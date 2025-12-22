ETV Bharat / education-and-career

CDSEకి 110 రోజుల వ్యవధి - 45% మార్కులొస్తే జాబ్​ పక్కా!

సీడీఎస్‌ఈలో 451 ఖాళీలు - పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ మార్కుల మెరిట్‌ ప్రాతిపదికన శిక్షణ - అర్హతలు, ఎంపిక విధానంపై సమగ్ర విశ్లేషణ

combined defence services examination
combined defence services examination (ETV Bharat)
Published : December 22, 2025 at 7:44 PM IST

CDSE Exam Notification : ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ల్లో అధికారిగా సేవలందించే అవకాశం వచ్చింది. ఇందుకు పెద్ద విద్యార్హతలు ఏమీ అవసరం లేదు. సాధారణ డిగ్రీ చాలు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైనవారికి ప్రతి నెలా స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తూ శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత లెవెల్‌-10 వేతనంతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. దేశ రక్షణలో భాగం కావాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ కంబైన్డ్‌ డిఫెన్స్‌ సర్వీసెస్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ (సీడీఎస్‌ఈ) దారి చూపుతుంది. ఇటీవలే ఈ ప్రకటన వెలువడింది.

రక్షణ రంగంలో అత్యున్నత ఉద్యోగ అవకాశాలు : రక్షణ రంగంలో అత్యున్నత ఉద్యోగాలు చేయాలని ఆశించేవారు రాయాల్సిన పరీక్షల్లో ముఖ్యమైంది సీడీఎస్‌ఈ. యూపీఎస్‌సీ సంవత్సరానికి రెండు సార్లు దీన్ని నిర్వహిస్తుంది. అందువల్ల నిబద్ధతతో కృషి చేస్తే తక్కువ ప్రయత్నాల్లోనే ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక కావచ్చు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయవంతమైనవారు కూడా ఉన్నారు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల్లో 45 శాతం మార్కులు పొందితే చాలు కొలువు ఖాయమైనట్లే. 2024(2) రాత పరీక్షలో 300కు ఇండియన్‌ మిలటరీ అకాడెమీ (ఐఎంఏ) 117, ఇండియన్‌ నేవల్‌ అకాడెమీ (ఐఎన్‌ఏ) 90, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ అకాడెమీ (ఏఎఫ్‌ఏ) 126, ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ (ఓటీఏ) 81 మార్కులు పొందినవారు ఇంటర్వ్యూకు అర్హత పొందారు. తుది ఎంపికలో (పరీక్షతో పాటు ఇంటర్వ్యూ) ఐఎంఏ 600కు 241, ఏఎఫ్‌ఏ 248, ఓటీఏ మెన్‌ 161, ఐఎన్‌ఏ 220, ఓటీఏ విమెన్‌ 166 మార్కుల వరకు అవకాశం లభించింది.

పరీక్షా విధానం: పేపర్‌కు వంద మార్కుల చొప్పున ఇంగ్లిష్, జనరల్‌ నాలెడ్జ్, ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్‌ సబ్జెక్ట్​ల్లో ప్రశ్నపత్రాలు ఉంటాయి. ఒక్కో పేపర్‌కి 2 గంటల వ్యవధి. మ్యాథ్స్‌లో వంద ప్రశ్నలు, మిగిలిన రెండు పేపర్లలోనూ 120 చొప్పున ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ మూడో వంతు మార్కులు ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులోంచి తగ్గిస్తారు. పరీక్షలో అర్హతకు ప్రతి పేపర్‌లోనూ కనీస మార్కులు సాధించాలి. ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ (ఓటీఏ) పోస్టులకే దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు మ్యాథ్స్‌ పేపర్‌ రాయనవసరం ఉండదు. అర్హత మార్కులు పొంది మెరిట్‌లో ఉన్నవారిని ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.

ఇంటర్వ్యూ : పరీక్షతో సమానంగా ఈ విభాగానికీ 300 మార్కులు ఉంటాయి. ఓటీఏ పోస్టులకే దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి మాత్రం ఇంటర్వ్యూ 200 మార్కులకు ఉంటుంది. ఐదు రోజులపాటు కొనసాగే ఇంటర్వ్యూలో రెండు దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశలో అర్హత సాధిస్తేనే రెండో దశకి అనుమతిస్తారు. ఇందులోనూ విజయవంతమైతే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ మార్కుల మెరిట్‌ ప్రాతిపదికన శిక్షణలోకి తీసుకుంటారు.

అకాడెమీల్లో శిక్షణ : ఎయిర్‌ ఫోర్స్,ఆర్మీ, నేవీ, ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ(ఓటీఏ) ఏ విభాగానికి ఎంపికైనప్పటికీ శిక్షణ వ్యవధిలో ప్రతి నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ను పొందవచ్చు. సంబంధిత అకాడెమీల్లో సుమారు 18 నెలల పాటు మాత్రం శిక్షణ ఉంటుంది. ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ పోస్టులకు మాత్రం ఈ వ్యవధి 11 నెలలు మాత్రమే. శిక్షణ అనంతరం ఆర్మీ, ఓటీఏలో లెఫ్టినెంట్, నేవీలో సబ్‌ లెఫ్టినెంట్, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌లో ఫ్లయింగ్‌ ఆఫీసర్‌ హోదాతో కెరియర్‌ ప్రారంభించవచ్చు. ఇవన్నీ సమాన హోదా(లెవెల్‌ 10)లో ఉన్న ఉద్యోగాలే. వీరు మొదటి నెల నుంచే అన్నీ కలిపి సుమారు 1.40 లక్షల వేతనాన్ని అందుకోవచ్చు. తక్కువ వ్యవధిలోనే పదోన్నతులుంటాయి. ప్రతిభ, పనితీరు, అనుభవంతో అత్యున్నత స్థాయికీ చేరుకోవచ్చు.

పరీక్ష తేదీకి ఇప్పటి నుంచీ సుమారు 110 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది. ప్రతి పేపర్‌కూ రోజుకు కనీసం 2 గంటలు చొప్పున కేటాయిస్తే 80 రోజుల్లో అన్ని అంశాలూ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత గతంలో వచ్చిన ప్రశ్నపత్రాలన్నీ తప్పనిసరిగా 10 రోజుల్లో సాధన చేయాలి. తర్వాత రోజుకొకటి చొప్పున 10 రోజులు మాక్‌ టెస్టులు రాయాలి, ఫలితాలు సమీక్షించుకుని, సన్నద్ధత మెరుగుపరుచుకోవాలి. చివరి 10 రోజులూ పునశ్చరణ, సందేహ నివృత్తికి మాత్రమే కేటాయించాలి.

ప్రకటనలో పేపర్లవారీ సిలబస్‌ వివరాలు ఉన్నాయి. వాటిని బాగా చదవాలి. పరీక్షలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యమున్న అంశాలు, సులువుగా ఉండే అంశాలను ముందుగా నేర్చుకోవాలి. పేపర్లవారీగా ఏదో ఒక్క పుస్తకాన్ని మాత్రమే తీసుకుని, బాగా చదివి, వీలైనన్ని ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి. సులువుగా సమాధానం ఇవ్వగలిగే ప్రశ్నలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. చివరిలో ఎక్కువ సమయం అవసరమయ్యే ప్రశ్నలను ప్రయత్నించాలి. కటాఫ్​ మార్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి, తెలియని ప్రశ్నలను వదిలేయాలి.

మ్యాథ్స్‌: 8, 9, 10 తరగతుల గణితం పాఠ్య పుస్తకాలు బాగా సాధన చేయాలి. ఆర్ట్స్‌ విద్యార్థులు మ్యాథ్స్‌లో రాణించడానికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలి. ప్రాథమికాంశాలు బాగా చదవాలి. వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి.

జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌: భౌగోళికశాస్త్రం, భారతదేశ చరిత్ర, పాలిటీ సబ్జెక్టులకు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ 8, 9, 10 తరగతుల పుస్తకాలు మంచివి. లూసెంట్‌ లేదా అరిహంత్‌ జీకే వీటిలో ఏదైనా సరే సరిపోతుంది. సైన్స్‌ విభాగంలోని ప్రశ్నలకు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ 6-10 తరగతుల పుస్తకాల్లోని ముఖ్యాంశాలను బాగా చదవాలి.

ఇంగ్లిష్‌: 8, 9, 10 తరగతుల ఆంగ్ల పుస్తకాల్లోని వ్యాకరణాంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. అనంతరం వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి.

ఖాళీలు: 451.

విద్యార్హత: ఆఫీసర్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడెమీ, మిలటరీ అకాడెమీ పోస్టులకు ఏదైనా డిగ్రీ చాలు. నేవల్‌ అకాడెమీ ఉద్యోగాలకు మాత్రం బీఈ/బీటెక్‌ ఉండాలి. ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ పోస్టులకు ఏదైనా డిగ్రీతోపాటు ఇంటర్‌లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్‌ అవసరం. డిగ్రీ చివరి ఏడాది విద్యార్థులూ దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

వయసు: ఐఎంఏ, ఐఎన్‌ఏలకు జనవరి 2, 2003 నుంచి జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. ఏఎఫ్‌ఏకు జనవరి 2, 2003 నుంచి జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు. కమర్షియల్‌ పైలట్‌ లైసెన్స్‌ ఉన్నవారికి గరిష్ఠ వయసులో నుంచి రెండేళ్ల మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. ఓటీఏకు జనవరి 2, 2002 నుంచి జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు: 30.12.2025 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు స్వీకరిస్తారు.

దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.200. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు ఉండదు.

పరీక్ష తేదీ: 12.04.2026.

వెబ్‌సైట్‌: https://upsconline.nic.in/

