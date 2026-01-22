పీజీలో ఎమ్మెస్సీ, ఎంబీఏలో ఏది సెలక్ట్​ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదా? - అయితే మీ కోసం

ETV Bharat / education-and-career

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 6:01 PM IST

Choose the PG MSC or MBA Courses : పీజీలో ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్​, ఎంబీఈ ఈ రెండు కోర్సుల్లో ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్​ అకడమిక్​ పరిశోధన దిశగా బాగుంటుంది. మాస్టర్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​ ఎకనామిక్స్​ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్​, పరిశ్రమ అవసరాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ఎంబీఈలో ప్రాక్టికల్​ అప్లికేషన్​, పరిశ్రమ అవసరాలపై మరింత దృష్టి పెడుతుంది. మొదటిది లాంగ్​ టర్మ్​ పీహెచ్​డీ, విధాన విశ్లేషణ, బోధన లాంటి రంగాలకు దారి అయితే , మరొక్కటి తక్షణ ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే కార్పొరేట్​ కెరియర్​కు దారి చూపుతుంది. మాస్టర్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌ ఎకనామిక్స్‌ ప్రాక్టికల్‌ అప్లికేషన్, పరిశ్రమ అవసరాలపై దృష్టి పెట్టింది.

బీఎస్సీ ఎకనామిక్స్​ కోర్సు తర్వాత సరైన పీజీ ప్రోగ్రాంను ఎంపిక చేసుకోవడం ఎంతో కీలకం. ఇప్పుడు మీ ముందు ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్​, మాస్టర్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​ ఎకనామిక్స్​ అనే రెండు ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. ఇవి రెండూ ఆర్థిక శాస్తానికి సంబంధించినవే. అయితే దీనిలో పాఠ్యాంశాల స్వభావం, దృష్టికోణం, భవిష్యత్తు అవకాశాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి.

  • ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్​ కోర్సు ముఖ్యంగా సైద్ధాంతిక, విశ్లేషణాత్మక స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో మైక్రో ఎకనామిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్​, మ్యాథమెటిక్స్​ ఫర్​ ఎకనామిక్స్​, డెవలప్​మెంటలో ఎకనామిక్స్​ లాంటి అంశాలు లోతుగా బోధిస్తారు. వీటి ద్వారా లాజికల్​ థింగింగ్​, విశ్లేషణ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పరిశోధన రంగంలోకి వెళ్లాలనుకునే వారికీ ఇది ఉన్నత విద్యలో అధ్యాపక వృత్తిని ఆశించే వారికీ బలమైన పునాది ఈ కోర్సే అవుతుంది. బయట ప్రభుత్వ రంగాల్లో, పాలసీ మేకింగ్​ సంస్థలు, పరిశోధన సెంటర్ల లాంటి చోట్ల ఈ కోర్సుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.
  • మాస్టర్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​ ఎకనామిక్స్​ కోర్సు ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని వ్యాపార అవసరాలకు అన్వయించే విధంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇందులో మేనేజీరియల్​ ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్షియల్​ మేనేజ్​మెంట్​, ఇండస్ట్రియల్​, మార్కెట్​ అనాలిసిస్​, వ్యాపార నిర్ణయాల కోసం ఆర్థిక విధానాలు లాంటి అంశాలు ఉంటాయి. ఈ కోర్సు ద్వారా కార్పొరేట్​ ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఆర్థిక కోణంలో విశ్లేషించి, వాటిని పరిష్కరించే నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ప్రైవేటు రంగంలో సంస్థలు, బ్యాంకులు, ఫైనాన్షియల్​ సర్వీసెస్​ సంస్థలు, కన్సల్టెన్సీ రంగంలో బోలెడన్నీ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి.

''పరిశోధన, బోధన, ప్రభుత్వ రంగ సేవలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లయితే ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్​ సరైన ఎంపిక. అదే విధంగా వ్యాపారం, కార్పొరేట్​ రంగం, ఫైనాన్స్​, మార్కెట్​ నిర్ణయాలు మీ ఆసక్తి అయితే మాస్టర్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​ ఎకనామిక్స్​ సరైన దారి. మీ సామర్థ్యాలు, ఆసక్తులు, భవిష్యత్తు ఆశయాలను సరిగా అంచనా వేసుకొని కోర్సును ఎంచుకుంటే, మీ కెరియర్​ విజయవంతంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది.'' - ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్​ కౌన్సెలర్

సెక్టోలర్​ ఎంబీఏనా? జనరల్​ ఎంబీఏనా? : బీఎస్సీ ఎంపీసీఎస్​ తర్వాత సెక్టోరల్​, జనరల్​ ఎంబీఏలలో ప్రస్తుతం ఉద్యోగ మార్కెట్​లో కేవలం డిగ్రీనే కాకుండా నైపుణ్యాలు, వ్యూహాత్మక ఆలోచన, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారికి ఉపాధి అవకాశాలు ఈజీగా వస్తున్నాయి. అయితే చాలా మంది విద్యార్థుల్లో సెక్టోలర్​ ఎంబీఏ చేయాలా? జనరల్​ ఎంబీఏ చదవాలా అనే సందేహం సహజంగానే చాలామంది విద్యార్థులకు ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తు కెరియర్​ను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వాటి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం అవసరం ఉంది.

జనరల్​ ఎంబీఏ ద్వారా టెక్నికల్​గా : జనరల్​ ఎంబీఏ విస్తృత దృక్పథంతో కూడిన మేనేజ్​మెంట్​ ప్రోగ్రాం. ఇందులో మార్కెటింగ్​, ఫైనాన్స్​, హ్యూమన్​ రిసోర్సెస్​, ఆపరేషన్స్​ లాంటి ప్రాథమిక మేనేజ్​మెంట్​ అంశాలు సమగ్రంగా బోధిస్తారు. అసలు ఈ కోర్సు ద్వారా వ్యాపార సంస్థలు ఎలా వర్క్​ చేస్తున్నాయి. నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటారు? సంస్థను సమర్థంగా ఎలా నడిపించాలి? అనే అంశాలపై అవగాహన వస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మ్యాథ్స్​, ఫిజిక్స్​, కంప్యూటర్ సైన్స్​ నేపథ్యం ఉన్న విద్యార్థులకు జనరల్​ ఎంబీఏ ద్వారా టెక్నికల్​ ఆలోచనలకు మేనేజ్​మెంట్​ కూడా తోడవుతుంది. ఏ రంగంలో స్థిరపడాలి అనేది స్పష్టంగా తెలియని విద్యార్థులకు, భవిష్యత్తులో రంగం మార్చుకునే స్వేచ్ఛ కావాలనుకునేవారికి జనరల్​ ఎంబీఏ మంచి ఎంపిక అవుతుంది. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ రంగం, బ్యాంకింగ్​, పబ్లిక్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​ లాంటి వివిధ రంగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు ఈ కోర్సు వల్ల సాధ్యమవుతాయి.

