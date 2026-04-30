ఎస్​ఎస్​సీ ఫలితాలు వచ్చేశాయ్! - భవిష్యత్​కు బాటలు వేసే కోర్సులు ఏంటో తెలుసా?

టెన్త్​ తర్వాత కెరియర్​ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - కోర్సు, ఉద్యోగ అవకాశాలు

Courses Options After 10th
Courses Options After 10th (ETV Bharat)
Published : April 30, 2026 at 11:20 AM IST

Courses Options After 10th : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇక ఇప్పుడు చాలా మంది విద్యార్థుల్లో ఒకటే ఆలోచన. నెక్ట్స్ ఏ కోర్సు చదవాలి? దాని వల్ల ఎలాంటి ఉద్యోగవకాశాలు లభిస్తాయి? ఇలా ఎన్నో సందేహాలతో సతమతమౌతుంటారు. అయితే కేరీర్​ సరైన మార్గంలో ముందుకు సాగాలంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయమే భవిష్యత్​లో మనల్ని అత్యుత్తమంగా మారుస్తుంది. మనం కోరుకున్న కలలను నెరవేర్చి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది.

విద్యార్థులు తమ శక్తిసామర్థ్యాలు, అభిరుచులకు అనుగుణంగా కోర్సులను ఎంచుకోవాలని విద్యానిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భవిష్యత్​లో ఏం కావాలనుకుంటున్నారో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మార్కెట్‌ ట్రెండ్స్, డిమాండ్‌ను తెలుసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏఐ, డేటా సైన్స్, డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ వంటి కోర్సులకు డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉందని పేర్కొంటున్నారు. కోరుకున్న కోర్సులు ఉన్న మంచి కళాశాలలు, వాటి అధ్యాపక బృందం గురించి ముందుగానే తెలుసుకొని తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. మరి పది తర్వాత ఏ కోర్సులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

సంప్రదాయ కోర్సులు :

  • ఎంపీసీ (మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ) : ఆర్కిటెక్చర్, డిఫెన్స్, ఇంజినీరింగ్, భౌతిక శాస్త్ర సంబంధిత రంగాల్లోకి వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది అనువైన కోర్సు.
  • బైపీసీ (బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ) : అగ్రికల్చర్​, బయోకెమిస్ట్రీ, మెడికల్, లైఫ్‌ సైన్సెస్‌పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఉత్తమ కోర్సు.
  • సీఈసీ (సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్‌) : న్యాయసేవలు, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, పరిపాలనా సేవల్లో కెరియర్‌ కోరుకునే వారు ఈ కోర్సును ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
  • ఎంఈసీ (మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్‌) : సీఎస్​, సీఏ వంటి కోర్సులు చదవాలనుకునేవారు, వ్యాపార విశ్లేషణ, ఫైనాన్స్‌ రంగం వ్యవహారాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఈ కోర్సు సెట్ అవుతుంది.
  • హెచ్‌ఈసీ (హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్‌) : సామాజిక సేవ, సివిల్స్, పొలిటికల్‌ సైన్స్, జర్నలిజం వంటి విభాగాల్లో స్థిరపడాలనుకునేవారికి ఈ కోర్సు బాగుంటుంది.

వృత్తి విద్యా కోర్సులతో ఉపాధి : తక్కువ సమయంలో ఉపాధి అవకాశాల కోసం వృత్తివిద్యా(వొకేషనల్​) కోర్సులను ఎంచుకోవటం ఉత్తమం. 10వ తరగతి పాసైనవారు ఐటీఐ కాలేజీల్లో చేరొచ్చు. వీటిలో ఇంజినీరింగ్, నాన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తమ ఆసక్తికి అనుగుణంగా ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, వెల్డర్, కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్‌ అండ్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ అసిస్టెంట్, టర్నర్, రిఫ్రిజిరేషన్‌ అండ్‌ ఎయిర్‌ కండిషనింగ్‌ తదితర కోర్సులు కోర్సులను ఎంచుకోవచ్చు. ఐటీఐ చేసిన వారికి పరిశ్రమల్లో మంచి డిమాండ్​ ఉంది. నైపుణ్యాలు ఉంటే కొలువు సంపాదించడం సులువే.

పాలిటెక్నిక్‌తో బీటెక్‌కు దగ్గరి దారి! : పాలిసెట్‌ ప్రవేశపరీక్షలో మంచి ర్యాంకులు సాధించినవారు పాలిటెక్నిక్‌ కోర్సులో చేరాలి. ఈ కోర్సు వ్యవధి మూడు సంవత్సరాలు. ఇగి పూర్తిచేసిన వారు నేరుగా బీటెక్‌ సెకండ్​ ఇయర్​లో చేరవచ్చు. ఈ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ రంగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు పుష్కలంగా లభించే అవకాశం ఉంది.

ఇవేకాక హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్ కేటరింగ్‌, అగ్రికల్చర్‌ అండ్ హార్టికల్చర్‌, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్ ఇంజినీరింగ్‌, హెల్త్‌ కేర్‌ అండ్ నర్సింగ్‌, ఫ్యాషన్‌ డిజైన్‌ అండ్ గార్మెంట్‌ మేకింగ్‌ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్ మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌, డేటా సైన్స్‌ అండ్ బిజినెస్‌ అనలిటిక్స్‌, డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌, మల్టీమీడియా అండ్ యానిమేషన్‌ రంగంపై ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు ఈ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు.

ఇంటర్ అయిపోయిందా! నెక్ట్స్ ఏంటి? - ఏ రంగంలో ఎలాంటి అవకాశాలు? కోర్సులు తెలుసా?

విదేశీ వర్సిటీల్లో ఉచితంగా చదవాలనుందా? - అయితే ఈ "ఆన్​లైన్ కోర్సులు" మీకోసమే!

