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CAT 2026 నోటిఫికేషన్​​ - మేనేజ్​మెంట్​ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ప్రారంభం!

-దేశంలోని వివిధ ఐఐఎంల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన!

CAT 2026 Notification
CAT 2026 Notification (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 3:56 PM IST

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CAT 2026 Notification: కామన్​ అడ్మిషన్​ టెస్ట్‌ (CAT) 2026 నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ (IIMs) ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష(క్యాట్‌ స్కోర్‌) ద్వారా దేశంలోని వివిధ ఐఐఎంల్లో​(IIM) పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌ ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ (PGP/MBA), ఫెలో ప్రోగ్రామ్స్‌ ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ (FPM/PhD) తదితర మేనేజ్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. దేశంలోని 21 ఐఐఎమ్‌లతో పాటు ఎఫ్‌ఎమ్‌ఎస్ దిల్లీ, ఎస్‌పిజేఐఎమ్‌ఆర్, ఎమ్ డి ఐ గుర్గావ్, ఐఐటీలు, ఐఐఎఫ్‌టీ వంటి అగ్రశ్రేణి బి-స్కూళ్లలో ప్రవేశాలకు ఈ స్కోరు ప్రామాణికంగా నిలవనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రోగ్రామ్‌ వివరాలు:

  • క్యాట్‌ (CAT 2026)- ఐఐఎంల్లో ఎంబీఏ/పీజీపీ, పీహెచ్‌డీ తదితర కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు

అందించే కోర్సులు:

  • పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్‌ ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ (PGP/MBA)
  • ఫెలో/డాక్టరేట్ ప్రోగ్రామ్‌లు (FPM/Ph.D.), ఎగ్జిక్యూటివ్‌ పీహెచ్‌డీ ప్రోగ్రామ్‌
  • ఇతర మేనేజ్‌మెంట్ కోర్సులు

అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం/విద్యాసంస్థ నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీలో కనీసం 50% మార్కులు లేదా సమానమైన సీజీపీఏ సాధించిన వారు అర్హులు. ఇక SC/ST/ పీడబ్ల్యూబీడీ కేటగిరీల అభ్యర్థులు కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి. చివరి సంవత్సరం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చదువుతున్న వారు లేదా ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక సీఏ/సీఎస్‌/ఐసీడబ్ల్యూఏ(సీఎంఏ)/ఎప్‌ఐఏఐ వంటి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా క్యాట్​ టెస్ట్​కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పరీక్ష విధానం: కామన్​ అడ్మిషన్​ టెస్ట్​ను మూడు సెక్షన్లుగా నిర్వహిస్తారు. సెక్షన్​ 1లో వెర్బల్​ ఎబిలిటీ, రీడింగ్​ కాంప్రహెన్సన్​, సెక్షన్​ 2లో డేటా ఇంట్రప్రిటేషన్​, లాజికల్​ రీజనింగ్​, సెక్షన్​ 3లో క్వాంటిటేటివ్​ ఎబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి సెక్షన్​కు 40 నిమిషాల చొప్పున 120 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది.

పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా 170 నగరాలలో కామన్​ అడ్మిషన్​ ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు తమకు నచ్చిన 5 నగరాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు రూ.1,350, ఇతర అభ్యర్థులకు రూ.2,700 గా నిర్ణయించారు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ క్యాట్​ టెస్ట్​ కోసం కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఐఐఎం క్యాట్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://iimcat.ac.in ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలోనే అప్లికేషన్​కు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. అయితే మీరు మొదటిసారి అప్లై చేసేవారు అయితే New Candidate Registration పై క్లిక్​ చేసి ప్రాసెస్​ పూర్తి చేయాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఒకవేళ మీకు ఇంతకుముందే ఐఐఎం క్యాట్​ అకౌంట్​ ఉంటే Registered Candidate Login పై క్లిక్​ చేసి వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత సంబంధిత అప్లికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి పర్సనల్​ వివరాలు, విద్యార్హతలు సహా తదితర వివరాలు ఎంటర్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్య తేదీలు:

  • రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం: ఆగస్టు 3, 2026
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్​ 15, 2026
  • అడ్మిట్ కార్డు డౌన్‌లోడ్: నవంబర్​ 4, 2026 నుంచి నవంబర్​ 29, 2026
  • క్యాట్‌ 2026 పరీక్ష తేదీ: నవంబర్​ 29, 2026.
  • ఫలితాలు: జనవరి 2027.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​
  • అప్లికేషన్​ లింక్​

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క్యాట్​ 2026 కు ఎలా అప్లై చేయాలి
CAT 2026 NOTIFICATION

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