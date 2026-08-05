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నీట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం - ఈ డాక్యుమెంట్స్ తప్పనిసరి!

ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సులకు ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం - ఆలస్య రుసుము లేకుండా ఈ నెల 12 వరకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే అవకాశం

MBBS and BDS Course Counseling 2026
MBBS and BDS Course Counseling 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:47 PM IST

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MBBS and BDS Course Counseling 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు అన్-ఎయిడెడ్, మైనారిటీ వైద్య, దంత కళాశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను కన్వీనర్ కోటా (కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా) కింద ఎంబీబీఎస్ (MBBS), బీడీఎస్ (BDS) సీట్ల భర్తీకి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం సమగ్ర నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా మెడికల్ కళాశాల (SVIMS) లోని 126 ఎంబీబీఎస్ సీట్లను కూడా ఇదే కౌన్సెలింగ్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. నీట్ (NEET UG - 2026)లో నిర్దేశిత కటాఫ్ మార్కులు సాధించిన అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని వర్సిటీ ఇన్‌ఛార్జ్ రిజిస్ట్రార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే :

  • సాధారణ రుసుముతో: ఆగస్టు 5, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఆగస్టు 12, 2026 రాత్రి 9 గంటల వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ఆలస్య రుసుముతో: ఆగస్టు 13, 2026 ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఆగస్టు 14 మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు అవకాశం ఉంటుంది (రూ. 20,000 అదనపు ఫీజుతో)

దరఖాస్తు రుసుము (బ్యాంక్ ఛార్జీలు అదనం):

  • ఓసీ/బీసీ (OC/BC) అభ్యర్థులకు: రూ. 3000 (ఆలస్య రుసుముతో కలిపితే రూ. 23,000)
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ (SC/ST) అభ్యర్థులకు: రూ. 2400 (ఆలస్య రుసుముతో కలిపితే రూ. 22,400)
  • ఫీజును డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లోనే చెల్లించాలి.
  • ఒకసారి చెల్లించిన రుసుము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తిరిగి ఇవ్వబడదు.

నీట్-2026 కేటగిరీల వారీగా కటాఫ్ మార్కులు (720కి గాను):

  • జనరల్ (OC / EWS): 715–213 (50వ పర్సంటైల్)
  • దివ్యాంగులు - జనరల్ (OC/EWS PwBD): 212–194 (45వ పర్సంటైల్)
  • ఎస్సీ / ఎస్టీ / బీసీ: 212–177 (40వ పర్సంటైల్)
  • దివ్యాంగులు (BC / SC PwBD): 193–177 (40వ పర్సంటైల్)
  • దివ్యాంగులు (ST PwBD): 191–178 (40వ పర్సంటైల్)

అర్హతలు - వయోపరిమితి:

  • వయసు: 31 డిసెంబర్ 2026 నాటికి 17 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. ఆ వయసు నిండని వారు దరఖాస్తుకు అనర్హులు.
  • విద్యార్హత: ఇంటర్మీడియట్ (బైపీసీ) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో భౌతిక, రసాయన, జీవ శాస్త్రాలతో పాటు ఆంగ్లంలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. సైన్స్ సబ్జెక్టులలో ఓసీలు 50%, ఓసీ దివ్యాంగులు 45%, బీసీ/ఎస్సీ/ఎస్టీలు 40% మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి.

అప్‌లోడ్ చేయాల్సిన ముఖ్యమైన ధ్రువపత్రాలు:

  • నీట్ యూజీ-2026 స్కోర్ కార్డ్.
  • పదో తరగతి మార్కుల జాబితా (వయసు ధృవీకరణ కోసం)
  • ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల జాబితా
  • 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికెట్లు
  • ఇంటర్ టీసీ (Transfer Certificate)
  • ఆన్‌లైన్ ద్వారా పొందిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కుల ధ్రువీకరణ పత్రం (వర్తించే వారికి)
  • ఎస్సీ కుల ధృవీకరణ పత్రంలో సబ్-గ్రూప్ (A,B,C,D) తప్పనిసరిగా ఉండాలి
  • ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) అభ్యర్థులు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి చెల్లుబాటయ్యే సర్టిఫికెట్ అప్‌లోడ్ చేయాలి
  • ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ కోసం ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం లేదా తెల్ల రేషన్ కార్డు
  • ఆధార్ కార్డు
  • అభ్యర్థి పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో మరియు సంతకం
  • దరఖాస్తు సమయంలోనే ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను స్కాన్ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు ప్రతులను వర్సిటీకి పంపాల్సిన అవసరం లేదు. కౌన్సెలింగ్ సమయంలో కళాశాలలోనే ఒరిజినల్స్ పరిశీలిస్తారు.

(గమనిక: ఎన్సీసీ, క్యాప్, స్పోర్ట్స్, దివ్యాంగులు తదితర ప్రత్యేక కేటగిరీల వారు అదనంగా సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి).

స్థానికత, కళాశాలల్లో కీలక మార్పులు:

  1. విజయవాడ ప్రభుత్వ దంత కళాశాల: 2024-25 నుంచి ఈ కళాశాలను నాన్-స్టేట్‌వైడ్ (ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ పరిధి)గా మార్చారు. ఇందులో 85% సీట్లు స్థానికులకు (AU), మిగిలిన 15% అన్‌రిజర్వ్‌డ్ (AU మరియు SVU) కింద భర్తీ చేస్తారు.
  2. సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీ, విజయవాడ: ఇది స్టేట్‌వైడ్ కళాశాల. 85% స్థానిక కోటా సీట్లలో ఏయూ (AU) ప్రాంతానికి 65.62%, ఎస్వీయూ (SVU) ప్రాంతానికి 34.38% కేటాయించబడ్డాయి. మిగిలిన 15% అన్‌రిజర్వ్‌డ్.

దళారులను నమ్మవద్దు:

సీట్లు ఇప్పిస్తామంటూ వచ్చే బ్రోకర్లు, దళారులను నమ్మవద్దని విశ్వవిద్యాలయం తల్లిదండ్రులను హెచ్చరించింది. కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ అంతా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, నీట్ మెరిట్ మరియు విద్యార్థుల ఆప్షన్ల ఆధారంగా అత్యంత పారదర్శకంగా జరుగుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అభ్యర్థులు దరఖాస్తును ఇంటర్నెట్ సెంటర్ల నిర్వాహకులపై ఆధారపడకుండా, స్వయంగా నింపుకోవడం ఉత్తమం.

ఓవెబ్‌సైట్ మరియు హెల్ప్‌లైన్ వివరాలు:

  • దరఖాస్తు ఫారం, ప్రాస్పెక్టస్ కోసం https://drntr.uhsap.in లేదా https://apuhs-ugadmissions.aptonline.in/MBBS/HOME/Home వెబ్‌సైట్లను (కేవలం డెస్క్‌టాప్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ ద్వారా మాత్రమే) సందర్శించాలి.
  • నిబంధనలపై సందేహాలకు: 8978780501, 7997710168 (ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు)
  • సాంకేతిక సమస్యలకు: 9000780707, 8008250842 (ఈమెయిల్: ap.uhs.support@aptonline.in)

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