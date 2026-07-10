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నిరుద్యోగులకు "కాటన్ కార్పొరేషన్" గుడ్న్యూస్ - 148 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - జీతం రూ.లక్షపైనే!
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యాలయాల్లోని పోస్టుల భర్తీకి ది కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CCI) సిద్ధం - అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 10, 2026 at 11:21 AM IST
Cotton Corporation of India Recruitment 2026: ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. కేంద్ర జౌళి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ది కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CCI) వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్యాలయాల్లో మొత్తం 148 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్లు కోరుతోంది. ఇంతకీ పోస్టులు ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేయాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు:
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్: 1
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ): 1
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మార్కెటింగ్): 8
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (అకౌంట్): 8
- జూనియర్ కమర్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్: 50
- జూనియర్ అసిస్టెంట్ (అకౌంట్స్): 50
- జూనియర్ అసిస్టెంట్ (జనరల్): 30
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య: 148
అర్హతలు:
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్ కోడ్ - 101: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో హిందీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇక గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఇంగ్లీష్ను ఒక సబ్జెక్ట్గా చదివి ఉండాలి. హిందీపై మంచి పట్టు ఉండాలి. హిందీ అనువాదంలో అర్హత లేదా ఎంబీఏ ఉన్నవారికి అదనపు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఏదైనా సంస్థలో కనీసం 1 సంవత్సరం పని అనుభవం ఉండాలి.
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్(ఐటీ) పోస్ట్ కోడ్ - 102 : గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 50% మార్కులతో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ (IT/CSE), MCA లేదా ఐటీ/సిస్టమ్స్ స్పెషలైజేషన్తో MBA/PGDM పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఇక ఏదైనా ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కనీసం 1 సంవత్సరం పని అనుభవం ఉండాలి.
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ(మార్కెటింగ్) పోస్ట్ కోడ్ - 103: అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లేదా అగ్రికల్చరల్ సంబంధిత మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ(అకౌంట్స్) పోస్ట్ కోడ్ - 104: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సీఏ లేదా సీఎమ్ఏలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- జూనియర్ కమర్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ - పోస్ట్ కోడ్ 105: గుర్తింపు కలిగిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 50 శాతం మార్కులతో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- జూనియర్ అసిస్టెంట్(అకౌంట్స్) పోస్ట్ కోడ్ - 106: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 50 శాతం మార్కులతో బీకాం పూర్తి చేయాలి.
- జూనియర్ అసిస్టెంట్(జనరల్) పోస్ట్ కోడ్ - 107: గుర్తింపు కలిగిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 50 శాతం మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు.
వయోపరిమితి: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకున్న వారి వయసు జులై 9, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అసిస్టెంట్ మేనేజర్(అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్, ఐటీ)కు 32 ఏళ్లు మించకూడదు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5, ఓబీసీ కి 3, పీడబ్ల్యూబీడీ 10, ఎక్స్ సర్విస్మెన్ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం: అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (అధికారిక భాష) రూ.40,000- రూ.1,40,000, అసిస్టెంట్ మేనేజర్కు రూ.40,000- రూ.1,40,000, మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ పోస్టులకు రూ.30,000- రూ.1,20,000, జూనియర్ కమర్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు రూ.22,000- రూ.90,000.
ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలు తదితరాల ఆధారంగా ఉంటుంది.
రాత పరీక్ష: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ను 5 విభాగాలుగా నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో విభాగం నుంచి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇలా పరీక్ష మొత్తాన్ని 120 ప్రశ్నలకు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. అంటే 120 ప్రశ్నలకు 120 మార్కులు. ఇక ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత ఉంటుంది. అయితే ప్రశ్నలు ఆయా పోస్టులను అనుసరించి ఉంటాయి.
పరీక్ష కేంద్రాలు: ముంబయి, హైదరాబాద్, దిల్లీ, చెన్నై, లఖ్నవూ, కలకత్తా, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, పాట్నా, జైపూర్.
దరఖాస్తు ఫీజు:
- జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజు రూ.1000, ఇంటిమేషన్ ఛార్జీలు రూ.500, జీఎస్టీ రూ.270 కలిపి మొత్తం రూ.1770 చెల్లించాలి.
- అదే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్ సర్విస్మెన్, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులు ఇంటిమేషన్ ఛార్జీలు రూ.500, జీఎస్టీ రూ.90 కలిపి మొత్తంగా రూ.590 చెల్లించాలి. వీరికి అప్లికేషన్ ఫీజు లేదు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ఈ క్రమంలోనే ముందుగా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్లో సంబంధింత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి అప్లై చేసుకునేవారు అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ పూర్తయ్యాక అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ముఖ్యతేదీలు:
- దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జులై 9, 2026
- చివరి తేదీ (ఫీజుతో సహా): జులై 24, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్