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స్పోర్ట్స్ కోచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? - ఏ కోర్సులు చదవాలి?
క్రీడా కోర్సులతో ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృతం - విద్యార్థులకు ఆసక్తి ఉంటే ఇందులో జాయిన్ కావొచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 5:26 AM IST
Courses in Become Sports Coach : దేశంలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా క్రీడలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు వీటిని కేవలం వినోదం, శారీరక దృఢత్వం కోసం మాత్రమేనని భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడివి మేటి అవకాశాలు అందించే కెరియర్గానూ మారాయి. ముఖ్యంగా 1982 ఆసియా క్రీడల అనంతరం దేశంలో పలు మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. క్రీడా శిక్షణా విధానాలు, మౌలిక వసతులు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం విస్తరించాయి. ఫలితంగా క్రీడల్లో ప్రతిభావంతులకు అనేక మార్గాలు తెరుచుకున్నాయి. ఇందులో స్పోర్ట్ కోచ్ కూడా ఒకటి. ఆటగాళ్లను తీర్చిదిద్దడంలో వీరి పాత్ర ఎనలేనిది. మరి స్పోర్ట్స్ కోచ్ అవ్వాలంటే ఏ కోర్సులు చదవాలి? వీటిని అందించే సంస్థలేవి? ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం
దేశవ్యాప్తంగా పలు పేరున్న సంస్థలు క్రీడలకు సంబంధించిన కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. ఇందులో లక్ష్మీబాయి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ - తిరువనంతపురం, గ్వాలియర్తో పాటు నేతాజీ సుభాష్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ - పాటియాలా ముఖ్యమైనవి. ఇవి కేంద్ర క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నాయి. అంతేకాక దేశంలో క్రీడల అభివృద్ధికి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తున్నాయి. ఈ సంస్థలు డిప్లొమా ఇన్ స్పోర్ట్స్ కోచింగ్ కోర్సుతో పాటు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. ఈ కోర్సుల్లో పలు క్రీడలకు సంబంధించి కోచింగ్ టెక్నిక్స్, న్యూట్రిషన్ సైకాలజీ లాంటి అంశాలు బోధిస్తారు.
ఇవేకాక దేశంలో క్రీడలకు పేరున్న సంస్థల్లో మణిపూర్లోని నేషనల్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఒకటి. ఇక్కడ బీఎస్సీ/ఎమ్మెస్సీ - స్పోర్ట్స్ కోచింగ్, యూజీ, పీజీలో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కోర్సులు ఉన్నాయి. పలు క్రీడల్లో ప్రతిభ సాధించిన విద్యార్థులకు వీటిలో ప్రవేశం లభిస్తుంది. కేంద్ర క్రీడలు, యువజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంస్థ నడుస్తుంది. ఇక్కడ ఎమ్మెస్సీలో అప్లయిడ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ కోర్సులూ ఉన్నాయి.
- అదేవిధంగా నేతాజీ సుభాష్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ - పాటియాలాతో పాటు కోల్కతా, బెంగళూరు, తిరువనంతపురంలో ఉన్న ప్రాంతీయ కేంద్రాల్లోనూ డిప్లొమా ఇన్ స్పోర్ట్స్ కోచింగ్ కోర్సు అందిస్తోంది. అదేవిధంగా ఆర్మీ స్పోర్ట్స్ అకాడమీలూ క్రీడా శిక్షణలో కీలక పాత్ర వహిస్తున్నాయి.
- ఈ కోర్సుల్లో చేరాలంటే కనీసం ఇంటర్ పాస్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా క్రీడల్లో జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ లేదా విశ్వవిద్యాలయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనడం లేదా ప్రతిభ చూపడం ఎంతో కీలకమని చెప్పొచ్చు. అలాగే సంస్థలు నిర్వహించే ఎగ్జామ్లోనూ ప్రతిభ చూపాలి.
- వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్న ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లు, ప్రైవేట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజీలు కూడా బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ను అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ప్రవేశానికి ఆ సంస్థలు ఉమ్మడిగా నిర్వహించే పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
- క్రీడల శిక్షణలో చదువులు పూర్తిచేసుకున్నవారికి విస్తృత ఉద్యోగవకాశాలు ఉన్నాయి. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి సంస్థల్లో కోచ్, ట్రెయినర్గా కొలువులు పొందొచ్చు. స్కూల్స్, కాలేజీల్లో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్(పీఈటీ)గా పనిచేయవచ్చు. అంతేకాక ప్రైవేట్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీలు, ఫిట్నెస్ సెంటర్లలోనూ అవకాశాలు ఉంటాయి. స్పోర్ట్స్పై ఆసక్తి ఉన్న యువత సరైన శిక్షణ పొందితే ఈ రంగంలో గొప్ప భవిష్యత్ను నిర్మించుకోవచ్చు.
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