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ఎగ్జామ్ లేకుండా రైల్వేలో 2,861 ఖాళీల భర్తీ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

సెంట్రల్ రైల్వేలో 2,861 అప్రెంటిస్ ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!

Railway Apprentice Jobs
రైల్వేలో ఉద్యోగాలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2026 at 7:48 PM IST

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Railway Apprentice Notification 2026 : ఐటీఐ అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే కొలువు సాధించే అద్భుత అవకాశం. ముంబయిలోని రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ సెల్(RRC), సెంట్రల్ రైల్వే(CR) పరిధిలోని వర్క్​షాప్​లు/యూనిట్లలో అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 2,861 యాక్ట్ అప్రెంటిస్‌ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైనవారు డిసెంబరు 02 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? స్టైపెండ్, ఎంపిక ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ముంబయిలోని ఆర్​ఆర్​సీ సెంట్రల్‌ రైల్వే పరిధిలోని వర్క్‌షాప్‌లు/యూనిట్లలో వివిధ ట్రేడుల్లో 2,861 యాక్ట్‌ అప్రెంటిస్‌ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆన్​లైన్ ద్వారా డిసెంబరు 02 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి.

క్లస్టర్ వారీగా అప్రెంటిస్ ఖాళీల డీటెయిల్స్ :

ముంబయి క్లస్టర్ - 1,712

  • మాతుంగ వర్క్‌షాప్ : 547
  • పరేల్ వర్క్‌షాప్ : 272
  • క్యారేజ్ & వ్యాగన్(కోచింగ్), వాడి బండర్ : 258
  • సీనియర్‌ డీఈఈ(టీఆర్‌ఎస్‌) కుర్లా : 188
  • సీనియర్‌ డీఈఈ (టీఆర్‌ఎస్‌) కల్యాణ్ : 118
  • కుర్లా డీజిల్ షెడ్ : 60
  • కల్యాణ్ డీజిల్ షెడ్ : 50
  • ఇంజినీరింగ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 45
  • ఎస్‌ & టీ వర్క్‌షాప్, బైకుల్లా : 42
  • ట్రాక్‌ మెషిన్‌ ఆర్గనైజేషన్‌-ఎస్‌టీఎండీ/కేవైఎన్‌/బీబీ : 28

భుసావల్ క్లస్టర్​లో ఖాళీలు - 500

  • క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 122
  • ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ వర్క్‌షాప్ : 118
  • ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్, భుసావల్ : 80
  • మన్మాడ్ వర్క్‌షాప్ : 51
  • టీఎండబ్ల్యూ నాసిక్ రోడ్ : 47
  • సిగ్నల్‌ అండ్‌ టెలీకాం డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 47
  • టీఎండబ్ల్యూ-జెడ్‌టీఎండీ/బీఎస్‌ఎల్‌ : 17
  • ఇంజినీరింగ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 13

పుణె క్లస్టర్​లో ఖాళీలు - 271

  • డీజిల్ లోకో షెడ్ : 121
  • ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్, డాండ్ : 46
  • సిగ్నల్‌ అండ్‌ టెలీకాం డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 42
  • క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 31
  • ఇంజినీరింగ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 20
  • ట్రాక్‌ మెషిన్‌ ఆర్గనైజేషన్‌-ఎస్‌టీఎండీ/కేకే/పీఏ : 08
  • పర్సనల్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 03

నాగ్‌పుర్ క్లస్టర్​లో ఖాళీలు - 221

  • క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 54
  • ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్, అజ్ని : 48
  • ఎంఈఎల్‌పీఎల్‌ ఏజేఎన్‌ఐ : 33
  • ఇంజినీరింగ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 25
  • ట్రాక్‌ మెషిన్‌ ఆర్గనైజేషన్‌-ఎస్‌టీఎండీ/ఏక్యూ/ఎన్‌జీపీ : 08

షోలాపూర్ క్లస్టర్​లో ఖాళీలు - 157

  • కుర్దువాడి వర్క్‌షాప్ : 56
  • క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 55
  • ఇంజినీరింగ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 11
  • ట్రాక్‌ మెషిన్‌ ఆర్గనైజేషన్‌-ఎస్‌టీఎండీ/ఎస్‌యూఏ : 08
  • పర్సనల్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : 01

మొత్తం అప్రెంటిస్ ఖాళీల సంఖ్య - 2,861

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ట్రేడులు :

ఎలక్ట్రీషియన్, కార్పెంటర్, ఫిట్టర్, మెషినిస్ట్, మెకానిక్ మెషిన్ టూల్స్ మెయింటెనెన్స్, షీట్ మెటల్ వర్కర్, వెల్డర్, మెకానిక్, పెయింటర్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ & ప్రోగ్రామ్ అసిస్టెంట్ సంబంధిత ట్రేడుల్లో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

అర్హతలు :

  • ఈ ఖాళీలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో టెన్త్ క్లాస్, సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ పాసై ఉండాలి.
  • ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా అభ్యర్థులు వీటికి అప్లై చేయడానికి అర్హులు కాదు. నేషనల్‌ ట్రేడ్‌ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల వయసు నవంబర్ 3, 2026 నాటికి 15 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.

స్టైపెండ్‌ :

ఈ అప్రెంటిస్ కొలువులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.9,600 వరకు స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. శిక్షణ కాలం వచ్చేసి ఒక సంవత్సరంగా ఉంది.

దరఖాస్తు ఫీజు :

ఆన్​లైన్ విధానంలో ఈ అప్రెంటిస్ ఖాళీలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. జనరల్‌/ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ఈ అప్రెంటిస్ కొలువుల ఎంపిక ప్రక్రియ మెట్రిక్యులేషన్, ఐటీఐ మార్కులు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : డిసెంబరు 02, 2026

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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