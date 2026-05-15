చైనాలో కోటి మందికి ఒకేసారి పరీక్ష - అయినా పేపర్ లీక్ కాదు!
- భారత్ లో నీట్ దరఖాస్తులు 23 లక్షలే..! - చైనా “గౌకావో" ఎంట్రెన్స్ టెస్టుకు సుమారు 1.3 కోట్ల మంది అభ్యర్థులు - డ్రాగన్ ఎలాంటి భద్రతా చర్యలు చేపడుతోందో తెలుసా?
Published : May 15, 2026 at 3:23 PM IST
China Gaokao Exam : నీట్ (NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST) డాక్టర్ కావాలని కలలుగనే ప్రతి ఒక్కరూ రాయాల్సిన జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్ష. దీనికోసం ప్రతీ అభ్యర్థి ఎంతగానో కష్టపడతారు. నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతారు. సరిగా తిండి కూడా తినరు. ఇంతగా కష్టపడి పరీక్ష రాయడానికి సిద్ధమవుతుంటే.. కొందరు అక్రమార్కులు, అర్హతలేని వాళ్లు చదవకుండానే పాసయ్యేందుకు ఎంచుకుంటున్న మార్గం "పేపర్ లీకేజీ"! జాతీయస్థాయిలో నిర్వహించే ఈ పరీక్ష పేపరు ముందుగానే లీకై పోవడం తీవ్ర ఆవేదనకు, ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇదే మొదటి సారి కాకపోవడం.. పరీక్ష నిర్వహణలోని లోపాలను ఎత్తి చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతీ ఏటా చైనా నిర్వహిస్తున్న ఎగ్జామ్ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. మనదేశంలో నీట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు కేవలం 23 లక్షల మంది మాత్రమే. కానీ, చైనా నిర్వహిస్తున్న “గౌకావో" ఎంట్రెన్స్ టెస్టుకు ఏకంగా దాదాపు 1 కోటీ 3 లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరువుతారు. అయినా సరే, అక్కడ పేపర్ లీకేజీ ఘటన లేదు!
మరి, అంత భారీ ఎగ్జామ్ ను చైనా ఇంత సక్సెస్ ఫుల్ గా ఎలా రన్ చేస్తోంది? అందులో పావు వంతు మంది కూడా హాజరుకాని మన నీట్ పరీక్ష నిర్వహణ ఎందుకు తెల్లబోతోంది? అని ప్రశ్నించుకుంటే పలు రకాల సమాధానాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
గౌకావో ప్రవేశ పరీక్ష ఆ దేశంలో అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. చైనాలోని ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీలు, డిగ్రీ కోర్సుల్లో సీటు సాధించడానికి గౌకావో ఎంట్రెన్స్ టెస్టులో వచ్చిన మార్కులే ఆధారం. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ఈ మార్కులే విద్యార్థి జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.
ఇంత ముఖ్యమైన పరీక్షకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్ పేపర్లకు.. ఆ దేశంలో అంతే విలువ ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్నపత్రాలను జాతీయ రహస్య పత్రాలుగా భావిస్తారంటే.. వాటిని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే వాటికి అత్యంత కఠినమైన సెక్యూరిటీ ప్రొటోకాల్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
ఈ ప్రశ్నాపత్రాలను బయట ప్రింట్ చేయరు. 24 గంటలు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే జైళ్లలో వాటిని ముద్రిస్తారు. జైల్లోని ఖైదీలు బయటకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి, పేపరు లీకేజీకి అవకాశమే లేదనేది చైనా అంచనా.
ఎగ్జామ్ పేపర్లు ప్రింట్ చేసిన తర్వాత, వాటిని కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ తరలిస్తారు. ఆ సమయంలో పోలీసు భద్రతతోపాటు జీపీఎస్ ట్రాకింగ్, వీడియో పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుంది. పోలీసు భద్రత కూడా పలు అంచెల్లో ఉంటుంది. ఇంత టైట్ సెక్యూరిటీ మధ్యనే తరలిస్తారు.
గౌకావో పరీక్ష నిర్వహించే రోజున చైనాలో అసాధారణ ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. యాంటీ చీటింగ్ నెట్వర్క్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఆ దేశంలోని టెక్ కంపెనీలన్నీ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తాయి. ఇవన్నీ నిఘాలో పాలు పంచుకుంటాయి. టెక్నాలజీ ద్వారా మాస్ కాపీయింగ్ జరిగడానికి ఉన్న అవకాశాల్లో ఏ ఒక్కటి కూడా పనిచేయకుండా సేవలు స్తంభింపజేస్తాయి.
పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నంత సేపు.. పరీక్షా కేంద్రాల గగనతలంలో విమానాల రాకపోకలు కూడా నిషేధిస్తారంటే, ఎంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
పరీక్షా కేంద్రాలపై డ్రోన్లు, కృత్రిమ మేధతో కాపలా కాస్తారు. అభ్యర్థులు చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాన్ని కూడా లోనికి తీసుకెళ్లలేరు. మెటల్ డిటెక్టర్లు, ఇంటెలిజెంట్ సెక్యూరిటీ గేట్లు మొత్తం స్కాన్ చేస్తాయి. అంతేకాదు, ఎగ్జామ్ నడుస్తున్నంత సేపు జామర్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. చుట్టపక్కల ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ ఏదీ పనిచేయదు.
ఎవరైనా పేపర్ లీక్ చేసినా, పరీక్షలో అక్రమాలకు పాల్పడినా చైనాలో కఠిన శిక్షలు విధిస్తారు. ఏడేళ్ల వరకు కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తారు. అభ్యర్థులు ఇక జీవితాంతం ఆ పరీక్ష రాయకుండా నిషేధం విధిస్తారు.
ఇలా కఠిన చట్టాలు, జాతీయ స్థాయి భద్రతా ప్రొటోకాల్, సాంకేతిక నిఘా కారణంగా చైనాలో ప్రశ్న పత్రం లీక్ ఘటనలు అసాధ్యంగా మార్చేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.