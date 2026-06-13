ETV Bharat / education-and-career

సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియాలో అప్రెంటిస్​ ఖాళీలు - డిగ్రీ ఉంటే చాలు!

- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా అప్రెంటిస్‌ ఖాళీలు - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026
Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ సంస్థ అయిన సెంట్రల్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అప్రెంటిస్ యాక్ట్​ 1961 ప్రకారం ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు శాఖలు, కార్యాలయాల్లో ఒక సంవత్సరం శిక్షణ ఇస్తారు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? స్టైఫెండ్​ ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - అప్రెంటిస్​

ఖాళీలు - 4,500. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 128, తెలంగాణలో 100 పోస్టులు ఉన్నాయి

అర్హతలు: మే 31, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన వారు అర్హులు. 01-01-2022 లేదా ఆ తర్వాత డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఈ అప్రెంటిస్​ శిక్షణలో పాల్గొనాలనుకునేవారు కచ్చితంగా NATS పోర్టల్​లో రిజిస్టర్​ అయి ఉండాలి.

వయోపరిమితి: మే 31, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న వారు అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే మే 31, 1998 నుంచి మే 31, 2026 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు 3 సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: ఆన్‌లైన్ పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ పరీక్ష ఆధారంగా ఉంటుంది. ఆన్​లైన్​ పరీక్షను 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 100 ప్రశ్నలు, గంట సమయం ఉంటుంది. జనరల్​/ఫైనాన్స్​ అవేర్​నెస్​ 20 ప్రశ్నలు, ఆప్టిట్యూడ్​ అండ్​ రీజనింగ్​ 20 ప్రశ్నలు, కంప్యూటర్​ నాలెడ్జ్​ 20 ప్రశ్నలు, జనరల్​ ఇంగ్లీష్​ 20 ప్రశ్నలు, సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ సర్వీసుల గురించి 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. ఇందులో నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ లేదు.

శిక్షణ కాలం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి 12 నెలల పాటు ట్రైనింగ్​ ఉంటుంది.

స్టైపెండ్: శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.15,000 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. ఇతర అలవెన్సులు ఏమీ ఉండవు.

దరఖాస్తు ఫీజు :

  • జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్‌/ఓబీసీ (పురుషులు) రూ.944(అప్లికేషన్​, ఇంటిమేషన్​ ఫీ, జీఎస్టీ) చెల్లించాలి.
  • జనరల్/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌/ఓబీసీ (మహిళలు) రూ.708 (అప్లికేషన్​, ఇంటిమేషన్​ ఫీ, జీఎస్టీ) పే చేయాలి.
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగ, ట్రాన్స్‌జెండర్(పురుషులు, స్త్రీలు) అభ్యర్థులు రూ.236 చెల్లించాలి.

దరఖాస్తు విధానం:

ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 12 జూన్ 2026
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జూన్​ 22, 2026
  • ఆన్‌లైన్ పరీక్ష : జూలై 2026 మొదటి వారం
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

బీఈ/డిప్లొమా/ఐటీఐ ఉత్తీర్ణతతో ECIL లో ఖాళీలు - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే ఉద్యోగం!

"కంటెంట్​ క్రియేటర్"​ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఈ కోర్సులు ఉపయోగపడతాయి!

TAGGED:

CBI APPRENTICE RECRUITMENT 2026
CENTRAL BANK OF INDIA JOBS
CENTRAL BANK OF INDIA APPRENTICE
సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా
CENTRAL BANK OF INDIA APPRENTICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.