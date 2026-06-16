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యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఫలితాల విడుదల - 13,343 మంది అర్హత!
ప్రిలిమ్స్కు 5.49లక్షల మంది హాజరు - మొత్తం 1016 పోస్టులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 1:05 PM IST
UPSC Prelims Result 2026 : యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మే 24న జరిగిన ఈ పరీక్షకు రికార్డు స్థాయిలో 8,19,372 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా 5.49 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. ఇందులో 13,343 మంది అభ్యర్థులు మాత్రమే మెయిన్స్కు అర్హత సాధించారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సివిల్ సర్వీసెస్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ (IFoS)లో మొత్తం 1016 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అఖిల భారత సర్వీసు పోస్టుల భర్తీ కోసం యూనియన్ పబ్లిక్ కమిషన్ గతం నెల 24న పరీక్ష నిర్వహించింది. దాదాపు 5.49లక్షల మంది హాజరు కాగా వారంతా ఫలితాల కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 'యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ (ప్రిలిమినరీ) పరీక్ష 2026' ఫలితాలు ఎప్పటిలాగే పరీక్ష ముగిసిన మూడో వారంలోనే వెల్లడించడం విశేషం.
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ఫలితాల పీడీఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా
- యూపీఎస్సీ అభ్యర్థులు ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in ను సందర్శించండి.
- హోమ్పేజీలో పైన కనిపించే 'Examination' (ఎగ్జామినేషన్) క్లిక్ చేసి 'Active Examinations' (యాక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్స్) ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తెరపై కనిపించే వివిధ పరీక్షల జాబితాలో 'Civil Services (Preliminary) Examination, 2026' లింక్ను క్లిక్ చేయాలి.
- ఇపుడు 'Written Result' ఆప్షన్ పక్కన కనిపించే పీడీఎఫ్ ఫైల్ ఎంచుకోవాలి.
- కంప్యూటర్ లేదా లాప్టాప్లో చూసేవారైతే Ctrl+F (Find) షార్ట్కట్ కీని ఉపయోగించి మీ రోల్ నంబర్ను టైప్ చేసి ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు.
- మొబైల్లో చూస్తున్నట్లయితే పీడీఎఫ్ పైన సెర్చ్ బార్లో మీ రోల్ నంబర్ నమోదు చేసి ఫలితం తెలుసుకోవచ్చు.
- మెయిన్స్లో అర్హత సాధించిన వారిలో కేవలం 7.6% మంది (13,343 మందిలో 1,016 మంది) మాత్రమే ఎంపికవుతారు.
మెయిన్స్ అభ్యర్థులకు కీలక సూచనలు
- ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులు మెయిన్స్కు దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు యూపీఎస్సీ కమిషన్ ప్రత్యేక విండోను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. మెయిన్స్ పరీక్ష ఫీజు రూ.200 కాగా, మహిళలు, దివ్యాంగులు (పీడబ్ల్యూబీడీ), ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
- UPSC నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ప్రిలిమ్స్ అర్హత సాధించిన వారు జూన్ 19-28, 2026 మధ్య ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
- లేటెస్ట్ ఫొటో, సంతకం, కుల ధ్రువీకరణ, వైకల్య ధృవీకరణ డిజిటల్ కాపీలను నిర్దేశిత ఫార్మాట్లలో అప్లోడ్ చేయాలి.
మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ వ్యూహం
జీఎస్ ప్రణాళిక : 1-3 రోజులు రాజనీతి, పరిపాలన (40% వెయిటేజ్), 4-5 రోజులు ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యావరణం, 6-7 రోజులు చరిత్ర, నీతిశాస్త్రం. జీ20 ఫలితాలు, డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమాల వంటి కరెంట్ అఫైర్స్ను చేర్చుకోవాలి.
కరెంట్ అఫైర్స్ : జూలై-సెప్టెంబర్ 2026 సంఘటనలకు గరిష్ట వెయిటేజ్ ఉంటుంది. ఇందులో మాన్సూన్ సెషన్ బిల్లులు, ఆర్బీఐ విధాన మార్పులు, యూఎన్జీఏ చర్చలు ఉంటాయి. వార్తల విశ్లేషణకు ప్రతిరోజూ అరగంట సమయం కేటాయించాలి.
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