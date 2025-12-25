ETV Bharat / education-and-career
యాక్చూరియల్ సైన్స్ - కోర్సు పూర్తి చేస్తే ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయంటే?
యాక్చూరియల్ సైన్స్ కోర్సును ఎవరు చేయొచ్చు? ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలుంటాయి? - ఎలాంటి రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి - తదితర విషయాలపై నిపుణుల సూచనలు సలహాలు మీకోసం
Published : December 25, 2025 at 4:57 PM IST
Career Guidance For Students : బీకామ్ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు సాధారణంగా ఎంకామ్ లేదా ఎంబీఏ గురించి ఆలోచిస్తారు. అలాకాకుండా, మ్యాథ్స్, స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్స్పై ఆసక్తి ఉన్నవారికి యాక్చూరియల్ సైన్స్ కొత్త దిశను చూపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో ఉన్న డిమాండ్ ఈ కోర్సు ప్రాముఖ్యాన్ని మరింత పెంచుతోందని వివరిస్తున్నారు. మంచి కెరియర్ నిర్మించుకోవడానికి యాక్చూరియల్ సైన్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? వాటివల్ల ప్రయోజనాలు తదితర వివరాలపై ప్రముఖ కెరియర్ కౌన్సెలింగ్ నిపుణులు ప్రొ.బెల్లంకొండ. రాజశేఖర్ సూచనలు సలహాలు మీకోసం.
అసలేంటీ యాక్చూరియల్ సైన్స్ : గణితం, సాంఖ్యకశాస్తం, ప్రాబబిలిటీ(సంభావ్యత), ఫైనాన్స్, ఎకనామిక్స్ లాంటివి ఉపయోగించి భవిష్యత్తులో రాబోయే ఫైనాన్సియల్ రిస్క్లను అంచనా వేసే శాస్త్రంగా యాక్చూరియల్ సైన్స్ను చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ ఎంత ప్రీమియం వసూలు చేయాలి? ఎంత మొత్తాన్ని రిజర్వ్గా(నిల్వ) ఉంచాలి, భవిష్యత్తులో క్లెయిమ్స్ ఎంతవరకు రావచ్చు అనే అంశాలను యాక్చువరీలు శాస్త్రీయంగా లెక్కిస్తారు. ఈ కారణంగా వీరిని ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఆర్కిటెక్ట్స్గానూ వ్యవహరిస్తారు.
బీకామ్ చదివిన విద్యార్థులకు యాక్చూరియల్ సైన్స్ చాలా అనుకూలమైన కోర్సు. ఇందులోని స్టాటిస్టిక్స్, అకౌంటింగ్, బిజినెస్ మ్యాథమేటిక్స్, ఎకనామిక్స్ లాంటి సబ్జెక్టులు యాక్చూరియల్ సైన్స్కు పునాది వంటివి. బీకామ్ పూర్తయ్యేలోపే యాక్చూరియల్ పరీక్షలకు ప్రిపరేషన్ ప్రారంభిస్తే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నట్లే. ఇందుకోసం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యాక్చూరీస్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐఏఐ) నుంచి సర్టిఫికేషన్ను పొందాల్సి ఉంటుంది. ఓ వైపు బీకామ్ చదువుతూనే ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉండటమనేది ఈ కోర్సు ప్రత్యేకత.
యాక్చూరియల్ సైన్స్ సర్టిఫికేషన్ పూర్తిచేసి, కొంత వృత్తిపరమైన అనుభవం సంపాదించిన తర్వాత కెరియర్ అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉంటాయి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్, జనరల్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీలు, బ్యాంకింగ్ రంగ సంస్థలు, పెన్షన్ ఫండ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థలు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, డేటా అనలిటిక్స్ రంగాల్లో యాక్చువరీలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఎల్ఐసీ(జీవిత బీమా సంస్థ), హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్, టాటా ఏఐఏ లాంటి సంస్థలు యాక్చూరియల్ నిపుణులకు మేటి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి.
ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలు : వేతనాల పరంగా కూడా యాక్చూరియల్ సైన్స్ చాలా ఆకర్షణీయమైన రంగమని చెప్పుకొనవచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ పెద్ద మొత్తంలో జీతభత్యాలు అందుతుంది. యాక్చూరియల్ సైన్స్ పరీక్షలు కొంత క్లిష్టతరంగా ఉంటాయి. వీటికి సిద్దమయ్యేందుకు ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించాలి. ఓర్పు, క్రమశిక్షణ, నిరంతర అధ్యయనం లేకుండా ఈ రంగంలో ముందుకు వెళ్లడమనేది కష్టం. అయినప్పటికీ మ్యాథ్స్పై ఆసక్తి, లాజికల్ థింకింగ్ నైపుణ్యాలు ఉన్న వారు ఈ సవాళ్లను అధిగమించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చు.
పరీక్ష ఇలా : ఏసెట్ను(యాక్చూరియల్ సైన్స్ సెట్) ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి 3 గంటలు ఉంటుంది. ఇందులో 70 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు చొప్పున సెక్షన్-ఏలో 45 ప్రశ్నలను అడుగుతారు. సెక్షన్ -బీలో 20 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఒక ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు కేటాయించారు. సెక్షన్-సీలో 5 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కోదానికి 3 మార్కులు కేటాయించారు. ప్రశ్నపత్రంలో సబ్జెక్టులవారీగా గణితం 30, స్టాటిస్టిక్స్ 30, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ 15 మార్కులు, ఇంగ్లిష్ 15, లాజికల్ రీజనింగ్ 10 మార్కులను కేటాయించారు. నెగిటివ్ మార్కులు లేవు. పరీక్షలో అర్హత సాధించేందుకు కనీసం 50 శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన సిలబస్, చదవాల్సిన రిఫరెన్స్ పుస్తకాలను సంబంధిత వెబ్సైట్లో పొందుపర్చారు. ఏసెట్లో వచ్చిన స్కోరు మూడేళ్లు చెల్లుతుంది. ఈ వ్యవధిలోగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యాక్చురీస్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐఏఐ)లో సభ్యత్వాన్ని(మెంబర్ షిప్) పొందవచ్చు. ఇలా చేరినవాళ్లు యాక్చూరియల్ సైన్స్ కోర్సులో వివిధ పేపర్లను పూర్తిచేసుకునేందుకు వీలవుతుంది.
