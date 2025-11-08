ETV Bharat / education-and-career

భావి శాస్త్రవేత్తలకు చక్కటి అవకాశం - 'స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌'

విద్యార్థుల్లో దాగున్న వినూత్న ఆలోచనలను వెలికితీయడం వారిని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు - సృజనకు ప్రాణం పోసి పరిశోధనలకు ఊతమిచ్చేందుకు స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌

Central Government Started School Innovation Marathon Program
Central Government Started School Innovation Marathon Program (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Central Government Started School Innovation Marathon Program : విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మక ఆలోచనకు పదునుపెట్టడం, వారిలో శాస్త్రీయ ఆలోచనలు పెంచేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శ్రద్ధ చూపుతున్నాయి. ఒక ఆలోచన మన జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది. అదే ఒక ప్రయోగమైతే అది ప్రపంచాన్నే శాసిస్తుంది. వయసుకు సంబంధం లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరు తమదైన రీతిలో సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు. విద్యార్థుల్లో దాగున్న వినూత్న ఆలోచనలను వెలికితీయడం వారిని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. సృజనకు ప్రాణం పోసి పరిశోధనలకు ఊతమిచ్చేందుకు స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. భావి శాస్త్రవేత్తలకు ఇదో చక్కటి అవకాశంగా నిలుస్తుంది.

లక్ష్యం : సృజనాత్మకత నైపుణ్యాలతో కూడిన ఆవిష్కరణలను విద్యార్థులు రూపొందించడం పాఠశాల స్థాయిలో తమ ఆలోచనలను సమర్పించి వాటిని అభివృద్ధి చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు.

అర్హులు : ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ వరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌లో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించారు. ప్రతి పాఠశాల నుంచి సామాన్య శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో విద్యార్థులు బృందంగా ఏర్పడి ప్రాజెక్టును రూపొందించాల్సి ఉంటుంది.

8వ తేదీ వరకు గడువు : ‘స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌ ఓఆర్‌జీ’ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా విద్యార్థులు తమ ఆలోచనలను నమోదు చేయాలి. వారికి ఉపాధ్యాయుల తోడ్పాటు ఉంటుంది. ఇద్దరు, ముగ్గురు విద్యార్థులు కలిసి బృందంగా ఏర్పడి సమకాలీన సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేలా ప్రాజెక్టులను తీర్చిదిద్దాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తుకు ఈనెల 8వ తేదీ వరకు గడువు విధించారు. ఎంపికైనవారి వివరాలను వచ్చే ఏడాది జనవరిలో ప్రకటిస్తారు.

నిర్వహణ : స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌ అనే కార్యక్రమాన్ని అటల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మిషన్‌ (ఏఐఎం), విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, యునిసెఫ్, నీతి ఆయోగ్‌ సంయుక్తంగా నిర్వహించనున్నాయి.

నగదు బహుమతి : దేశవ్యాప్తంగా 27 ప్రాజెక్టులను అతి పెద్ద ఇన్నోవేషన్‌ ప్రదర్శన కోసం ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వాటికి సంబంధించి రూ.50 వేల చొప్పున నగదు బహుమతిగా అందించనున్నారు.

బ్యాటరీ సైకిల్​ తయారు చేసిన ఇంటర్​ విద్యార్థి - నడిపిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్​

విద్యార్థి విజ్ఞాన్‌ మంథన్‌ : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు విద్యార్థి దశలోనే పరిశోధన, ప్రయోగాల్లో రాణించేలా ఏటా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థి విజ్ఞాన్‌ మంథన్‌ (వీవీఎం) పేరుతో జాతీయస్థాయిలో ప్రతిభాన్వేషణ పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది. దేశంలో ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సరం వరకూ పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థుల కోసం నిర్వహించే అతి పెద్ద సైన్స్‌ ప్రతిభా పరీక్ష విద్యార్థి విజ్ఞాన్‌ మంథన్‌ (VVM). శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న ప్రతిభావంతులను గుర్తించటం దీని ఉద్దేశం. పాఠశాల విద్యార్థుల్లో సైన్స్‌ను ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావటానికి ఉద్దేశించిన జాతీయ కార్యక్రమం ఇది.

ఎవరు నిర్వహిస్తారంటే : భారత ప్రభుత్వ విద్యామంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (NCERT), భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ‘నేషనల్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ మ్యూజియమ్స్‌ (NCSM) సహకారంతో విజ్ఞాన భారతి (కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ) సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

'పుట్టగొడుగు'ఐడియాతో స్టార్టప్ - ఫైర్​ను తట్టుకునేలా ప్యాకేజింగ్ ఆవిష్కరణ

TAGGED:

SCHOOL INNOVATION MARATHON
STUDENT INNOVATION
స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌
STUDENT INNOVATION MARATHON 2025
SCHOOL INNOVATION MARATHON PROGRAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.