న అంశాలతో కెరీర్ హెల్త్ స్కోర్​ను చూపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న స్థితి నుంచి లక్ష్యం దిశగా వెళ్లేందుకు మార్గనిర్దేశం చేస్తోంది.

ఉన్న స్థితి నుంచి లక్ష్యం దిశగా: అంతేకాకుండా మొత్తం పూర్తిగా ఏఐ ద్వారా పనిచేసేటటువంటి ఈ పాత్ ఫైండర్స్ ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల ఉద్యోగార్థుల కోసం తీర్చిదిద్దారు. అతి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి యాప్ రూపంలో పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోనికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

