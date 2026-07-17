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ఈ బుక్ కేఫ్‌లలో కాఫీ, పుస్తకాలు క్రేజీ కాంబినేషన్ - ఇలాంటి లైబ్రరీలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా?

గ్రంథాలయంలో కాఫీ తాగుతూ పుస్తకాలు చదువుకునే అవకాశం - వైఫై సదుపాయాలను కల్పిస్తున్న లైబ్రరీలు - పలు కార్యక్రమాలతో పిల్లల్లో పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెంచేలా ప్రయత్నం

Coffee Drinking Facilities In Libraries
Coffee Drinking Facilities In Libraries (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 2:39 PM IST

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Coffee Drinking Facilities In Libraries : చాలా ఇష్టమైన పుస్తకాన్ని కూల్​గా టీ లేదా కాఫీ తాగుతూ, స్నాక్స్ తింటూ చదువుతుంటే ఆ ఎంజాయ్​మెంటే వేరు కదా! ఇలా పుస్తకాలను ప్రశాంతంగా చదవడం బుక్​లవర్స్​ ఎంతగానో ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి పాఠకులకు మధురమైన అనుభవాలు ఇవ్వాలని పలువురు ఔత్సాహికులు గ్రంథాలయాలను సరికొత్తగా నిర్వచిస్తూ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది గ్రంథాలయమా లేక కెఫేనా అనేలా చక్కని వసతులతో పుస్తకాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.

గ్రంథాలయం అంటే మీకేం గుర్తుకువస్తుంది : లైబ్రరీ అంటే గుర్తుకువచ్చేది ఇరుకైన సొరుగుల్లో కుక్కిన పుస్తకాలు, ఇనుప కుర్చీలు, కర్ర బెంచీలు, నిశబ్దం. హైదరాబాద్​లోని కొన్ని గ్రంథాలయాలను చూస్తే మీకున్న అభిప్రాయం మారిపోతుంది. కొండాపూర్​రోడ్డులో కొత్తగూడలో కోఫోర్జ్​ గ్రంథాలయం సకల హంగులతో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులోకి ప్రవేశం ఉచితం. ఇక్కడ కార్పొరేట్​ స్థాయిలో వసతులు ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైనా చదువకోవడానికి వెళ్లవచ్చు. కార్పొరేట్​ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని 15 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేశారు.

ఆఫీసు పనులు చేసుకోవడానికి వైఫై : చాలా కెఫే కం లైబ్రరీలు కార్యాలయ పనులు చేసుకోవడానికి వైఫై సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నాయి. మణికొండలో ఒక పుస్తక ప్రపంచం వివిధ రకాల కార్యక్రమాలను నిర్వహించి పిల్లల్లో పుస్తక పఠనాన్ని పెంచడానికి దోహదపడుతుంది. గ్రంథాలయాలంటే పిల్లలు ఆసక్తి చూపించేలా ఆర్ట్​, స్టోరీటెల్లింగ్ నేర్పిస్తోంది. పరిమితమైన ఫీజుతో ఆర్ట్​, క్రాఫ్ట్​పై వారికి శిక్షణ ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా సామాజిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తోంది. అంబర్​పేటలోని 'బుక్​షెల్ఫ్'కు ప్రతి ఆదివారం వెళ్లి నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించి పుస్తకాలు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. సైనికపురిలో ఉన్న గ్రంథాలయం కం కెఫేలో పుస్తకాలు చదవచ్చు. బోర్డ్ గేమ్స్ కూడా ఆడవచ్చు. స్నేహితులతో కలిసి చర్చించుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ప్రత్యేక దినోత్సవాల్లో కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు అందులో అతిథుల ఉపన్యాసాలు, చర్చాగోష్ఠులు నిర్వహిస్తున్నాయి.

ఎదుటివారితో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు : చాలా వరకు గంటలకొద్దీ కుర్చీల్లో కూర్చోవడానికి ఎవరూ ఇష్టపడడం లేదని ఓ గ్రంథాలయం కం కెఫే నిర్వాహకురాలు చెప్పారు. చదివిన పుస్తకాలను ఎదుటివారితో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారన్నారు. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా చర్చల కోసం హాల్​, కారిడార్​లో ఏర్పాట్లుంటాయని చెప్పారు. ఎక్కువ సేపు లైబ్రరీలోనే ఉంటే కాఫీ లేదా అల్పాహారం తీసుకోవచ్చన్నారు. అల్పహారానికి తప్ప మిగిలిన వాటికి నామమాత్రపు రుసుము వసూలు చేస్తుండటంతో చాలామంది తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారని ఆమె తెలిపారు.

ఆధునికతతో ఔత్సాహికులు వినూత్నమైన థీమ్​లతో గ్రంధాలయాలను నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఆధునికీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే తీసుకున్న చర్యలతో లైబ్రరీలకు యువతులు, మహిళలు వచ్చే సంఖ్య పెరిగింది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టేట్ లైబ్రరీ ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టాం. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని గ్రంథాలయాలకు రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముందుగా వాటిలో వసతులను కల్పించి, ఒక్కొక్కటిగా సుందరీకరించనున్నాం - రియాజ్, రాష్ట్ర గ్రంథాలయాల కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్​

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