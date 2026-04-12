ETV Bharat / education-and-career

కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులకు సులభమైన మార్గం - స్థిరమైన జీతంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం

చిన్న వయసులోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు సాధించే అవకాశం - ఉద్యోగానికి ఎంపికైతే స్థిరమైన జీతం, అదనపు ప్రయోజనాలు - విజేతలకు స్థిరమైన ఉపాధి, భవిష్యత్తు వృద్ధి, సమాజంలో గౌరవం

Getting GOVT Job With Tenth Class
Getting GOVT Job With Tenth Class (Getty images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 10:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Getting GOVT Job With Tenth Class : దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉండే డిమాండ్​ ఇంత అని చెప్పలేం. అయితే దేశంలో ఉద్యోగ నియామకాలను చేపట్టే ప్రభుత్వ సంస్థల్లో స్టాఫ్​ సెలక్షన్​ కమిషన్​ (ఎస్​ఎస్​సీ) ప్రత్యేక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ సంస్థ ద్వారా వెలువడే నోటిఫికేషన్​లు పదో తరగతి పూర్తయిన విద్యార్థులు సైతం దరఖాస్తు చేసుకునేలా ఉంటాయి. ఈ విద్యార్హతలతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సులువుగా సాధించవచ్చు. ఇవి ఉద్యోగ భద్రతను, స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి. కెరియర్​ అభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.

ప్రయోజనాలు:

  • చిన్న వయసులోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు సాధించే అవకాశం ఇస్తోంది.
  • ఒక్క సారి ఉద్యోగానికి ఎంపికైతే స్థిరమైన జీతం, అదనపు ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
  • ఉద్యోగంలో సమయానుసారం పదోన్నతులు లభిస్తాయి.
  • ఉన్నత చదువులు ఉన్నా, లేకపోయినా దీర్ఘకాలిక కెరియర్​ను వీటిలో కొనసాగించవచ్చు.

ఎంటీఎస్​ : దీనిలో ఎస్​ఎస్​సీ - ఎంటీఎస్​ (మల్టీ టాస్కింగ్​ స్టాఫ్​) ఉద్యోగాలకు ప్రధానంగా పదో తరగతి లేదా తత్సమాన విద్యార్హత ఉన్న అభ్యర్థులకు అవకాశం కల్పిస్తారు. అభ్యర్థులు ఎంచుకునే పోస్టు ఆధారంగా 18 సంవత్సరాల నుంచి 25 ఏళ్లు లేదా 18 నుంచి 27 ఏళ్ల వయసు ఉంటే సరిపోతుంది. వీటిలో ఏజ్​ రిలాక్సేషన్​ కూడా వర్తిస్తుంది. ఉద్యోగాల ఎంపిక కోసం ప్రధానంగా కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​ (సీబీటీ) ఉంటుంది.

ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే : గ్రూప్​ సీ, డీ స్థాయి ప్యూన్​ (ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్​), ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సహాయకులు, సఫాయివాలా, వాచ్​మెన్, గార్డెనర్ వంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఎస్​ఎస్​సీ - ఎంటీఎస్​ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ఎంపికైన అభ్యర్థులు దేశంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, సంబంధిత విభాగాల ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగాలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

చేయాల్సిన విధులు : మల్టీ టాస్కింగ్​ స్టాఫ్​ చేసే పనుల్లో ప్రధానమైనవి పరిపాలన, సహాయక విధులకు సంబంధించినవి ఉంటాయి. రికార్డులు, దస్త్రాలను నిర్వహించడం, ప్రభుత్వ విభాగాల మధ్య అధికారిక పత్రాలు మోసుకెళ్లడం, సీనియర్​ అధికారులకు సహాయపడటం ఇలాంటి విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ : దీనికోసం కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​ (సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు. దీనిలోని అంశాలు న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ (సంఖ్యా సామర్థ్యం), రీజనింగ్, సాధారణ అవగాహన, ఇంగ్లిష్​ భాషా పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించే విధంగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ఉంటుంది. దీనిలో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఒక్క హవల్దార్​ పోస్టుకు మాత్రం అదనంగా శారీరక సామర్థ్య పరీక్షను కూడా నిర్వహిస్తారు.

విజేతలకు సమాజంలో గౌరవం : అతి తక్కువ వయసులో పదో తరగతి అర్హతతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించే అవకాశాన్ని ఎస్​ఎస్​సీ కల్పిస్తోంది. విజేతలకు స్థిరమైన ఉపాధి, భవిష్యత్తు వృద్ధి, సమాజంలో గౌరవం అందుతాయి.

అధికారిక వెబ్​సైట్​ : www.ssc.gov.in

జీతం ప్రయోజనాలు : ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పే లెవల్​ - 1 కింద జీత భత్యాలు చెల్లిస్తారు. అంటే రూ. 18,000 నుంచి రూ.22,000 వరకు బేసిక్ వేతనం వస్తుంది. అదనంగా డీఏ, హెచ్​ఆర్​ఏ, ప్రయాణభత్యం చెల్లిస్తారు. నిబంధనల మేరకు వైద్య ప్రయోజనాలు, పింఛను సౌకర్యం కల్పిస్తారు.

చిన్న స్థాయి కొలువుతో ఎదిగేందుకు అవకాశం : కేవలం పదో తరగతి అర్హతతో ఎంటీఎస్​ పోస్టులు తెచ్చుకున్నప్పటికీ ఉద్యోగపరంగా వృద్ధి కూడా ఉంటుంది. అనుభవంతో ఎల్​డీసీ (లోయర్​ డివిజన్ క్లర్క్)గా పదోన్నతి పొందవచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు జరిగే శాఖాపరమైన పరీక్షలు రాసి ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లవచ్చు. ఉగ్యోగం చేస్తూనే ఉన్నత విద్య కొనసాగించే అవకాశాలూ ఉంటాయి. అంటే చిన్న స్థాయి కొలువుతో ప్రారంభించి, పెద్ద స్థాయికి ఎదిగేందుకు ఇదో చక్కటి వేదిక.

TAGGED:

GETTING CENTRAL GOVT JOB TELUGU
GETTING GOVT JOB WITH TENTH CLASS
JOBS THROUGH SSC TELUGU
SSC MTS JOBS TELUGU
GETTING GOVT JOB TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.