వాయుసేనలో డిగ్రీ అర్హతతో ఉద్యోగం - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
సాధారణ డిగ్రీతోనే అత్యున్నత హోదా, 18 లక్షల ప్యాకేజీ - ఏఎఫ్ క్యాట్-2026(1) నోటిఫికేషన్ విడుదల - అర్హతలు, ఎంపిక విధానంపై సమగ్ర విశ్లేషణ
Published : November 24, 2025 at 4:38 PM IST
Jobs In The Indian Air Force: 'ఆకాశమే హద్దు' అన్న మాటలు వినడానికే కాదు, కెరీర్లోనూ నిజం చేసుకోవాలనుకునే యువతకు ఇది సువర్ణావకాశం. దేశ రక్షణలో కీలకమైన వాయుసేనలో అత్యున్నత హోదా పొందేందుకు మార్గం సుగమమైంది. కేవలం సాధారణ డిగ్రీ అర్హతతోనే పైలట్గా ఎగిరే అవకాశం, లేదా గ్రౌండ్ డ్యూటీలో సాంకేతిక సేవలు అందించే భాగ్యం ఇప్పుడు మీ సొంతం కావచ్చు. భారత వైమానిక దళం ప్రతిష్ఠాత్మక 'ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (ఏఎఫ్ క్యాట్)-2026 (1)' నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఎంపికైతే ఏడాదికి రూ.18 లక్షల వేతనంతో పాటు, దేశానికి సేవ చేసే గౌరవం దక్కుతుంది.
ఒకే పరీక్ష, మూడు మార్గాలు: ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఒకే పరీక్ష ద్వారా మూడు ప్రధాన విభాగాల్లో ఉద్యోగాలకు పోటీ పడవచ్చు. ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్లో యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు నడిపే పైలట్ కొలువులు ఉంటాయి. గ్రౌండ్ డ్యూటీ (టెక్నికల్)లో విమానాల నిర్వహణ, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాలు ఉన్నాయి. గ్రౌండ్ డ్యూటీ (నాన్-టెక్నికల్), అడ్మినిస్ట్రేషన్, అకౌంట్స్, లాజిస్టిక్స్, ఎడ్యుకేషన్, మీటీయరాలజీ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి.
ఎంపిక ఇలా: ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో ఉంటుంది. ఆన్లైన్ పరీక్ష 300 మార్కులకు నిర్వహించనుండగా, 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. 2 గంటల సమయం కేటాయిస్తారు. జనరల్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లిష్, రీజనింగ్, మ్యాథ్స్, మిలటరీ ఆప్టిట్యూడ్ వంటి సబ్జెక్టులపై ప్రశ్నలుంటాయి. ప్రతి సరైన సమాధానానికి 3 మార్కులు, తప్పు రాస్తే 1 మార్కు కోత (నెగటివ్ మార్కింగ్) ఉంటుంది. న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ప్రశ్నలు పదో తరగతి స్థాయిని మించవు. మిగిలినవి సాధారణ డిగ్రీ స్థాయిలో ఉంటాయి. టెక్నికల్ పోస్టులకు అదనంగా ఇంజినీరింగ్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ (ఈకేటీ) పరీక్ష రాయాలి. వ్యవధి 45 నిమిషాలు. 50 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకీ 3 చొప్పున వీటికి 150 మార్కులు.
ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్: రాత పరీక్షలో నెగ్గిన వారికి 5 రోజుల పాటు ఎయిర్ ఫోర్స్ సెలక్షన్ బోర్డు (ఎఎఫ్ఎస్బీ) పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో ఇంటెలిజెన్స్ టెస్టులు, గ్రూప్ డిస్కషన్లు, సైకలాజికల్ పరీక్షలు ఉంటాయి. స్టేజ్-1లో అర్హత సాధించినవారే స్టేజ్-2కి వెళ్తారు. స్టేజ్-2లో సైకాలజిస్టు ఆధ్వర్యంలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఇండోర్, అవుట్ డోర్ ఇంటరాక్టివ్ గ్రూపు టెస్టులు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా మానసిక, శారీరక సామర్థ్యాన్ని గమనిస్తారు. పైలట్ పోస్టులకు 'సీపీఎస్ఎస్' పరీక్ష కూడా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ముఖాముఖి ఉంటుంది. ఈ దశలన్నీ దాటినవారికి వైద్య పరీక్షలు జరుపుతారు.
ట్రైనింగ్: చివరగా వైద్య పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన వారికి 2027 జనవరి నుంచి దుండిగల్ (హైదరాబాద్), హకీంపేట వంటి కేంద్రాల్లో శిక్షణ ప్రారంభమవుతుంది. ఫ్లయింగ్, గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ విభాగాల్లో 74 వారాలు, గ్రౌండ్ డ్యూటీ నాన్ టెక్నికల్ విభాగాలకు 52 వారాలు వైమానిక దళ శిక్షణ కేంద్రాల్లో కొనసాగుతుంది. ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ వారికైతే ముందుగా ఆరు నెలలు ప్రాథమిక శిక్షణ ఉంటుంది. అనంతరం అభ్యర్థుల ప్రతిభ ప్రకారం ఫైటర్ పైలట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ పైలట్, హెలికాప్టర్ పైలట్లుగా విడదీసి రెండు దశల్లో శిక్షణ నిర్వహిస్తారు. శిక్షణ సమయంలోనే నెలకు రూ.56,100 స్టైపెండ్ ఇస్తారు.
ఇలా సన్నద్ధం అవ్వండి: ఏఎఫ్ క్యాట్ నియామక ప్రకటనలోని సిలబస్ వివరాలు క్షుణ్నంగా గమనించాలి. విభాగాలవారీ అందులో పేర్కొన్న ఒక్కో అంశాన్నీ చదవాలి. అనంతరం వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి. ఎక్కువ ప్రశ్నలు ప్రాథమికాంశాల నుంచే అడుగుతారు. వీటిపై అవగాహన కోసం 8,9,10 తరగతుల పాఠ్యపుస్తకాల్లోని ముఖ్యాంశాలు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. ఏఎఫ్క్యాట్ వెబ్సైట్లో మాదిరి ప్రశ్నపత్రాలూ, సమాధానాలూ ఉన్నాయి. వాటిని గమనించాలి. అలాగే పాత ప్రశ్నపత్రాలనూ అధ్యయనం చేయాలి. ప్రతి విభాగంలోనూ అంశాల వారీ పరీక్షలో దక్కుతోన్న ప్రాధాన్యం, ప్రశ్నల సరళి గ్రహించి, సన్నద్ధత మెరుగుపరచుకోవాలి.
పరీక్షకు ముందు వెబ్సైట్లో మాక్ టెస్టు అందుబాటులో ఉంచుతారు. అది రాయాలి. అలాగే కనీసం పది మాక్ టెస్టులు రాసి, పరీక్షల వారీ ఫలితాలు సమీక్షించుకోవాలి. తప్పులు చేస్తోన్న, వెనుకబడుతోన్న విభాగాలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. యూపీఎస్సీ నిర్వహిస్తోన్న సీడీఎస్ఈ, ఎన్డీఏ, సీఏపీఎఫ్ ఏసీ పాత ప్రశ్నపత్రాల అధ్యయనమూ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. రుణాత్మక మార్కులు ఉన్నందున తెలియని ప్రశ్నలు వదిలేస్తేనే మేలు.
కీలక అర్హతలు: ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్కు ఏదైనా డిగ్రీ (60%) ఉండాలి. అయితే, ఇంటర్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ తప్పనిసరి. వయసు 20-24 ఏళ్లు మధ్య ఉండాలి. టెక్నికల్కు బీటెక్/బీఈ (ఎలక్ట్రానిక్స్/మెకానికల్)లో 60% మార్కులు. ఇంటర్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ తప్పనిసరి. వయసు 20-26 ఏళ్లు ఉండాలి. నాన్-టెక్నికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు ఏదైనా డిగ్రీ (60%), అకౌంట్స్ పోస్టులకు బీకామ్/బీబీఏ (60%) ఉండాలి. వయసు 20-26 ఏళ్లు.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
- మొత్తం ఖాళీలు: 340 (ఎన్సీసీ ఎంట్రీ అదనం)
- దరఖాస్తు గడువు: డిసెంబర్ 14
- పరీక్ష తేదీ: జనవరి 31, 2026
- ఫీజు: రూ. 550+జీఎస్టీ
- పరీక్ష కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి తదితర నగరాలు.
పూర్తి వివరాలకు, దరఖాస్తుకు https://afcat.cdac.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. మేటి భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పుడే సిద్ధమవ్వండి.
