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CAT 2026 నోటిఫికేషన్ - మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ప్రారంభం!
-దేశంలోని వివిధ ఐఐఎంల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన!
Published : August 4, 2026 at 3:56 PM IST
CAT 2026 Notification: కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (CAT) 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (IIMs) ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష(క్యాట్ స్కోర్) ద్వారా దేశంలోని వివిధ ఐఐఎంల్లో(IIM) పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ (PGP/MBA), ఫెలో ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ (FPM/PhD) తదితర మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లలో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. దేశంలోని 21 ఐఐఎమ్లతో పాటు ఎఫ్ఎమ్ఎస్ దిల్లీ, ఎస్పిజేఐఎమ్ఆర్, ఎమ్ డి ఐ గుర్గావ్, ఐఐటీలు, ఐఐఎఫ్టీ వంటి అగ్రశ్రేణి బి-స్కూళ్లలో ప్రవేశాలకు ఈ స్కోరు ప్రామాణికంగా నిలవనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రోగ్రామ్ వివరాలు:
- క్యాట్ (CAT 2026)- ఐఐఎంల్లో ఎంబీఏ/పీజీపీ, పీహెచ్డీ తదితర కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు
అందించే కోర్సులు:
- పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ (PGP/MBA)
- ఫెలో/డాక్టరేట్ ప్రోగ్రామ్లు (FPM/Ph.D.), ఎగ్జిక్యూటివ్ పీహెచ్డీ ప్రోగ్రామ్
- ఇతర మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు
అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం/విద్యాసంస్థ నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీలో కనీసం 50% మార్కులు లేదా సమానమైన సీజీపీఏ సాధించిన వారు అర్హులు. ఇక SC/ST/ పీడబ్ల్యూబీడీ కేటగిరీల అభ్యర్థులు కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి. చివరి సంవత్సరం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చదువుతున్న వారు లేదా ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక సీఏ/సీఎస్/ఐసీడబ్ల్యూఏ(సీఎంఏ)/ఎప్ఐఏఐ వంటి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా క్యాట్ టెస్ట్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష విధానం: కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ను మూడు సెక్షన్లుగా నిర్వహిస్తారు. సెక్షన్ 1లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ, రీడింగ్ కాంప్రహెన్సన్, సెక్షన్ 2లో డేటా ఇంట్రప్రిటేషన్, లాజికల్ రీజనింగ్, సెక్షన్ 3లో క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి సెక్షన్కు 40 నిమిషాల చొప్పున 120 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది.
పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా 170 నగరాలలో కామన్ అడ్మిషన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు తమకు నచ్చిన 5 నగరాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు రూ.1,350, ఇతర అభ్యర్థులకు రూ.2,700 గా నిర్ణయించారు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ క్యాట్ టెస్ట్ కోసం కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఐఐఎం క్యాట్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://iimcat.ac.in ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలోనే అప్లికేషన్కు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. అయితే మీరు మొదటిసారి అప్లై చేసేవారు అయితే New Candidate Registration పై క్లిక్ చేసి ప్రాసెస్ పూర్తి చేయాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఒకవేళ మీకు ఇంతకుముందే ఐఐఎం క్యాట్ అకౌంట్ ఉంటే Registered Candidate Login పై క్లిక్ చేసి వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత సంబంధిత అప్లికేషన్పై క్లిక్ చేసి పర్సనల్ వివరాలు, విద్యార్హతలు సహా తదితర వివరాలు ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ముఖ్య తేదీలు:
- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం: ఆగస్టు 3, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 15, 2026
- అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్: నవంబర్ 4, 2026 నుంచి నవంబర్ 29, 2026
- క్యాట్ 2026 పరీక్ష తేదీ: నవంబర్ 29, 2026.
- ఫలితాలు: జనవరి 2027.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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