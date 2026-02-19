ETV Bharat / education-and-career

Jobs In Central Electronics Limited (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 5:31 PM IST

Jobs In Central Electronics Limited: సెంట్రల్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్, ఘజియాబాద్‌ 34 ఎగ్జిక్యూటివ్, నాన్‌- ఎగ్జిక్యూటివ్‌ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. బీఈ/ బీటెక్‌ అర్హతతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు జరుగుతాయి. సీఈఎల్​ని 1974లో స్థాపించారు. ఈ సంస్థ సౌర శక్తి, రైల్వే సిగ్నలింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాలలో స్వదేశీ సాంకేతికతతో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్న పోస్టుల వివరాలు

పోస్టు: డిప్యూటీ ఇంజినీర్‌
ఖాళీలు: 8
అర్హత: కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ టెలికమ్యూనికేషన్స్‌/ మెటలర్జీ/ మెటీరియల్స్‌ సైన్స్‌/ సిరామిక్‌ ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/బీటెక్‌ 55 శాతంతో పూర్తి చేయాలి. సంబంధిత రంగంలో రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి.
వయసు: 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.40,000-1,40,000.


పోస్టు: గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌ ట్రెయినీ
ఖాళీలు: 11
అర్హత: మెటలర్జీ/ మెటీరియల్స్‌ సైన్స్‌/ సిరామిక్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌/ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ/ మెకానికల్‌/ ప్రొడక్షన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/బీటెక్‌ 55 శాతంతో పూర్తిచేయాలి. ఉద్యోగానుభవం అవసరం లేదు.
వయసు: 27 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.40,000-1,40,000.
ఎంపిక: రాత పరీక్ష (కంప్యూటర్‌/ పేపర్‌ బేస్డ్‌), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలతో ఎంపిక చేస్తారు. పరీక్ష మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో ఉంటుంది. వ్యవధి రెండు గంటలు.

ప్రశ్నపత్రంలో రెండు భాగాలు: పార్టు-1లో సబ్జెక్టు సంబంధిత 60 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పార్టు-2 ఆప్టిట్యూట్‌ పరీక్షలో 40 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఇందులో జనరల్‌ ఇంగ్లిష్, రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూట్, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. రెండు పార్టుల్లోనూ కలిపి 50 శాతం కనీసార్హత మార్కులు పొందిన వారిని పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ/ పీడబ్ల్యూబీడీలకు 40 శాతం సరిపోతాయి. 1:5 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసి ఇంటర్వ్యూ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ తేదీ, వివరాల సమాచారాన్ని ఈమెయిల్‌ ద్వారా తెలియజేస్తారు. రాత పరీక్షకు 85 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు. వీటిల్లో అర్హత పొందినవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

వివరాలు:
వయసు: పోస్టుల ప్రకారం మారుతుంది. ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, ఓబీసీకి మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.1000. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఉండదు.
ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 3.3.2026.
వెబ్‌సైట్‌: http://www.celindia.co.in/

నార్తర్న్‌ కోల్‌ ఫీల్డ్స్‌లో ఫోర్‌మన్లు: నార్తర్న్‌ కోల్‌ ఫీల్డ్స్‌ (ఎన్‌సీఎల్‌) 270 అసిస్టెంట్‌ ఫోర్‌మన్‌ ట్రెయినీ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. పదోతరగతి, డిప్లొమా అర్హతతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌తో నియామకాలు ఉంటాయి. మొత్తం పోస్టుల్లో అసిస్టెంట్‌ ఫోర్‌మన్‌ (ఈఅండ్‌టీ) ట్రెయినీ-14, అసిస్టెంట్‌ ఫోర్‌మన్‌ (మెకానికల్‌) ట్రెయినీ-108, అసిస్టెంట్‌ ఫోర్‌మన్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌) ట్రెయినీ-148 ఉన్నాయి.

పరీక్ష విధానం: మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. వ్యవధి 90 నిమిషాలు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీల్లో ఉంటుంది. సెక్షన్‌-ఏలో సబ్జెక్టు సంబంధిత 70 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. సెక్షన్‌-బీలో జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ ప్రశ్నలు 30 ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగా జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, రీజనింగ్, వెర్బల్‌ అండ్‌ మెంటల్‌ ఎబిలిటీ, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రశ్నకు 1 మార్కు. రుణాత్మక మార్కులు లేవు. పరీక్ష కేంద్రాలను దరఖాస్తు సమయంలోనే ఎంచుకోవాలి. సీబీటీలో అన్‌రిజర్వుడ్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 50 శాతం, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌/ దివ్యాంగులు 40 శాతం కనీసార్హత మార్కులు పొందాలి.

వివరాలు:
అర్హత: పదో తరగతి, మూడేళ్ల ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ మెకానికల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా.
వయసు: 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.1180. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ మాజీ సైనికోద్యోగులు/ దివ్యాంగులకు ఉండదు.
మూల వేతనం: నెలకు రూ.47,330. అదనంగా డీఏ, అటెండెన్స్‌ బోనస్, స్పెషల్‌ అలవెన్స్, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ సబ్సిడీ, వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి.
ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 5.3.2026
వెబ్‌సైట్‌: http://www.nclcil.in/

