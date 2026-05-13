బీఎస్సీ తర్వాత ఏ కోర్సు బెస్ట్‌? - ఎమ్మెస్సీ చేయాలా, బీఈడీ వైపు వెళ్లాలా?

డిగ్రీ తర్వాత కెరీర్ ఎంపికలో విద్యార్థుల అయోమయం - బోధనపై ఆసక్తి ఉంటే ఒక దారి - పరిశోధనలపై మక్కువ ఉంటే మరో దారి - సబ్జెక్టుల వారీగా ఎమ్మెస్సీతో లభించే ఉపాధి అవకాశాలు

Published : May 13, 2026 at 4:58 PM IST

B.Sc BZC Career Options : డిగ్రీలో బోటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ గ్రూపుతో బీఎస్సీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి. కానీ డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఏ కోర్సు ఎంచుకోవాలనే దానిపై చాలామందిలో సందిగ్ధత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 'ఎమ్మెస్సీ చేయాలా? లేక బీఈడీ చేసి టీచింగ్ వైపు వెళ్లాలా?' అని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు. నిజానికి ఈ రెండు మార్గాలకు వాటికవే ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మీ ఆసక్తి, లక్ష్యం ఆధారంగా సరైన నిర్ణయం ఎలా తీసుకోవాలో ప్రముఖ కెరీర్ కౌన్సెలర్ ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ సవివరంగా తెలియజేశారు. ఆ కెరీర్ గైడెన్స్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆసక్తిని బట్టే అడుగులు వేయాలి : బీఎస్సీ పూర్తయ్యాక పీజీ (ఎమ్మెస్సీ) చేయాలా? లేక బీఈడీ చేయాలా? అనేది ఎవరూ బలవంతంగా రుద్దే విషయం కాదు. ఇది పూర్తిగా మీ లక్ష్యం పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ముందుగా మీకు దేనిపై ఆసక్తి ఉందో మీరే తెలుసుకోవాలి. పాఠశాల స్థాయి విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడం (టీచింగ్) ఇష్టమా? లేక సైన్స్ రంగంలో లోతైన పరిశోధనలు చేయడం ఇష్టమా? అనేది స్పష్టంగా తేల్చుకోవాలి.

ఎమ్మెస్సీ చేస్తే అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి ? : సైన్స్ సబ్జెక్టులపై లోతైన అవగాహన పెంచుకుని, పరిశోధనలపై ఆసక్తి ఉంటే ఎమ్మెస్సీ చేయడం ఉత్తమమని అంటున్నారు. సబ్జెక్టుల వారీగా అవకాశాలు ఇలా ఉంటాయి. ఎమ్మెస్సీ (కెమిస్ట్రీ) కోర్సు చేసిన వారికి ఫార్మా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ల్యాబ్స్, పరిశోధనా సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో వీరికి విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఎమ్మెస్సీ (జువాలజీ)లో వైల్డ్‌లైఫ్, ఫిషరీస్, బయోటెక్నాలజీ, మెడికల్ ల్యాబ్స్, ఉన్నత పరిశోధన రంగాల్లో ఉపాధి దొరుకుతుంది. ఎమ్మెస్సీ (బోటనీ)లో వ్యవసాయం, ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ, సీడ్ (విత్తన) సంస్థలు, పర్యావరణ పరిశోధన రంగాల్లో వీరికి అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి.

లెక్చరర్ లేదా ప్రొఫెసర్ అవ్వాలంటే : కళాశాలలు, యూనివర్సిటీల్లో బోధించాలంటే ఎమ్మెస్సీనే సరైన వేదిక అంటున్నారు. ఎమ్మెస్సీ పూర్తయ్యాక జూనియర్ కళాశాలల్లో లెక్చరర్‌గా సులువుగా స్థిరపడొచ్చని చెప్తున్నారు. అదే డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్ అవ్వాలంటే సీఎస్‌ఐఆర్-యూజీసీ నెట్ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలంటున్నారు. ఆ పరీక్షలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపితే జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక విశ్వవిద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కావాలనుకుంటే ఎమ్మెస్సీ తర్వాత పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేయాలని వివరిస్తున్నారు.

టీచింగ్ ఇష్టమైతే బీఎడ్‌ బెస్ట్ : పాఠశాల స్థాయిలో పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పాలనుకునే వారికి బీఎడ్‌ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీఎడ్ తర్వాత టెట్, డీఎస్సీ రాసి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ (గవర్నమెంట్ టీచర్) ఉద్యోగం సాధించవచ్చు. టీచర్ ఉద్యోగానికి జాబ్ సెక్యూరిటీ, స్థిరమైన ఆదాయం, సమాజంలో మంచి గౌరవం ఉంటాయి. అందుకే చాలామంది అటు వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లలో సైన్స్ టీచర్లకు ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది.

రెండూ చేస్తే డబుల్ ధమాకా! : ముందుగా ఎమ్మెస్సీ చేసి, ఆ తర్వాత బీఎడ్‌ చేస్తే మరిన్ని లాభాలు ఉంటాయని అంటున్నారు. ఇది దీర్ఘకాలికంగా ఎంతో ప్రయోజనకరమని చెబుతున్నారు. ఇలా చేసిన వారు కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, జవహర్ నవోదయ, ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లలో 'పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్' ఉద్యోగాలకు నేరుగా పోటీ పడొచ్చు. టీచింగ్‌పై ఆసక్తి ఉండి త్వరగా స్థిరపడాలి (సెటిల్ అవ్వాలి) అనుకుంటే బీఎడ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. సైన్స్ సబ్జెక్టులో లోతైన అధ్యయనం చేయాలనుకుంటే ఎమ్మెస్సీ ఎంచుకోవాలంటున్నారు.

