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సెంట్రల్ పవర్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉద్యోగాలు - మంచి జీతం కూడా! - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే!
-డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపదికన పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - ఈ ప్రకటన ద్వారా 110 పోస్టులు భర్తీ - అప్లై చేయడానికి మరికొన్ని రోజులే ఛాన్స్!
Published : October 8, 2026 at 5:18 PM IST
Central Power Research Institute Recruitment 2026: టెన్త్, ఐటీఐ, డిప్లోమా, డిగ్రీ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. సెంట్రల్ పవర్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సీపీఆర్ఐ), బెంగళూరు, డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపదికన పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. రాత పరీక్ష, స్కిల్/ ట్రేడ్ టెస్టులతో నియామకాలుంటాయి. మరి ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు:
1. పోస్టు పేరు : ఇంజినీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ 1(ఎలక్ట్రికల్)
- ఖాళీలు - 7
- అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఈ/ బీటెక్ (ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్) పూర్తి చేయాలి. గేట్ 2024/ 2025/ 2026 స్కోరు ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
- జీతం: నెలకు రూ.44,900 - 1,42,400
2. పోస్టు పేరు: ఇంజినీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ 1(సివిల్)
- ఖాళీలు - 1
- అర్హతలు - గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఈ/ బీటెక్ (సివిల్) పూర్తి చేయాలి. గేట్ 2024/ 2025/ 2026 స్కోరు ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
- జీతం: నెలకు రూ.44,900 - 1,42,400
3. పోస్టు పేరు: సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్
- ఖాళీలు - 2
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఎస్సీ(కెమిస్ట్రీ) ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో పాటు సంబంధిత రంగంలో 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- జీతం: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400
4. పోస్టు పేరు: ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్(ఎలక్ట్రికల్)
- ఖాళీలు - 10
- అర్హతలు: డిప్లొమా(ఇంజినీరింగ్/ టెక్నాలజీ ) ఉత్తీర్ణతతో పాటు, సంబంధిత రంగంలో 5 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతనం: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400
5. పోస్టు పేరు: ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్(మెకానికల్)
- ఖాళీలు - 1
- అర్హతలు: డిప్లొమా(ఇంజినీరింగ్/ టెక్నాలజీ ) ఉత్తీర్ణతతో పాటు, సంబంధిత రంగంలో 5 సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతనం: నెలకు రూ.35,400 - 1,12,400
6. పోస్టు పేరు: టెక్నిషీయన్ గ్రేడ్ 1(ఎలక్ట్రికల్)
- ఖాళీలు - 7
- అర్హత: ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడుతో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 28 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతనం: నెలకు రూ.19,900 - 63,200
7. పోస్టు పేరు : టెక్నిషీయన్ గ్రేడ్ 1(మెకానికల్)
- ఖాళీలు - 2
- అర్హత: మెకానికల్ ట్రేడుతో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 28 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతనం: నెలకు రూ.19,900 - 63,200
8. పోస్టు పేరు : టెక్నికల్ అటెండెంట్ గ్రేడ్-1
- ఖాళీలు: 37
- అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి పదో తరగతి పాసై ఉండాలి.
- వయసు: అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతనం: నెలకు రూ.18,000 - 56,900
9. పోస్టు పేరు: అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2
- ఖాళీలు - 29
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఏ/బీఎస్సీ/బీకామ్/బీబీఏ/బీబీఎమ్/బీసీఏ డిగ్రీతో పాటు బేసిక్ కంప్యూటర్ కోర్సు (బీసీసీ) సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.
- వయసు: 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతనం: నెలకు రూ.25,500 - 81,100
10. మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ గ్రేడ్ 1(వాచ్ అండ్ వార్డ్ డ్యూటీస్)
- ఖాళీలు- 14
- అర్హత: పదోతరగతి/ తత్సమాన కోర్సు.
- వయసు: 25 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.18,000 - 56,900.
ఎంపిక విధానం: ఇంజినీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-1(ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సివిల్) పోస్టులకు గేట్ స్కోరుతో ఎంపిక చేస్తారు. మిగిలిన అన్ని పోస్టులకూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టు, స్కిల్/ ట్రేడ్ టెస్టు/ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్టులు నిర్వహిస్తారు. ఎంపికైనవారు రెండు సంవత్సరాలు ప్రొబేషన్లో సేవలు అందించాలి. అనంతరం వీరికి శాశ్వత ఉద్యోగానికి అవకాశమిస్తారు. మూల వేతనానికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఇంజినీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-1(ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సివిల్), సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు రూ.1000. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-1, అసిస్టెంట్ గ్రేడ్-2, టెక్నికల్ అటెండెంట్ గ్రేడ్-1 పోస్టులకు రూ.700. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మహిళలకు ఫీజు ఉండదు.
పరీక్ష కేంద్రాలు: బెంగళూరు, హైదరాబాద్, భోపాల్, దిల్లీ, కోల్కతా.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఈ క్రమంలోనే ముందుగా సెంట్రల్ పవర్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కెరియర్స్ కాలమ్లో Current Openings పై క్లిక్ చేసి సంబంధిత నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని Application Registration Linkపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో ముందుగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇంతకుముందే రిజిస్టర్ అయి ఉంటే ఆ వివరాలతో నేరుగా లాగిన్ అయితే సరిపోతుంది.
- రిజిస్ట్రేషన్ కోసం పోస్టు, అభ్యర్థి వ్యక్తిగత సమాచారం తదితర వివరాలు ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
- అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యి అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేసి, పేమెంట్ పూర్తి చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
ముఖ్య వివరాలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: అక్టోబర్ 12, 2026
- అధికారిక వెబ్సైట్: https://cpri.res.in/
- నోటిఫికేషన్ లింక్: https://cpri.res.in/sites/default/files/Advt.No_.CPRI_.06.2026_0.pdf
- రిజిస్ట్రేషన్ లింక్: https://cpri-app.onlineapplication.org.in/#/app/register
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