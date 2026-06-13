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సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అప్రెంటిస్ ఖాళీలు - డిగ్రీ ఉంటే చాలు!
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రెంటిస్ ఖాళీలు - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
Published : June 13, 2026 at 10:49 AM IST
Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ సంస్థ అయిన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు శాఖలు, కార్యాలయాల్లో ఒక సంవత్సరం శిక్షణ ఇస్తారు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? స్టైఫెండ్ ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - అప్రెంటిస్
ఖాళీలు - 4,500. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 128, తెలంగాణలో 100 పోస్టులు ఉన్నాయి
అర్హతలు: మే 31, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన వారు అర్హులు. 01-01-2022 లేదా ఆ తర్వాత డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఈ అప్రెంటిస్ శిక్షణలో పాల్గొనాలనుకునేవారు కచ్చితంగా NATS పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.
వయోపరిమితి: మే 31, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న వారు అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే మే 31, 1998 నుంచి మే 31, 2026 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు 3 సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: ఆన్లైన్ పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఫిట్నెస్ పరీక్ష ఆధారంగా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ పరీక్షను 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 100 ప్రశ్నలు, గంట సమయం ఉంటుంది. జనరల్/ఫైనాన్స్ అవేర్నెస్ 20 ప్రశ్నలు, ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ 20 ప్రశ్నలు, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ 20 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఇంగ్లీష్ 20 ప్రశ్నలు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ సర్వీసుల గురించి 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. ఇందులో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు.
శిక్షణ కాలం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి 12 నెలల పాటు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది.
స్టైపెండ్: శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.15,000 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. ఇతర అలవెన్సులు ఏమీ ఉండవు.
దరఖాస్తు ఫీజు :
- జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ (పురుషులు) రూ.944(అప్లికేషన్, ఇంటిమేషన్ ఫీ, జీఎస్టీ) చెల్లించాలి.
- జనరల్/ ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ (మహిళలు) రూ.708 (అప్లికేషన్, ఇంటిమేషన్ ఫీ, జీఎస్టీ) పే చేయాలి.
- ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగ, ట్రాన్స్జెండర్(పురుషులు, స్త్రీలు) అభ్యర్థులు రూ.236 చెల్లించాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఆన్లైన్ విధానంలో మాత్రమే దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు.
- అభ్యర్థులు ముందుగా ఎన్ఏటీఎస్ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాలి.
- అనంతరం బీఎఫ్ఎస్ఐ ఎస్ఎస్సీ పోర్టల్లో లాగిన్ అయి దరఖాస్తు ఫారాన్ని పూర్తి చేసి, అవసరమైన ఫీజు చెల్లించాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 12 జూన్ 2026
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జూన్ 22, 2026
- ఆన్లైన్ పరీక్ష : జూలై 2026 మొదటి వారం
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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