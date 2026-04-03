ఉన్నత విద్యామండలి, కళాశాల విద్యాశాఖ చెరో పాఠం! - డిగ్రీ సిలబస్ రూపకల్పనలో గందరగోళం
చెరో దారిలో ఉన్నత విద్యామండలి, కళాశాల విద్యాశాఖ - సిలబస్ రూపకల్పనకు విశ్వ విద్యాలయాలను భాగస్వామ్యం చేసి డీన్లతో కమిటీల ఏర్పాటు - రాష్ట్రానికే డిగ్రీ సిలబస్ మార్చే అధికారం
Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST
Confusion Design of Degree Syllabus : రాష్ట్రంలో డిగ్రీ కోర్సుల కొత్త పాఠ్య ప్రణాళిక రూపకల్పనపై గందరగోళంగా ఉంది. ఒకవైపు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యమండలి సిలబస్ను ఆధునికీకరిస్తున్నామని యూనివర్సిటీల్లోని డీన్లతో కమిటీలు నియమించనున్నారు. మరోవైపు కళాశాల విద్యాశాఖ కూడా అదే పనిని చేపట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. రెండు శాఖలు వేరువేరు దారిలో వెళ్లడంపై యూనివర్సిటీల డీన్లు, బీఓఎస్ ఛైర్మన్లు, ఆచార్యుల్లోనూ అయోమయం నెలకొంది.
యూనివర్సిటీల డీన్లతో కమిటీలు : పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేసేలా సిలబస్లో సమూల మార్పులు చేయాలని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యమండలి భావించింది. దానికి తగ్గినట్టుగానే 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలోనే శ్రీకారం చుట్టింది. డిగ్రీ క్రెడిట్ల మార్పు, టెక్నాలజీ పేపర్, సిలబస్ మార్పులపై కమిటీలు నియమించి ఆ ప్రక్రియ పూర్తి చేసింది. అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలను భాగస్వామ్యం చేసి డీన్లతో కమిటీలు వేసింది. ఇటీవల నిర్వహించిన సమావేశాలకు కళాశాల విద్యాశాఖ తరఫున ఇద్దరు అధికారులు సైతం హాజరయ్యారు.
డిగ్రీ సిలబస్ మార్చే అధికారం రాష్ట్రానికే : నిబంధనల ప్రకారం డిగ్రీ సిలబస్ మార్చే అధికారం రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలిదే. దానిని యునివర్సిటీల్లోని బోర్డు ఆఫ్ స్టడీస్ ఛైర్మన్లు ఆమోదించాల్సి అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత అన్ని విభాగాల డీన్లతో కూడిన స్టాండింగ్ కమిటీలో చర్చించి ఆమోదిస్తే ఆ సిలబస్ అమలవుతుంది. దీని ప్రకారమే గత ఏడాది కొత్త సిలబస్ రూపొందించి అన్ని వర్సిటీలకు పంపించారు.
తెలుగు, ఆంగ్లం సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఉస్మానియా యునివర్సిటీలో అమలు కాలేదు. మిగతా 95 శాతం విద్యాసంస్థల్లో అమలు అయిందని ఉన్నత విద్యామండలి వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. దీంతో ఈ సారి మరింత పకడ్బందీగా కసరత్తు ప్రారంభించారు. తాజాగా గతంలోని లోపాలను సవరించుకుంటూ అనేక కొత్త కోర్సులను కూడా ప్రవేశపెడుతున్నందున వాటికి సంబంధించిన సిలబస్ను రూపొందిస్తున్నారు. 140 కళాశాలలు కూడా ఇప్పటికే కొత్త కోర్సులు కావాలని దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి.
''సిలబస్ రూపకల్పన అధికారం విద్యమండలిదే. ఒకవేళ కళాశాల విద్యాశాఖ అధికారులు సిలబస్కు సంబంధించి తమ ఆలోచనలను స్పష్టంగా మాకు చెప్పి ఉంటే అందులో మంచి అంశాలు తీసుకొని అందుకనుగుణంగా పాఠ్య ప్రణాళికలో మార్పులు, చేర్పులు చేసేవాళ్లం'' - ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి, విద్యామండలి ఛైర్మన్
కొత్త సిలబస్పై చర్చలు : విద్యమండలి కొత్త సిలబస్ రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు తెలిసినా కళాశాల విద్యాశాఖ రంగంలోకి దిగడం విద్యాశాఖ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కళాశాల విద్యాశాఖ అధికారులు కొద్దిరోజులుగా ఐఐటీ హైదరాబాద్, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ఐఎస్బీ), హైదరాబాద్ కేంద్రీయ యూనివర్సిటీ హెచ్సీయూ తదితర జాతీయ విద్యాసంస్థలతోపాటు సీసీఎంబీ, ఎన్ఐఎన్ తదితర పరిశోధనా సంస్థల్లోని నిపుణులతో సమావేశమై కొత్త సిలబస్పై చర్చలు జరుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యాసంస్థల్లోనే మకాం వేసి యుద్ధప్రాతిపదికన పాఠ్యప్రణాళిక రూపకల్పనలో నిమగ్నమయ్యారు. సిలబస్ రూపకల్పన కోసం విద్యామండలి ఉంది కదా? అని ప్రశ్నించగా తాము సైతం రూపొందించి ఉన్నత విద్యామండలికే ఇస్తామని కళాశాల విద్యాశాఖ వర్గాలు చెప్పడం విశేషం.
డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిపులు : ప్రస్తుతం సాధిస్తున్న ఉద్యోగాలన్ని స్కీల్స్ ఉన్న వారికే దరి చేరుతున్నాయి. కంపెనీలన్నీ తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా పని చేయడమే ప్రధాన లక్షణం అని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి విద్యాశాఖ ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. దీనిపై తొలుత చర్చించిన తర్వాత రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్ తప్పనిసరిగా చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఒక సెమిస్టర్లో ఈ సౌకర్యం కల్పించాలని భావిస్తోంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో 2026-27లో ఇంటర్న్షిప్లు/ అప్రెంటిస్షిప్ విధానాన్ని తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలన్న ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది.
