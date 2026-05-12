బీటెక్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - రూ.లక్షన్నరకు పైగా జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం!
కోల్ ఇండియాలో 660 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - గేట్ స్కోర్ అవసరం లేదు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
Published : May 12, 2026 at 11:15 AM IST
Coal India MT Recruitment 2026 : పోటీపరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు శుభవార్త. కోల్కతాలోని మహారత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL)లో మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ (E-1 గ్రేడ్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. గేట్ స్కోర్తో అవసరం లేకుండా వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 660 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది సీఐఎల్. మరి, ఇందుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలు ఏంటి? జీతభత్యాలు ఎలా ఉంటాయి? అప్లికేషన్కు లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? వంటి నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మహారత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL) నుంచి భారీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీతో 660 మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ (E-1 గ్రేడ్) పోస్టుల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)తో నియామకాలు ఉంటాయి. తగిన అర్హత గల అభ్యర్థులు జూన్ 11వ తేదీలోగా ఆన్లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పోస్టుల వివరాలు :
- సీఐఎల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ రిక్రూట్మెంట్ 2026 మొత్తం పోస్టుల్లో జనరల్కు 278, ఈడబ్ల్యూఎస్కు 61, ఎస్సీకి 94, ఎస్టీకి 45, ఓబీసీ(ఎన్సీఎల్)కి 169 కేటాయించారు. బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు 13 ఉన్నాయి.
- ఇక విభాగాల వారీగా చూస్తే.. ఎలక్ట్రికల్-221, సివిల్-178, మెకానికల్-145, సిస్టమ్స్ (ఐటీ/సీఎస్)-43, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికమ్యూనికేషన్-38, జియాలజీ-15, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీర్-11, రాజ్భాష (హిందీ)-5, కంపెనీ సెక్రటరీ-4 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది.
విద్యార్హతలు :
- అభ్యర్థులు సివిల్/ ఎలక్ట్రికల్/ మెకానికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్/ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచుల్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్/ బీఎస్సీ (ఇంజినీరింగ్)/ ఎంసీఏ/ ఎమ్మెస్సీ/ ఎంటెక్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు పైన చెప్పిన విభాగాల్లో 55 శాతం మార్కులు వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది.
- ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో లాస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న వారు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- రాజ్భాషా (హిందీ) : ఈ విభాగంలో ఉన్న పోస్టులకు 60 శాతం మార్కులతో ఎంఏ హిందీ, 50 శాతం మార్కులతో ఇంగ్లిష్, హిందీ సబ్జెక్టులతో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- కంపెనీ సెక్రటరీ : ఈ విభాగం పోస్టులకు గ్రాడ్యుయేషన్, కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్సు, ప్రముఖ సంస్థల్లో ఉద్యోగానుభవం ఉన్నవారికి మొదట ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
వయోపరిమితి :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు 30 ఏప్రిల్ 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీని బట్టి పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు వయో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతభత్యాలు :
కోల్ ఇండియాలో మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఏడాది పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.60,000 - రూ.1,80,000 పే-స్కేల్ ఉంటుంది. డియర్నెస్ అలవెన్స్(డీఏ), హెచ్ఆర్ఏ, పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ పే (పీఆర్పీ), లీవ్, మెడికల్, సీఎంపీఎఫ్, సీఎంపీఎస్, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ తదితర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అర్హులైన జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.1180 చెల్లించి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఉద్యోగులకు అప్లికేషన్ ఫీజు లేదు.
దరఖాస్తు విధానం :
కోల్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ(ఎంటీ) పోస్టులకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
ఎంపిక విధానం :
- కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలనలతో కోల్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ(E-1 గ్రేడ్) పోస్టులకు అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు.
- సీబీటీలో పేపర్-1, పేపర్-2లకు 100 మార్కుల చొప్పున పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలతో ఈ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కు ఒక మార్కు ఉంటుంది. నెగటివ్ మార్కులు లేవు.
- పేపర్-1లో జనరల్ నాలెడ్జ్/ అవేర్నెస్, రీజనింగ్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ ఇంగ్లిష్ ఉంటాయి. పేపర్-2లో 100 మార్కులకు సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో పరీక్ష గంటన్నర పాటు ఉంటుంది. మొత్తం పరీక్ష వ్యవధి మూడు గంటలు.
- ఈ ఎగ్జామ్లో జనరల్ (యూఆర్)/ ఈడబ్ల్యూఎస్లు 40 శాతం, ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్) 35 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 30 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు పొందాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : 12.05.2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 11.06.2026
- ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.coalindia.in/ ను సందర్శించండి.
