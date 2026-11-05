ETV Bharat / education-and-career
ఎగ్జామ్ లేకుండా రైల్వేలో 2,861 ఖాళీల భర్తీ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
సెంట్రల్ రైల్వేలో 2,861 అప్రెంటిస్ ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:48 PM IST
Railway Apprentice Notification 2026 : ఐటీఐ అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే కొలువు సాధించే అద్భుత అవకాశం. ముంబయిలోని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్(RRC), సెంట్రల్ రైల్వే(CR) పరిధిలోని వర్క్షాప్లు/యూనిట్లలో అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 2,861 యాక్ట్ అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైనవారు డిసెంబరు 02 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? స్టైపెండ్, ఎంపిక ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముంబయిలోని ఆర్ఆర్సీ సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలోని వర్క్షాప్లు/యూనిట్లలో వివిధ ట్రేడుల్లో 2,861 యాక్ట్ అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆన్లైన్ ద్వారా డిసెంబరు 02 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి.
క్లస్టర్ వారీగా అప్రెంటిస్ ఖాళీల డీటెయిల్స్ :
ముంబయి క్లస్టర్ - 1,712
- మాతుంగ వర్క్షాప్ : 547
- పరేల్ వర్క్షాప్ : 272
- క్యారేజ్ & వ్యాగన్(కోచింగ్), వాడి బండర్ : 258
- సీనియర్ డీఈఈ(టీఆర్ఎస్) కుర్లా : 188
- సీనియర్ డీఈఈ (టీఆర్ఎస్) కల్యాణ్ : 118
- కుర్లా డీజిల్ షెడ్ : 60
- కల్యాణ్ డీజిల్ షెడ్ : 50
- ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ : 45
- ఎస్ & టీ వర్క్షాప్, బైకుల్లా : 42
- ట్రాక్ మెషిన్ ఆర్గనైజేషన్-ఎస్టీఎండీ/కేవైఎన్/బీబీ : 28
భుసావల్ క్లస్టర్లో ఖాళీలు - 500
- క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 122
- ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ వర్క్షాప్ : 118
- ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్, భుసావల్ : 80
- మన్మాడ్ వర్క్షాప్ : 51
- టీఎండబ్ల్యూ నాసిక్ రోడ్ : 47
- సిగ్నల్ అండ్ టెలీకాం డిపార్ట్మెంట్ : 47
- టీఎండబ్ల్యూ-జెడ్టీఎండీ/బీఎస్ఎల్ : 17
- ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ : 13
పుణె క్లస్టర్లో ఖాళీలు - 271
- డీజిల్ లోకో షెడ్ : 121
- ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్, డాండ్ : 46
- సిగ్నల్ అండ్ టెలీకాం డిపార్ట్మెంట్ : 42
- క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 31
- ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ : 20
- ట్రాక్ మెషిన్ ఆర్గనైజేషన్-ఎస్టీఎండీ/కేకే/పీఏ : 08
- పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ : 03
నాగ్పుర్ క్లస్టర్లో ఖాళీలు - 221
- క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 54
- ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్, అజ్ని : 48
- ఎంఈఎల్పీఎల్ ఏజేఎన్ఐ : 33
- ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ : 25
- ట్రాక్ మెషిన్ ఆర్గనైజేషన్-ఎస్టీఎండీ/ఏక్యూ/ఎన్జీపీ : 08
షోలాపూర్ క్లస్టర్లో ఖాళీలు - 157
- కుర్దువాడి వర్క్షాప్ : 56
- క్యారేజ్ & వ్యాగన్ డిపో : 55
- ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ : 11
- ట్రాక్ మెషిన్ ఆర్గనైజేషన్-ఎస్టీఎండీ/ఎస్యూఏ : 08
- పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ : 01
మొత్తం అప్రెంటిస్ ఖాళీల సంఖ్య - 2,861
JOBS : రైల్వేలో 1,265 'స్టేషన్ మాస్టర్' ఉద్యోగాలు - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
ట్రేడులు :
ఎలక్ట్రీషియన్, కార్పెంటర్, ఫిట్టర్, మెషినిస్ట్, మెకానిక్ మెషిన్ టూల్స్ మెయింటెనెన్స్, షీట్ మెటల్ వర్కర్, వెల్డర్, మెకానిక్, పెయింటర్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ & ప్రోగ్రామ్ అసిస్టెంట్ సంబంధిత ట్రేడుల్లో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
అర్హతలు :
- ఈ ఖాళీలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో టెన్త్ క్లాస్, సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ పాసై ఉండాలి.
- ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా అభ్యర్థులు వీటికి అప్లై చేయడానికి అర్హులు కాదు. నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్ అవసరం.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు నవంబర్ 3, 2026 నాటికి 15 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
స్టైపెండ్ :
ఈ అప్రెంటిస్ కొలువులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.9,600 వరకు స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. శిక్షణ కాలం వచ్చేసి ఒక సంవత్సరంగా ఉంది.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఆన్లైన్ విధానంలో ఈ అప్రెంటిస్ ఖాళీలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
ఈ అప్రెంటిస్ కొలువుల ఎంపిక ప్రక్రియ మెట్రిక్యులేషన్, ఐటీఐ మార్కులు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : డిసెంబరు 02, 2026
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
డిగ్రీ తర్వాత పీజీనా? ప్రభుత్వ ఉద్యోగమా? - ఏది ఎంచుకుంటే లైఫ్ త్వరగా సెటిల్!
ఉన్నత చదువులకు 'పీఎం విద్యాలక్ష్మి' - ష్యూరిటీ లేకుండా రూ.10 లక్షల లోన్!