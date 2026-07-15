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కెరియర్ చౌరస్తా : మీరెటు వెళ్తున్నారో తెలుసా? - పోనీ ఎక్కడికెళ్లాలో తెలుసా??
- భవిష్యత్తును ఎంచుకోవడంలో స్పష్టత కోల్పోతున్న యువతరం - నచ్చిన రంగాన్ని ఇలా గుర్తించాలంటున్న నిపుణులు
Published : July 15, 2026 at 11:27 AM IST
Career Guidance : మీకో ఆసక్తికరమై ఉదాహరణ చెప్పాలి. పొద్దున్నే హడావిడిగా రెడీ అవుతున్నారు. ఇంట్లోవాళ్లు "ఎక్కడికి?" అని అడిగారు. మీ సమాధానం ఏముంటుంది? పలానా చోటికి అంటారు. అవునా.. మరి "ఎలా వెళ్తారు?" వెంటనే ఇంకో ప్రశ్న. పలానా రూట్లో, పలానా వాహనంలో అంటారు. అంటే, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలుసు, అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలో, ఏ మార్గంలో వెళ్లాలో కూడా తెలుసు. కానీ, కెరియర్ విషయానికి వచ్చే సరికి మెజారిటీ జనానికి ఈ క్లారిటీ ఉండడం లేదు.
హెర్డ్ మెంటాలిటీ :
ఉన్నత చదువులకు వెళ్తున్నప్పుడు, ఉద్యోగానికి రూట్ మ్యాప్ వేసుకోవాల్సినప్పుడు, ఏ రంగం మంచిదో సెలక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా మందికి స్పష్టత ఉండడం లేదు. "మా ఫ్రెండ్ ఆ గ్రూప్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి, నేను కూడా అదే తీసుకున్నా" అనేవారు కోకొల్లలు. జీవితంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నావ్? అని అడిగినప్పుడు.. "అందరూ ఆ వైపుగా వెళ్తున్నారని అంకుల్ చెప్పారు" అనేవాళ్లకూ కొదవే లేదు. దీన్ని సైకాలజీలో 'హెర్డ్ మెంటాలిటీ' అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మనకు ఆ టాలెంట్ ఉందా?, నిజంగానే ఆవైపుగా గ్రోత్ ఉంటుందా? అసలు అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయం మనకు ఆ పనిలో ఆసక్తి ఉందా? అనే ప్రశ్నలు వేసుకునేవారు చాలా తక్కువ మంది. ఇవేవీ చెక్ చేసుకోకుండా ఎక్కువ ప్యాకేజీ వస్తుందనో, లేదంటే మరెవరో చెప్పారనో, ఫ్రెండ్స్ అదే మార్గంలో నడుస్తున్నారో అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు. కొంతకాలం గడిచిపోయిన తర్వాత ఆ కోర్సు తమకు "సరిపోదు" అని అర్థమవుతుంది. ఈ లోగా విలువైన సమయం, డబ్బుతోపాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి దీర్ఘకాలం కొనసాగితే ఒత్తిడి, అసంతృప్తిని ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిజాన్ని గుర్తించు :
కాలం మారుతున్న కొద్దీ కొత్త అవకాశాలు వస్తూనే ఉంటాయి. నేటి డిజిటల్ యుగంలో కంటెంట్ క్రియేషన్ నుంచి డేటా అనలిటిక్స్, రీసెర్చ్, మేనేజ్మెంట్, డిజైన్, సోషల్ వర్క్ వంటి ఎన్నో కొత్త రంగాలు ప్రస్తుతం యువతకు విస్తృత అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇవేకాకుండా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో చదువుకుని ముందుకు సాగే వారికి ఎన్నో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి. సివిల్స్, ఇంజినీరింగ్ అంటూ మరెన్నో అవకాశాలు ఉండనే ఉన్నాయి. ఇందులో నీకు ఏది ఇష్టమో, ఎందులో నువ్వు రాణించగలవో గుర్తించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
డిగ్రీ ఒక్కటే సరిపోదు :
తెలిసిన వ్యక్తి పలానా రంగంలో టాప్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి నేను కూడా అదే చదువుతా అని ముందుకు వెళ్లడం కాదు. అందులో నీ సామర్థ్యం ఎంతో, నీ ఇంట్రస్ట్ ఎంతో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, ఇవాళ మార్కెట్లో కేవలం డిగ్రీలు మాత్రమే ఉంటే సరిపోవు. డిగ్రీ పేపర్ చూసి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కాలం చెల్లిపోయింది. ప్రాక్టికల్గా నీ టాలెంట్ ఏంటి? పని చేసే నైపుణ్యం ఉందా లేదా? అనేదానికే కంపెనీలు తొలి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి, కేవలం ట్రెండ్లో ఉందని మాత్రమే కోర్సును ఎంచుకోవద్దని చెబుతున్నారు.
సరైన కెరీర్ ఎలా గుర్తించాలి?
అందరూ ఇదొక చిక్కుముడిగా భావిస్తారు. అసాధ్యమైన ప్రశ్నగా అనుకుంటారు. కానీ, నిజానికి దీనికి చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు ఏ పని చేస్తుంటే సమయం గుర్తుకు రాదో? ఏ వర్క్లో ఉంటే ఆనందంగా టైమ్ గడిచిపోతుందో? అదే మీకు సరైన కెరీర్ అంటున్నారు నిపుణులు! ఆ రంగాన్నే, ఆ పనినే ఎంచుకొని, అందులోని కొత్త నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటూ ముందుకు సాగాలని సూచిస్తున్నారు.
అప్పటికే ఆ రంగంలో స్థిరపడిన వారిని కలవాలి. రిటైర్డ్ అయిన వారి నుంచి సలహాలు తీసుకోవాలి. చిన్న చిన్న కోర్సులు, ఇంటర్న్షిప్లు, ప్రాజెక్టులు చేస్తూ మెల్లగా పట్టు సాధించాలి. అలా ముందుకు సాగుతూ సిన్సియర్గా పనిచేస్తూ వెళ్తే ఒక రోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీకు మీరే ఎంతో ఎత్తులో, ఎంతో సంతోషంగా కనిపిస్తారని చెబుతున్నారు.
అందుకే సాధ్యమైనంత త్వరగా సమాధానం సిద్ధం చేసుకోండి. "కెరీర్లో మీరు ఎటు వెళ్తున్నారు" అని ఎవరైనా అడిగితే పలానా చోటికి అని చెప్పండి. రూట్ మ్యాప్ కూడా వివరించండి. ఎక్కడ వెహికిల్ దిగుతురో, అక్కడ మరే వాహనం ఎక్కుతారో, చివరకు ఎలా గమ్యం చేరుకుంటారో పక్కా బ్లూ ప్రింట్ సిద్ధం చేసుకోండి. ఇక, మిమ్మల్ని వ్యక్తులు కాదు, కాలం కూడా ఆపలేదు! ఆల్ది బెస్ట్.