ETV Bharat / education-and-career
పీజీలో ఎమ్మెస్సీ, ఎంబీఏలో ఏది సెలక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదా? - అయితే మీ కోసం
ఎకనామిక్స్ అకడమిక్, పరిశోధన దిశగా ఎమ్మెస్సీ, ఎంబీఏ - ఎంబీఈలో ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్, పరిశ్రమ అవసరాలపై మరింత దృష్టి - ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రైవేటు రంగంలో బోలెడన్నీ ఉద్యోగ అవకాశాలు
Published : January 22, 2026 at 6:01 PM IST
Choose the PG MSC or MBA Courses : పీజీలో ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్, ఎంబీఈ ఈ రెండు కోర్సుల్లో ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్ అకడమిక్ పరిశోధన దిశగా బాగుంటుంది. మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్, పరిశ్రమ అవసరాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ఎంబీఈలో ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్, పరిశ్రమ అవసరాలపై మరింత దృష్టి పెడుతుంది. మొదటిది లాంగ్ టర్మ్ పీహెచ్డీ, విధాన విశ్లేషణ, బోధన లాంటి రంగాలకు దారి అయితే , మరొక్కటి తక్షణ ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే కార్పొరేట్ కెరియర్కు దారి చూపుతుంది. మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్, పరిశ్రమ అవసరాలపై దృష్టి పెట్టింది.
బీఎస్సీ ఎకనామిక్స్ కోర్సు తర్వాత సరైన పీజీ ప్రోగ్రాంను ఎంపిక చేసుకోవడం ఎంతో కీలకం. ఇప్పుడు మీ ముందు ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్, మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అనే రెండు ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. ఇవి రెండూ ఆర్థిక శాస్తానికి సంబంధించినవే. అయితే దీనిలో పాఠ్యాంశాల స్వభావం, దృష్టికోణం, భవిష్యత్తు అవకాశాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి.
- ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్ కోర్సు ముఖ్యంగా సైద్ధాంతిక, విశ్లేషణాత్మక స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో మైక్రో ఎకనామిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ ఎకనామిక్స్, డెవలప్మెంటలో ఎకనామిక్స్ లాంటి అంశాలు లోతుగా బోధిస్తారు. వీటి ద్వారా లాజికల్ థింగింగ్, విశ్లేషణ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పరిశోధన రంగంలోకి వెళ్లాలనుకునే వారికీ ఇది ఉన్నత విద్యలో అధ్యాపక వృత్తిని ఆశించే వారికీ బలమైన పునాది ఈ కోర్సే అవుతుంది. బయట ప్రభుత్వ రంగాల్లో, పాలసీ మేకింగ్ సంస్థలు, పరిశోధన సెంటర్ల లాంటి చోట్ల ఈ కోర్సుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.
- మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ కోర్సు ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని వ్యాపార అవసరాలకు అన్వయించే విధంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇందులో మేనేజీరియల్ ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్, మార్కెట్ అనాలిసిస్, వ్యాపార నిర్ణయాల కోసం ఆర్థిక విధానాలు లాంటి అంశాలు ఉంటాయి. ఈ కోర్సు ద్వారా కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఆర్థిక కోణంలో విశ్లేషించి, వాటిని పరిష్కరించే నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ప్రైవేటు రంగంలో సంస్థలు, బ్యాంకులు, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంస్థలు, కన్సల్టెన్సీ రంగంలో బోలెడన్నీ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి.
''పరిశోధన, బోధన, ప్రభుత్వ రంగ సేవలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లయితే ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్ సరైన ఎంపిక. అదే విధంగా వ్యాపారం, కార్పొరేట్ రంగం, ఫైనాన్స్, మార్కెట్ నిర్ణయాలు మీ ఆసక్తి అయితే మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ సరైన దారి. మీ సామర్థ్యాలు, ఆసక్తులు, భవిష్యత్తు ఆశయాలను సరిగా అంచనా వేసుకొని కోర్సును ఎంచుకుంటే, మీ కెరియర్ విజయవంతంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది.'' - ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్ కౌన్సెలర్
సెక్టోలర్ ఎంబీఏనా? జనరల్ ఎంబీఏనా? : బీఎస్సీ ఎంపీసీఎస్ తర్వాత సెక్టోరల్, జనరల్ ఎంబీఏలలో ప్రస్తుతం ఉద్యోగ మార్కెట్లో కేవలం డిగ్రీనే కాకుండా నైపుణ్యాలు, వ్యూహాత్మక ఆలోచన, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారికి ఉపాధి అవకాశాలు ఈజీగా వస్తున్నాయి. అయితే చాలా మంది విద్యార్థుల్లో సెక్టోలర్ ఎంబీఏ చేయాలా? జనరల్ ఎంబీఏ చదవాలా అనే సందేహం సహజంగానే చాలామంది విద్యార్థులకు ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తు కెరియర్ను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వాటి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం అవసరం ఉంది.
జనరల్ ఎంబీఏ ద్వారా టెక్నికల్గా : జనరల్ ఎంబీఏ విస్తృత దృక్పథంతో కూడిన మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాం. ఇందులో మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, ఆపరేషన్స్ లాంటి ప్రాథమిక మేనేజ్మెంట్ అంశాలు సమగ్రంగా బోధిస్తారు. అసలు ఈ కోర్సు ద్వారా వ్యాపార సంస్థలు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి. నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటారు? సంస్థను సమర్థంగా ఎలా నడిపించాలి? అనే అంశాలపై అవగాహన వస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ నేపథ్యం ఉన్న విద్యార్థులకు జనరల్ ఎంబీఏ ద్వారా టెక్నికల్ ఆలోచనలకు మేనేజ్మెంట్ కూడా తోడవుతుంది. ఏ రంగంలో స్థిరపడాలి అనేది స్పష్టంగా తెలియని విద్యార్థులకు, భవిష్యత్తులో రంగం మార్చుకునే స్వేచ్ఛ కావాలనుకునేవారికి జనరల్ ఎంబీఏ మంచి ఎంపిక అవుతుంది. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ రంగం, బ్యాంకింగ్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాంటి వివిధ రంగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు ఈ కోర్సు వల్ల సాధ్యమవుతాయి.
విమానయాన రంగంలో 10 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు - కోర్సులో శిక్షణ పొందితే చాలు!
మోడల్ స్కూల్స్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఎప్పటినుంచంటే?