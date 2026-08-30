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CPCBలో సైంటిస్ట్ ఉద్యోగాలు - నో ఎగ్జామ్ ఫీజు, నో రాత పరీక్ష! - జీతం రూ.లక్షకు పైనే!
నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి నోటిఫికేషన్ విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 5:16 PM IST
CPCB Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో(CPCB) 51 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఎలాంటి ఫీజు లేకుండానే ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్న ఈ జాబ్స్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు. జీతం పోస్టు రకాన్ని బట్టి నెలకు రూ.38,741 నుంచి రూ.1,71,597 వరకు పొందుతారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 7 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు కావాల్సిన విద్యార్హతలు, జీతభత్యాలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
దిల్లీలోని ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో(సీపీసీబీ) ఒప్పంద ప్రాతిపదికన 51 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. అందులో భాగంగా సైంటిస్ట్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది సీపీసీబీ. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 7 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
పోస్టుల వివరాలు :
- సైంటిస్ట్ - బి : 12
- సైంటిస్ట్ - సి : 08
- సైంటిస్ట్ - డి : 01
- సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ - 13
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) - 03
- అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ - 01
- టాక్సోనోమిస్ట్ - 01
- డేటాఎంట్రీ ఆపరేటర్ - 04
- ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ - 08
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 51
అర్హతలు :
- మీరు అప్లై చేసే పోస్టు రకాన్ని అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్, బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, ఎంఎస్సీ, మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- అలాగే, కొన్ని పోస్టులకు అకడెమిక్ ఉత్తీర్ణతో పాటు గేట్/నెట్ స్కోర్ ఉత్తీర్ణత అవసరం. ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
సైంటిస్ట్ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 35 నుంచి 50 సంవత్సరాలు ఉండాలి. డేటాఎంట్రీ ఆపరేటర్కు 32 ఏళ్లు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కు 27 సంవత్సరాలు, ఇతర పోస్టులకు 35 సంవత్సరాలు మించకుండా ఉండాలి.
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జీతం :
- ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్న ఉద్యోగాలలో సైంటిస్ట్ పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి నెలకు 1,25,380 నుంచి రూ.1,71,597 వరకు జీతం వస్తుంది.
- అదే, అసిస్టెంట్ మేనేజర్కు రూ.1,19,272; అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కు రూ.77,654; టాక్సానోమిస్ట్ రూ.65,031, డేటాఎంట్రీ ఆపరేటర్కు రూ. 57,498; ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కు రూ. 38,741 శాలరీ లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు(CPCB) అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. అంటే ఎవరైనా ఉచితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం :
ఈ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఒకవేళ ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తే రాత పరీక్ష నిర్వహించవచ్చు. ఎంపికైనవారిని లఖ్నవూ, కోల్కతా, చండీగఢ్, దిల్లీల్లో నియమించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వ్యక్తిగత పనితీరు, సంస్థ అవసరాల నిమిత్తం కాంట్రాక్టు వ్యవధిని పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం : ఆగస్టు 24, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 07, 2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.cpcb.gov.in/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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