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యువ కళాకారులకు నెలకు "రూ.5 వేలు" - జులై 31 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

సీసీఆర్​టీ ఎస్​వైఏ 2026 స్కాలర్​షిప్ ​నోటిఫికేషన్ విడుదల - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!

CCRT SYA Scholarship 2026
CCRT SYA Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 12:11 PM IST

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CCRT SYA Scholarship 2026 : సాంస్కృతిక రంగాల్లో రాణించాలనుకుంటున్న యువ కళాకారులకు గుడ్​న్యూస్. భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని 'సెంటర్‌ ఆఫ్‌ కల్చరల్‌ రిసోర్సెస్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌ సంస్థ(CCRT)' కళలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా "స్కాలర్‌షిప్‌ టు యంగ్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ ఇన్‌ డిఫరెన్స్‌ ఫీల్డ్స్‌ (SYA)" అనే పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది.

దీని స్కీమ్ కింద ప్రతిభ ఉన్న యువ కళాకారులకు స్కాలర్​షిప్ రూపంలో ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.5 వేల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది కేంద్రం. తాజాగా 2026-27 సంవత్సరానికి "సీసీఆర్​టీ SYA స్కాలర్​షిప్" నోటిఫికేషన్​ విడుదలైంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు జులై 31 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సెంటర్‌ ఆఫ్‌ కల్చరల్‌ రిసోర్సెస్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌ సంస్థ విద్యార్థుల్లో కళలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా "స్కాలర్‌షిప్‌ టు యంగ్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ ఇన్‌ డిఫరెన్స్‌ ఫీల్డ్స్‌(SYA)-2026-27" నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం, నృత్యం, దృశ్య కళలు, థియేటర్‌, జానపద, సంప్రదాయ కళలు తదితర రంగాల్లో ప్రతిభ ఉన్న యువ కళాకారులకు ఉన్నత స్థాయి ట్రైనింగ్ పొందేందుకు ఈ స్కాలర్‌షిప్ ఇస్తారు. అర్హులైనవారు జులై 31 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

వివరాలు :

సాంస్కృతిక రంగాల్లో యువ కళాకారులకు ఆర్థిక సహాయం (Scholarships to Young Artistes in Different Cultural Fields (SYA)-2026-27) : 400 స్కాలర్‌షిప్‌లు

స్కాలర్‌షిప్‌ వివరాలు :

ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన కళాకారులకు రెండేళ్ల పాటు నెలకు రూ.5,000 చొప్పున స్కాలర్​షిప్ అందుతుంది. ఈ డబ్బులను జీవన ఖర్చులు, ప్రయాణం, పుస్తకాలు, కళా సామగ్రి, శిక్షణ ఖర్చులకు వాడుకోవచ్చు.

స్కాలర్‌షిప్ కాలవ్యవధి : రెండు సంవత్సరాలు

అర్హత ఉన్న కళా విభాగాలు :

1. భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం

  • కర్ణాటక సంగీతం (గాత్ర, వాయిద్య)
  • హిందుస్థానీ క్లాసికల్ సంగీతం (గాత్ర, వాయిద్య)

2. భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యం

  • కథక్, భరతనాట్యం, కూచిపూడి, కథకళి, ఒడిస్సీ, మణిపురి, సత్రియా తదితర నృత్యాలు.

3. థియేటర్‌

  • నటన, దర్శకత్వం, ఇతర థియేటర్‌ కళల్లో రాణించేవారికి ఈ ప్రోత్సాహం అందుతుంది. (ప్లే రైటింగ్‌, పరిశోధనలకు వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి).

4. దృశ్య కళలు

  • పెయింటింగ్, శిల్పకళ, గ్రాఫిక్స్, క్రియేటివ్ ఫోటోగ్రఫీ, మట్టి కళలు తదితరాల విభాగాల్లో ప్రతిభ ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

5. జానపద, సంప్రదాయ, గిరిజన కళలు

  • బొమ్మలాట, జానపద, నాటకాలు, జానపద నృత్యాలు, జానపద సంగీతం వంటి వాటిల్లో మంచి ప్రతిభ ఉన్నవారు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.

6. లైట్ క్లాసికల్ సంగీతం

  • తుమ్రీ, దాద్రా, గజల్, కవ్వాలి తదితరాలు.

అర్హతలు :

  • ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థి భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి.
  • సెలెక్ట్ చేసిన కళారంగంలో ఇప్పటికే ప్రాథమిక నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి.
  • ప్రారంభ స్థాయి కళాకారులు ఈ స్కాలర్​షిప్ పొందడానికి అర్హులు కాదు.
  • గుర్తింపు పొందిన గురువు/సంస్థ వద్ద కనీసం 5 సంవత్సరాల శిక్షణ తీసుకుని ఉండాలి.
  • అభ్యర్థులకు ఆయా విభాగంలోని కళపై సైద్ధాంతిక, ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

2026-27 బ్యాచ్‌కు అప్లై చేసుకునేవారు ఏప్రిల్ 1, 2001 నుంచి మార్చి 31, 2008 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి.

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ఎంపిక విధానం :

  • ముందుగా ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులను షార్ట్​లిస్ట్ చేస్తారు. తర్వాత వారికి ఇంటర్వ్యూ/పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు.
  • అభ్యర్థుల ప్రతిభ ఆధారంగా నిపుణుల కమిటీ ఎంపిక చేస్తుంది.
  • తుది ఎంపిక మెరిట్ ఆధారంగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

అవసరమైన పత్రాలు :

  • విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్స్
  • పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటో
  • వయస్సు రుజువు (10వ తరగతి సర్టిఫికెట్/జనన ధ్రువపత్రం/ఆధార్ తదితరాలు)
  • 5 ఏళ్ల శిక్షణ సర్టిఫికెట్
  • గురువు/సంస్థ సంతకం చేసిన ధ్రువపత్రం
  • విజువల్ ఆర్ట్స్ అభ్యర్థులు తమ కళాకృతుల ఫొటోలు సబ్మిట్ చేయాలి.

దరఖాస్తు విధానం :

  • తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లికేషన్ ఫారాన్ని డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • వివరాలు నింపిన దరఖాస్తు ఫారానికి అవసరమైన పత్రాలను జత చేసి, ది డైరెక్టర్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ కల్చరల్‌ రిసోర్సెస్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌ (సీసీఆర్‌టీ), 15 ఏ, సెక్టార్‌-7, ద్వారక, న్యూదిల్లీ అడ్రస్​కు పంపాలి.

ఆఫ్​లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జులై 31, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://ccrtindia.gov.in/

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కళాకారుల కోసం స్కాలర్​షిప్
CCRT SYA SCHOLARSHIP 2026

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