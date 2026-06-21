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"CBI" అప్రెంటీస్ నోటిఫికేషన్ - డిగ్రీ విద్యార్హతతో 4500 ఖాళీలు! - రేపు లాస్ట్!
ఒంటరి మహిళలకు వయో పరిమితి పెంపు - ఫీజు గడువు, దరఖాస్తు వివరాలు ఇవీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 5:44 AM IST
Central Bank of India job notification : సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (CBI), 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 'అప్రెంటిస్ చట్టం-1961' కింద 4500 ఖాళీలను ప్రకటించింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ జూన్ 22 కాగా, ఫీజు చెల్లింపునకు జూన్ 25 వరకు అవకాశం ఉంది. అప్రెంటిస్ ప్రోగ్రామ్ వ్యవధి 12 నెలలు. పరీక్షకు సంబంధించి నిర్ధిష్ట తేదీ ఇంకా ప్రకటించకపోయినా జూలై మొదటి వారంలో నిర్వహించనున్నట్లు సూచన ప్రాయంగా వెల్లడించింది. పరీక్ష హిందీ, ఆంగ్ల మాద్యమాల్లో (ద్విభాషా విధానంలో) ఉంటుంది. మొత్తం 100 మార్కులకు 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. తప్పు సమాధానాలకు నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు.
అర్హత ప్రమాణాలు
- అభ్యర్థుల వయస్సు 2025 మే 31 నాటికి కనిష్టంగా 20 నుంచి గరిష్టంగా 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్ల సడలింపు, బీసీలకు 3ఏళ్లు, పీడబ్లూబీడీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు 15ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 13ఏళ్లు, ఇతరులకు పదేళ్ల వయస్సు సడలింపు అవకాశం ఉంది.
- ఇక వింతతువులు, ఒంటరిగా ఉంటున్న 38 నుంచి 40ఏళ్ల ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- జూన్ 12 న దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. 22 వరకు అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఏడాది పాటు అప్రెంటీస్ సమయంలో నెలకు రూ.15వేల ఉపకార వేతనం అందుకుంటారు.
- అభ్యర్థులు సెంట్రల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు.
- ముందుగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.centralbank.bank.in/en లోకి వెళ్లాలి. అందులో కెరీర్స్ విబాగాన్ని ఎంచుకుని అప్రెంటీస్ల నియామకం నోటిఫికేషన్ పరిశీలించాలి. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు లింకుపై క్లిక్ చేసి అవసరమైన వివరాలన్నింటినీ నమోదు చేయాలి. చివరగా నిర్ణయించిన దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు
- PWBD అభ్యర్థులకు రూ.400 + GST
- SC/ST/మహిళా అభ్యర్థులు/EWS అభ్యర్థులకు రూ. 600 + GST
- ఇతర అభ్యర్థులందరికీ రూ.800 + GST
పరీక్ష ఎలా ఉంటుందంటే
- జనరల్, పైనాన్స్ అవేర్నెస్ సబ్జెక్టుపై 20 ప్రశ్నలు, 20 మార్కులు ఉంటాయి.
- రీజనింగ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి 20 ప్రశ్నలు, 20 మార్కులు ఉంటాయి.
- కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంపై 20 ప్రశ్నలు, 20 మార్కులు ఉంటాయి.
- జనరల్ ఇంగ్లిష్ 20 ప్రశ్నలు, 20 మార్కులు ఉంటాయి.
- సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వీసులపై మరో 20 ప్రశ్నలు, 20 మార్కులు ఉంటాయి. పరీక్ష సమయం 120 నిమిషాలు (2గంటలు)గా నిర్ణయించారు.
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