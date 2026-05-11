"డైటీషియన్" అవ్వాలనుకుంటున్నారా - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
డైటీషియన్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ - ఈ కోర్సును అందించే సంస్థలేవి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 11:46 AM IST
Dietitian Course After 12th : గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మారుతున్న ఆహార అలవాట్లు, జీవనశైలి మార్పులతో పాటు శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం లాంటి కారణాలతో గుండె సంబంధిత, షుగర్, ఊబకాయం లాంటి వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సరైన ఆహార నియంత్రణ, పోషకాహారానికి ప్రాధాన్యత పెరిగింది. తద్వారా డైటీషియన్లకు డిమాండ్ ఏర్పడింది. వీరికి పలు రంగాల్లో విస్తృత ఉపాధివకాశాలు లభిస్తున్నాయి. మరి ఇంటర్లో బైపీసీ చదువుతున్నవారు లేదా ఇప్పటికే పూర్తి చేసినవారు డైటీషియన్ అవ్వాలంటే ఏ కోర్సులు చదవాలి? రాయాల్సిన పరీక్షలు? పేరున్న సంస్థలు, కెరియర్ అవకాశాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలసుకుందామా?
ఇంటర్ తర్వాత డైటీషియన్ అవ్వాలంటే డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషన్కు సంబంధించిన డిగ్రీ/ డిప్లొమా/ సర్టిఫికెట్ కోర్సులు చదవాలి. బీఎస్సీలో ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్, డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషన్ లేదా హోమ్ సైన్స్లో న్యూట్రిషన్ స్పెషలైజేషన్ లాంటి కోర్సులు ప్రధానంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల ఫుడ్ సైన్స్ లేదా క్లినికల్ న్యూట్రిషన్, ఎమ్మెస్సీ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటెటిక్స్, లాంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులు చేయోచ్చు. తద్వారా ఈ రంగంలో మరింత నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. త్వరగా జాబ్ పొందాలనుకునే వారు డిప్లొమా లేదా సర్టిఫికెట్ కోర్సులు కూడా సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
Dietitian Courses in India : ఇంటర్ మార్కులతో బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు ఉంటాయి. కొన్ని ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు పరీక్షలు నిర్వహించి విద్యార్థులను సెలక్ట్ చేస్తున్నాయి. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో చేరాలనుకునేవారు సీయూఈటీ లాంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లకు సిద్ధం కావడం అవసరం. అగ్రికల్చర్ లేదా ఫుడ్ సైన్స్ సంబంధిత కోర్సుల కోసం ఐసీఏఆర్ లాంటి పరీక్షలూ ఉంటాయి. వీటికి ముందుగానే సరైన ప్రణాళికతో ప్రిపేర్ అవ్వాలి.
హోమ్ సైన్స్, ఫుడ్ సైన్స్, డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషన్ కోర్సులకు బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం, దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం అనుబంధ కాలేజీలు, దిల్లీలోని జామియా హమ్దార్డ్ యూనివర్సిటీ, ముంబయిలోని ఎస్ఎన్డీటీ విమెన్స్ యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ముఖ్యమైనవి. ఇవేకాక ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం, ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ, ఆచార్య ఎన్జీరంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ, శ్రీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ లాంటి విద్యాసంస్థలు కూడా ముఖ్యమైనవి. వీటితో పాటు కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలూ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషన్ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. ఈ కోర్సుల్లో చేరినవారికి థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం చాలా అవసరం.
డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషన్లో డిగ్రీ/ పీజీ తర్వాత ఆసుపత్రుల్లో క్లినికల్ డైటీషియన్గా సేవలు అందించవచ్చు. జిమ్లు, వెల్నెస్ కేంద్రాలు, ఫిట్నెస్ సెంటర్లలో న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్గా అవకాశం ఉంటుంది. ఆహార పరిశ్రమలో ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ లాంటి విభాగాల్లో కొలువులు పొందొచ్చు. స్కూల్స్, కాలేజీల్లో న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేటర్గా పనిచేయవచ్చు. యూట్యూబ్, మీడియా, బ్లాగింగ్ ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం లాంటి అవకాశాలూ ఉంటాయి. పరిశోధన రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారు పీజీ తర్వాత పీహెచ్డీతో జాతీయ/అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థల్లో శాస్త్రవేత్తలుగా, యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల్లో అధ్యాపకులుగా పనిచేయవచ్చు.
డైటీషియన్లకు ప్రారంభంలో నెలకు సుమారు రూ.15,000 నుంచి రూ.30,000ల వరకు వేతనం లభిస్తుందని కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ తెలిపారు. అనుభవం పెరిగే కొద్దీ నెలకు రూ.50,000కు పైగా సంపాదించవచ్చని చెప్పారు. ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ లేదా సొంత క్లినిక్ ద్వారా మరింత ఆదాయాన్ని పొందొచ్చని పేర్కొన్నారు. నగరాలు, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కువ అవకాశాలు, ఆదాయానికి వీలవుతుందన్నారు. డైటీషియన్గా ఎదగాలంటే బయాలజీ, కెమిస్ట్రీలపై పట్టు, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు, సేవా దృక్పథం ఎంతో అవసరమని వివరించారు. ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కావాలనే ఆశయం ఉన్నవారికి డైటీషియన్ కోర్సు ఉత్తమ ఎంపికని వెల్లడించారు.
