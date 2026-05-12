బీటెక్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - రూ.లక్షన్నరకు పైగా జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం!

కోల్ ఇండియాలో 660 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - గేట్ స్కోర్​ అవసరం లేదు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 11:15 AM IST

Coal India MT Recruitment 2026 : పోటీపరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు శుభవార్త. కోల్‌కతాలోని మహారత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL)లో మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ (E-1 గ్రేడ్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. గేట్ స్కోర్​తో అవసరం లేకుండా వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 660 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది సీఐఎల్. మరి, ఇందుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలు ఏంటి? జీతభత్యాలు ఎలా ఉంటాయి? అప్లికేషన్​కు లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? వంటి నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మహారత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL) నుంచి భారీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్ అయ్యింది. ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీతో 660 మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ (E-1 గ్రేడ్) పోస్టుల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)తో నియామకాలు ఉంటాయి. తగిన అర్హత గల అభ్యర్థులు జూన్‌ 11వ తేదీలోగా ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

పోస్టుల వివరాలు :

  • సీఐఎల్ మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ రిక్రూట్​మెంట్ 2026 మొత్తం పోస్టుల్లో జనరల్‌కు 278, ఈడబ్ల్యూఎస్‌కు 61, ఎస్సీకి 94, ఎస్టీకి 45, ఓబీసీ(ఎన్‌సీఎల్‌)కి 169 కేటాయించారు. బ్యాక్‌లాగ్‌ పోస్టులు 13 ఉన్నాయి.
  • ఇక విభాగాల వారీగా చూస్తే.. ఎలక్ట్రికల్‌-221, సివిల్‌-178, మెకానికల్‌-145, సిస్టమ్స్‌ (ఐటీ/సీఎస్‌)-43, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికమ్యూనికేషన్‌-38, జియాలజీ-15, ఇండస్ట్రియల్‌ ఇంజినీర్‌-11, రాజ్‌భాష (హిందీ)-5, కంపెనీ సెక్రటరీ-4 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల అయ్యింది.

విద్యార్హతలు :

  • అభ్యర్థులు సివిల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ టెలికమ్యూనికేషన్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌/ ఇండస్ట్రియల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచుల్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్‌/ బీఎస్సీ (ఇంజినీరింగ్‌)/ ఎంసీఏ/ ఎమ్మెస్సీ/ ఎంటెక్‌ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు పైన చెప్పిన విభాగాల్లో 55 శాతం మార్కులు వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది.
  • ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో లాస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న వారు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • రాజ్‌భాషా (హిందీ) : ఈ విభాగంలో ఉన్న పోస్టులకు 60 శాతం మార్కులతో ఎంఏ హిందీ, 50 శాతం మార్కులతో ఇంగ్లిష్, హిందీ సబ్జెక్టులతో గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • కంపెనీ సెక్రటరీ : ఈ విభాగం పోస్టులకు గ్రాడ్యుయేషన్, కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్సు, ప్రముఖ సంస్థల్లో ఉద్యోగానుభవం ఉన్నవారికి మొదట ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.

వయోపరిమితి :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు 30 ఏప్రిల్ 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీని బట్టి పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు వయో సడలింపు ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు :

కోల్ ఇండియాలో మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఏడాది పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.60,000 - రూ.1,80,000 పే-స్కేల్ ఉంటుంది. డియర్‌నెస్‌ అలవెన్స్(డీఏ), హెచ్‌ఆర్‌ఏ, పర్ఫార్మెన్స్‌ రిలేటెడ్‌ పే (పీఆర్‌పీ), లీవ్, మెడికల్, సీఎంపీఎఫ్, సీఎంపీఎస్, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్‌ తదితర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

అర్హులైన జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.1180 చెల్లించి ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, కోల్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ ఉద్యోగులకు అప్లికేషన్ ఫీజు లేదు.

దరఖాస్తు విధానం :

కోల్ ఇండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ(ఎంటీ) పోస్టులకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఎంపిక విధానం :

  • కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలనలతో కోల్ ఇండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ(E-1 గ్రేడ్) పోస్టులకు అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు.
  • సీబీటీలో పేపర్‌-1, పేపర్‌-2లకు 100 మార్కుల చొప్పున పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ ప్రశ్నలతో ఈ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి క్వశ్చన్​కు ఒక మార్కు ఉంటుంది. నెగటివ్ మార్కులు లేవు.
  • పేపర్‌-1లో జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌/ అవేర్‌నెస్, రీజనింగ్, న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ, జనరల్‌ ఇంగ్లిష్‌ ఉంటాయి. పేపర్‌-2లో 100 మార్కులకు సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో పరీక్ష గంటన్నర పాటు ఉంటుంది. మొత్తం పరీక్ష వ్యవధి మూడు గంటలు.
  • ఈ ఎగ్జామ్​లో జనరల్‌ (యూఆర్‌)/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 40 శాతం, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌) 35 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 30 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు పొందాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : 12.05.2026
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 11.06.2026
  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.coalindia.in/ ను సందర్శించండి.

