భద్రమైన ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? - ఎగుమతి దిగుమతుల్లో ఎన్నో కెరియర్లు!

దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎగుమతులు- దిగుమతులు కీలకం - తగు కోర్సులు పూర్తిచేసి, నైపుణ్యం పొందితే సులువుగానే ఉద్యోగాలకు ఎంపిక

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 5:11 PM IST

Import and Export Career Guide : దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎగుమతులు- దిగుమతులు కీలకమైనవి. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాల కారణంగా ఈ విభాగం విస్తరిస్తోంది. ఈ రంగంలో యువతకు మంచి కెరియర్‌ అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల తగు కోర్సులు పూర్తిచేసుకుని, నైపుణ్యం పొందినవారు సులువుగానే ఉద్యోగాలకు ఎంపికవుతారు. మరి ఈ కోర్సులు అందించే సంస్థలేవి? ఏఏ హోదాలు ఉంటాయి? తదితర వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రపంచీకరణ, ఈ-కామర్స్‌ రంగం బలపడటం, ఏ దేశానికైనా ఎగుమతులు - దిగుమతులు అనివార్యం కావడంతో ఏటా ఈ రంగంలోకి కొత్త సంస్థలు అడుగెడుతున్నాయి. దీంతో ఈ రంగంలో సాధారణ డిగ్రీకి స్వల్ప కాలిక సర్టిఫికెట్‌ లేదా డిప్లొమా కోర్సులు తోడైతే వెంటనే ఉపాధి పొందొచ్చు.

కోర్సులు, సంస్థలు :

  • ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫారిన్‌ ట్రేడ్‌ : మేనేజ్‌మెంట్‌ డెవలప్‌మెంట్, ఎక్స్‌పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఎక్స్‌పోర్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ల్లో కొన్ని ప్రత్యేక సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు అందిస్తోంది.
  • నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫారిన్‌ ట్రేడ్‌ : ఎక్స్‌పోర్ట్‌ ఇంపోర్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో డిప్లొమా కోర్సు,ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రేడ్‌లో అడ్వాన్స్‌డ్‌ కోర్సు కస్టమ్స్‌ క్లియరెన్స్, ఫ్రైట్‌ పార్వార్డింగ్‌లో సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు నిర్వహిస్తోంది.
  • ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రేడ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌: ఎగుమతులు, దిగుమతుల నిర్వహణలో అనుసరించాల్సిన విధివిధానాలు, డాక్యుమెంటేషన్‌లో ఆఫ్‌లైన్, ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు నిర్వహిస్తోంది. ప్రాక్టికల్‌ ట్రైనింగ్, లైవ్‌ ప్రాజెక్టుల నిర్వహణతో విద్యార్థికి స్వీయ అనుభవం కలిగేలా శిక్షణ ఇస్తోంది.
  • ఇంపోర్ట్‌-ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌ ఫెడరేషన్‌ : ఎగుమతులు, దిగుమతుల నిర్వహణపై మూడు రోజుల వర్క్‌షాప్‌తో అవగాహన కల్పిస్తోంది.

అదనపు అర్హతలు :

  • ఎంబీఏలో ఇంటర్నేషనల్‌ బిజినెస్, లాజిస్టిక్స్‌, సప్లయ్‌-చెయిన్‌ మేనేజ్‌మెంట్ కోర్సు పూర్తిచేసుకున్న వారు ఈ రంగంలో రాణించగలరు.
  • అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్‌ విధి విధానాలతో పాటు ఒరాకిల్, ఎ ఒరాకిల్‌ సాంకేతిక నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి సంస్థలు ప్రాధాన్యమిస్తున్నాయి.
  • విద్యార్హతలతో పాటు అధీకృత ఏజెన్సీల నుంచి సర్టిఫికేషన్‌ పూర్తి చేసుకున్నవారికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ ఫారిన్‌ ట్రేడ్‌ సర్టిఫికేషన్‌ పొందితే మంచిది.

హోదాలు :

  • డాక్యుమెంటేషన్, అంతర్జాతీయ అమ్మకాలు, రవాణా విభాగాల్లో పలు హోదాలు ఉన్నాయి. సరకును ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి చేర్చడం, ఎప్పటికప్పుడు వేర్వేరు దేశాల్లో అమ్మకాలకు అవకాశాలను గుర్తించడం ఆధారంగా హోదాలు ఉంటాయి.
  • ఎక్స్‌పోర్ట్‌-ఇంపోర్ట్‌ మేనేజర్‌ : ఆర్డర్లకు తగ్గట్టు వస్తువులను సేకరించడం, కోరిన దేశానికి పంపడం వీరి ప్రధాన విధి. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కార్యకలాపాలను నేర్పుగా నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత వీరిదే.
  • డాక్యుమెంటేషన్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ : అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇన్వాయిస్‌ రూపకల్పన, ప్యాకింగ్‌ జాబితా, రవాణా సమయంలో సరకుతో పాటు ఉండాల్సిన కాగితాలు, గమ్యం చేరేంతవరకు ప్రతి దశలో అవసరమైన పత్రాలను వీరు సిద్ధం చేయాలి.
  • లాజిస్టిక్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ : ఎగుమతి లేదా దిగుమతి చేయాల్సిన వస్తువులను బట్టి ఏ రవాణాను ఎంచుకోవాలి? వస్తు రవాణాను నిరంతరం ట్రాకింగ్‌ చేస్తుండటం, కస్టమ్స్‌ ఏజెంట్స్‌తో సంప్రదింపులు జరుపుతుండటం.. ఇవన్నీ లాజిస్టిక్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల బాధ్యతలు.
  • ట్రేడ్‌ కంప్లయన్స్‌ స్పెషలిస్ట్‌ : కంపెనీ తరపున చేస్తున్న ఎగుమతి లేదా దిగుమతుల్లో ప్రపంచ వాణిజ్య చట్టాలకు అనుగుణంగా, నిబంధనలు పాటించేలా వీరు చూసుకోవాలి.
  • కస్టమ్‌ హౌస్‌ ఏజెంట్‌ : రవాణా చేసే సరకుకు పోర్టు, ఎయిర్‌పోర్టుల వద్ద ఏ విధమైన అవాంతరాలూ కలగకుండా ప్రభుత్వ పోర్టల్స్‌లో తగిన డాక్యుమెంట్లు అప్‌లోడ్‌ చేసి ముందుగానే అనుమతి పత్రాలు సమీకరించగలగాలి.
  • ఎక్స్‌పోర్ట్‌ సేల్స్, మార్కెటింగ్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ : గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌ వ్యూహాలను రూపొందించడంతో సహా కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడం, విదేశీ క్లయింట్లతో బలమైన సంబంధాలు ఏర్పర్చుకోవడం ఈ హోదాలో ఉన్నవారు చూసుకోవాలి.
  • ఎగ్జిమ్‌ ఫైనాన్స్, అకౌంటెంట్‌ : ప్రపంచ వాణిజ్య అమ్మకాలకు సంబంధించిన రికార్డుల నిర్వహణ, బ్యాంకుల నుంచి లెటర్‌ ఆఫ్‌ క్రెడిట్‌ తీసుకురాగలగడం, ఎగుమతులకు ప్రభుత్వం అందించే రాయితీలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తిస్తూ కంపెనీకి వర్తింపజేయడం ఎగ్జిమ్స్‌ ఫైనాన్స్‌ నిపుణుల పని.

వార్షిక వేతనాలు, ప్రోత్సాహకాలు : ఇవి హోదా, అనుభవం ప్రకారం ఉంటాయి.

  • డాక్యుమెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ హోదాలో కొత్తవారు ఏడాదికి రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు పొందొచ్చు.
  • నౌకా రవాణాలో సేవలందించే సీ-ఫ్రైట్‌ కోఆర్డినేటర్లకు రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు ఇస్తున్నారు.
  • ఎక్స్‌పోర్ట్‌-ఇంపోర్ట్‌ మేనేజర్‌కు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.15.8 లక్షల వరకు చెల్లిస్తారు.
  • ఇంపోర్ట్‌ స్పెషలిస్ట్‌ హోదాకి రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.14.5 లక్షల వరకు వేతనం అందుతుంది.

