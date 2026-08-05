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ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు సూపర్ ఛాన్స్ - కోర్సుల్లో పట్టుతో కోరుకున్న కొలువు
సబ్జెక్టులతో పాటు కొలువుకు అవసరమైన సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు - కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, సివిల్, మెకానికల్, ఈఈఈ బ్రాంచీల్లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు చేయడం ద్వారా మంచి వేతనాలతో ఉద్యోగాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:38 PM IST
Certification Courses for Engineering Students: ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు తమ బ్రాంచిలోని సబ్జెక్టులతో పాటు కొలువుకు అవసరమైన సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు చేస్తే ప్రాంగణ నియామకాల్లో పోటీపడే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, సివిల్, మెకానికల్, ఈఈఈ బ్రాంచీల్లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు చేయడం ద్వారా మంచి వేతనాలతో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సాంకేతిక విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రసిద్ధ సర్టిఫికేషన్ కోర్సుల గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని 30 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో మొత్తం 18 వేల మంది విద్యార్థులు ఏటా చేరుతున్నారు. నాలుగేళ్ల ఇంజినీరింగ్ కోర్సుతో పాటు ఈ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు చేసిన వారికి సంస్థలు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. విద్యార్థులు మూడో సంవత్సరం నుంచి వీటిని చేస్తున్నారు.
CSE వారు చేయాల్సినవి: కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, ఈసీఈ విద్యార్థులు సర్వీస్నౌ, సేల్స్ఫోర్స్, శాప్, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, వంటి సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు చేయడం వల్ల ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కోడింగ్ బేసిక్స్, వెబ్ అప్లికేషన్ల తయారీకి పైథాన్, ఫుల్స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంటు కోర్సులు చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ దోహదపడుతుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడానికి, ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ సంస్థలో కొలువు సాధించడానికి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ కోర్సులు చేస్తే మంచిదని సంబంధిత నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ECE విద్యార్థులు: ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఐవోటి, వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్,మెట్ల్యాబ్ లేదా ల్యాబ్వ్యూ కోర్సు ద్వారా కోర్ ఉద్యోగాలు సులువుగా సాధించవచ్చని విజయవాడలోని వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ సీఎస్ఈ విభాగాధిపతి డి. రాజేశ్వరరావు తెలిపారు.
EVలో ఉపాధి అవకాశాలు అపారం: పీఎల్సీ లేదా స్కాడా కోర్సు ద్వారా ఈఈఈ విద్యార్థులు పరిశ్రమల్లో ఆటోమేషన్, పవర్ ప్లాంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్పై పట్టు సాధించవచ్చని NRI ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈఈఈ విభాగాధిపతి ఎన్. సాంబశివరావు తెలిపారు. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ డిజైన్ కోర్సు ద్వారా పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కేబుల్ సైజింగ్ డిజైన్ నేర్చుకోవచ్చని వివరించారు. ఈవీ టెక్నాలజీ కోర్సు ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవచ్చన్నారు.
మెకానికల్ విద్యార్థులకు ప్రయోజనకరం: ఆటోక్యాడ్ అండ్ సాలిడ్ వర్క్స్ లేదా కాటియా కోర్సు ద్వారా 2డీ, 3డీ పార్ట్ మోడలింగ్, ఇండస్ట్రియల్ డ్రాయింగ్పై పట్టు సాధించవచ్చని పీవీపీ సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాలలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాధిపతి బి.రఘుకుమార్ వివరించారు. ఏఎన్ఎస్వైఎస్ ద్వారా ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్, స్ట్రక్చరల్ అనాలసిస్ సిమ్యులేషన్స్ చేయడానికి దోహదపడుతుందన్నారు. సిక్స్ సిగ్మా గ్రీన్ బెల్ట్ కోర్సు ద్వారా క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ మెరుగుపడుతుందని తెలిపారు.
సివిల్ రంగంలో వీటిపై దృష్టి: ఆటోక్యాబ్ లేదా రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారా బిల్డింగ్ప్లాన్స్, 3డీ స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ డిజైన్ చేయటానికి దోహదపడుతుందని వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ సివిల్రంగ నిపుణులు బి. పాండురంగారావు సూచిస్తున్నారు. స్టాడ్ప్రో లేదా ఈ టాబ్స్ ద్వారా బిల్డింగ్, బ్రిడ్జిల డిజైన్ సేఫ్టీ చెక్ చేయవచ్చని తెలుపుతున్నారు. ప్రైమావేరా లేదా ఎంఎస్ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఖర్చు అంచనా వేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
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