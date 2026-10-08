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సెంట్రల్‌ పవర్‌ రిసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఉద్యోగాలు - మంచి జీతం కూడా! - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే!

-డైరెక్ట్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ప్రాతిపదికన పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - ఈ ప్రకటన ద్వారా 110 పోస్టులు భర్తీ - అప్లై చేయడానికి మరికొన్ని రోజులే ఛాన్స్​!

Central Power Research Institute Recruitment 2026
Central Power Research Institute Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 5:18 PM IST

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Central Power Research Institute Recruitment 2026: టెన్త్​, ఐటీఐ, డిప్లోమా, డిగ్రీ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. సెంట్రల్‌ పవర్‌ రిసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (సీపీఆర్‌ఐ), బెంగళూరు, డైరెక్ట్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ప్రాతిపదికన పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. రాత పరీక్ష, స్కిల్‌/ ట్రేడ్‌ టెస్టులతో నియామకాలుంటాయి. మరి ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల వివరాలు:

1. పోస్టు పేరు : ఇంజినీరింగ్​ ఆఫీసర్​ గ్రేడ్​ 1(ఎలక్ట్రికల్​)

  • ఖాళీలు - 7
  • అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఈ/ బీటెక్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌) పూర్తి చేయాలి. గేట్‌ 2024/ 2025/ 2026 స్కోరు ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
  • జీతం: నెలకు రూ.44,900 - 1,42,400

2. పోస్టు పేరు: ఇంజినీరింగ్​ ఆఫీసర్​ గ్రేడ్​ 1(సివిల్​​)

  • ఖాళీలు - 1
  • అర్హతలు - గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఈ/ బీటెక్‌ (సివిల్​) పూర్తి చేయాలి. గేట్‌ 2024/ 2025/ 2026 స్కోరు ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
  • జీతం: నెలకు రూ.44,900 - 1,42,400

3. పోస్టు పేరు: సైంటిఫిక్​ అసిస్టెంట్​

  • ఖాళీలు - 2
  • అర్హత: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఎస్సీ(కెమిస్ట్రీ) ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో పాటు సంబంధిత రంగంలో 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • జీతం: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400

4. పోస్టు పేరు: ఇంజినీరింగ్​ అసిస్టెంట్​(ఎలక్ట్రికల్​)

  • ఖాళీలు - 10
  • అర్హతలు: డిప్లొమా(ఇంజినీరింగ్‌/ టెక్నాలజీ ) ఉత్తీర్ణతతో పాటు, సంబంధిత రంగంలో 5 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతనం: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400

5. పోస్టు పేరు: ఇంజినీరింగ్​ అసిస్టెంట్​(మెకానికల్​)

  • ఖాళీలు - 1
  • అర్హతలు: డిప్లొమా(ఇంజినీరింగ్‌/ టెక్నాలజీ ) ఉత్తీర్ణతతో పాటు, సంబంధిత రంగంలో 5 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతనం: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400

6. పోస్టు పేరు: టెక్నిషీయన్​ గ్రేడ్​ 1(ఎలక్ట్రికల్​)

  • ఖాళీలు - 7
  • అర్హత: ఎలక్ట్రికల్‌ ట్రేడుతో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 28 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతనం: నెలకు రూ.19,900 - 63,200

7. పోస్టు పేరు : టెక్నిషీయన్​ గ్రేడ్​ 1(మెకానికల్​)

  • ఖాళీలు - 2
  • అర్హత: మెకానికల్​ ట్రేడుతో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 28 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతనం: నెలకు రూ.19,900 - 63,200

8. పోస్టు పేరు : టెక్నికల్‌ అటెండెంట్‌ గ్రేడ్‌-1

  • ఖాళీలు: 37
  • అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి పదో తరగతి పాసై ఉండాలి.
  • వయసు: అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతనం: నెలకు రూ.18,000 - 56,900

9. పోస్టు పేరు: అసిస్టెంట్​ గ్రేడ్​ 2

  • ఖాళీలు - 29
  • అర్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఏ/బీఎస్సీ/బీకామ్​/బీబీఏ/బీబీఎమ్/బీసీఏ డిగ్రీతో పాటు బేసిక్‌ కంప్యూటర్‌ కోర్సు (బీసీసీ) సర్టిఫికెట్‌ తప్పనిసరి.
  • వయసు: 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతనం: నెలకు రూ.25,500 - 81,100

10. మల్టీ టాస్కింగ్​ స్టాఫ్​ గ్రేడ్​ 1(వాచ్​ అండ్​ వార్డ్​ డ్యూటీస్​)

  • ఖాళీలు- 14
  • అర్హత: పదోతరగతి/ తత్సమాన కోర్సు.
  • వయసు: 25 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.18,000 - 56,900.

ఎంపిక విధానం: ఇంజినీరింగ్‌ ఆఫీసర్‌ గ్రేడ్‌-1(ఎలక్ట్రికల్ అండ్​ సివిల్​) పోస్టులకు గేట్‌ స్కోరుతో ఎంపిక చేస్తారు. మిగిలిన అన్ని పోస్టులకూ కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్టు, స్కిల్‌/ ట్రేడ్‌ టెస్టు/ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్టులు నిర్వహిస్తారు. ఎంపికైనవారు రెండు సంవత్సరాలు ప్రొబేషన్‌లో సేవలు అందించాలి. అనంతరం వీరికి శాశ్వత ఉద్యోగానికి అవకాశమిస్తారు. మూల వేతనానికి అదనంగా డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.

దరఖాస్తు ఫీజు: ఇంజినీరింగ్‌ ఆఫీసర్‌ గ్రేడ్‌-1(ఎలక్ట్రికల్ అండ్​ సివిల్​), సైంటిఫిక్‌ అసిస్టెంట్, ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులకు రూ.1000. టెక్నీషియన్‌ గ్రేడ్‌-1, అసిస్టెంట్‌ గ్రేడ్‌-2, టెక్నికల్‌ అటెండెంట్‌ గ్రేడ్‌-1 పోస్టులకు రూ.700. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మహిళలకు ఫీజు ఉండదు.

పరీక్ష కేంద్రాలు: బెంగళూరు, హైదరాబాద్, భోపాల్, దిల్లీ, కోల్‌కతా.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్​లైన్​లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే ముందుగా సెంట్రల్‌ పవర్‌ రిసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కెరియర్స్​ కాలమ్​లో Current Openings పై క్లిక్​ చేసి సంబంధిత నోటిఫికేషన్​ సెలెక్ట్​ చేసుకుని Application Registration Linkపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో ముందుగా రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. మీరు ఇంతకుముందే రిజిస్టర్​ అయి ఉంటే ఆ వివరాలతో నేరుగా లాగిన్​ అయితే సరిపోతుంది.
  • రిజిస్ట్రేషన్​ కోసం పోస్టు, అభ్యర్థి వ్యక్తిగత సమాచారం తదితర వివరాలు ఎంటర్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
  • అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఫిల్​ చేసి, పేమెంట్​ పూర్తి చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.

ముఖ్య వివరాలు:

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