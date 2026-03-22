ప్లాస్టిక్‌ టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యానికి శిక్షణ! - అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో సేవలు

సాంకేతిక విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు సరైన వేదిక - సెంట్రల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పెట్రోకెమికల్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ - దేశవ్యాప్తంగా 46 ప్రాంతాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో సేవలు

Published : March 22, 2026 at 3:05 PM IST

Diploma Course in Plastics Technology : పదో తరగతి పూర్తయిన తర్వాత మంచి భవిష్యత్తు కోసం టెక్నికల్ కోర్సు అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు సెంట్రల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పెట్రోకెమికల్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ (సీఐపీఈటీ) ఒక అద్భుతమైన వేదికగా నిలుస్తోంది. 1968లో భారత ప్రభుత్వ రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడిన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థ, ప్లాస్టిక్స్, అనుబంధ కర్మాగారాలకు అవసరమైన నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరులను అభివృద్ధి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 50 ఏళ్లకు పైగా దేశానికి సేవలందిస్తున్న సీఐపీఈటీ, అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో దేశవ్యాప్తంగా 46 ప్రాంతాల్లో విస్తరించి, అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో విద్యార్థులను నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది.

ముఖ్యమైన కోర్సులు, అర్హతలు : పదో తరగతి లేదా తత్సమానమైన పరీక్షలో పాసైన అభ్యర్థులు (వార్షిక పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం వేచి చూస్తున్నవారు కూడా) సీఐపీఈటీ అందిస్తున్న డిప్లొమా కోర్సులపై ఆసక్తి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు.

డిప్లొమా ఇన్‌ ప్లాస్టిక్స్‌ మౌల్డ్‌ టెక్నాలజీ (డీపీఎంటీ) : ఈ కోర్సు కాలపరిమితి 3 ఏళ్లు ఉంటుంది. 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయి.

డిప్లొమా ఇన్‌ ప్లాస్టిక్స్‌ టెక్నాలజీ (డీపీటీ) : ఇది కూడా 3 ఏళ్ల కాలపరిమితి కోర్సు. 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయి. ఈ రెండు కోర్సులకు ఎలాంటి వయోపరిమితి లేదు ఎవ్వరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎంపిక విధానం : సీఐపీఈటీలోని డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశం సీఐపీఈటీ ప్రవేశ పరీక్ష (సీఏటీ)-2026 ద్వారా జరుగుతుంది. ఇది కంప్యూటర్‌ బెస్డ్​ టెస్ట్. ఇందులో జనరల్‌ నాలెడ్జ్, సైన్స్, ఇంగ్లిష్‌ వంటి అంశాల నుంచి 50 మల్టిపుల్ ఛాయిస్​ తరహాలో ప్రశ్నలు వస్తాయి.

ఉద్యోగ, ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు : సీఐపీఈటీ సంస్థ అద్భుతమైన ప్లేస్‌మెంట్‌ రికార్డును కలిగి ఉంది. కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు ప్లాస్టిక్స్, పెట్రో కెమికల్స్, ఉత్పాదక రంగాల్లోని ప్రముఖ కంపెనీల్లో మంచి జీతంతో కూడిన ఉద్యోగాలను పొందే అవకాశం ఉంది. సంస్థలో ఇండస్ట్రియల్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ ద్వారా చదువుకునే సమయంలోనే స్టైఫండ్‌ కూడా అందే వెసులుబాటు ఉంది.

ఉపకారవేతన సౌకర్యం : విద్యార్థులను కేవలం ఉద్యోగార్థులుగానే కాకుండా ఉద్యోగ సృష్టికర్తలు(ఆంత్రప్రెన్యూర్స్‌)గా తీర్చిదిద్దడంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది. అర్హులైన, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఉపకారవేతనాల సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తుంది. డిప్లొమా పూర్తి చేసినవారు తదుపరి ఉన్నత విద్యగా పోస్ట్‌ డిప్లొమా లేదా ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల్లో చేరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలను వెలికితీసేందుకు ఈ కోర్సు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా వారిలో వచ్చే కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో పరిశోధనలు చేసి అభివృద్ధి చేయవచ్చు. యువ సైంటిస్టులను కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కేంద్రాలు : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో సెంట్రల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పెట్రోకెమికల్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ క్యాంపస్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి

ముఖ్యమైన తేదీలు : దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 28 మే 2026. ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ: 07 జూన్ 2026.

వెబ్‌సైట్‌: www.cipet.gov.inని సంప్రదించండి.

పెట్రోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే..

  • ముడి చమురు, సహజ వాయువులను శుద్ధి చేసి, వాటి నుండి ఇథిలీన్, ప్రొపిలీన్ అనేటువంటి రసాయనాలను తయారు చేయడం పెట్రోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రధాన ఉద్దేశం.
  • ఉత్పత్తులు : మనం నిత్యం వాడే ప్లాస్టిక్స్, సింథటిక్ ఫైబర్లు, కలర్స్, డిటర్జెంట్లు, ఎరువులు ఈ ఇంజనీరింగ్ ప్రక్రియల ద్వారానే తయారు చేస్తారు.
  • విధులు : పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్లు లేదా రిఫైనరీల నిర్వహణ, కొత్త రసాయన పద్ధతులపై పరిశోధన, అభివృద్ధి చేయడం వంటివి ఇంజనీర్ల బాధ్యతలు ఉంటాయి.

