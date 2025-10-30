ETV Bharat / education-and-career

ఇండియన్​ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - ఫీజు లేకుండా రాత పరీక్ష, స్కిల్​ టెస్ట్​తో అభ్యర్థుల ఎంపిక

ఇండియన్​ ఆర్మీ డీజీఈఎంఈ ఎంఎల్​డీసీ, ఎంటీఎస్ ఉద్యోగాలు - రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టుతో అభ్యర్థులను ఎంపిక - రెండు గంటల వ్యవధిలో 150 మార్కులతో ప్రశ్నపత్రం

Jobs In Indian Army
Jobs In Indian Army (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Jobs In Indian Army : ఇండియన్​ ఆర్మీ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజినీర్స్ (ఇండియన్ ఆర్మీ డీజీ ఈఎంఈ) 69 ఎల్​డీసీ, ఎంటీఎస్ పోస్టులను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలంటే పోస్టులో పంపాలి. ప్రకటించిన వాటిలో జూనియర్​ టెక్నికల్​ ట్రెయినింగ్​ ఇన్​స్ట్రక్టర్​-2, స్టెనోగ్రాఫర్​(గ్రేడ్​-2) -2, మల్టీ టాస్కింగ్​ స్టాఫ్​ - 37, లోయర్​ డివిజన్​ క్లర్క్​ -25, వాషర్​మెన్​ -3 పోస్టులు ఉన్నాయి.

రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టుతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ప్రశ్నపత్రం 150 మార్కులకు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలతో ఓఎంఆర్ విధానంలో ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. పరీక్ష ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు.

జేటీటీఐ, ఎల్​డీసీలకు : ప్రశ్నపత్రంలో నాలుగు పార్టులు ఉంటాయి. (ప్రశ్నకు ఒక్క మార్కు)

  • పార్ట్-1లో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 25 ప్రశ్నలు
  • పార్ట్-2లో జనరల్ అవేర్​నెస్ 25 ప్రశ్నలు
  • పార్ట్-3లో జనరల్ ఇంగ్లిష్ 50 ప్రశ్నలు
  • పార్ట్-4లో న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ 50 ప్రశ్నలు

ఎంటీఎస్ : ప్రశ్నపత్రంలో నాలుగు పార్టులు ఉంటాయి.

  • మెదట పార్ట్​ -1లో జనరల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ పై 50 ప్రశ్నలు
  • పార్ట్ -2లో జనరల్ అవేర్​నెస్ 50 ప్రశ్నలు
  • పార్ట్ - 3లో జనరల్ ఇంగ్లీష్ 25 ప్రశ్నలు
  • పార్ట్ - 4లో న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ 25 ప్రశ్నలు

దేశంలో ఎక్కడైనా పోస్టింగ్​ : రాత పరీక్షలో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించిన వ్యక్తులకు ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, స్కిల్ టెస్ట్/ ఫిజికల్ టెస్ట్​కు ఎంపిక చేస్తారు. వీటిల్లోనూ అర్హత సాధిస్తే కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైనవారిని దేశంలో ఎక్కడైనా నియమించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు :

  • రాత పరీక్షలో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్ అవేర్​నెస్​, జనరల్ ఇంగ్లీష్, న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్​ల నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. అన్ని పోస్టులకూ ఈ విభాగాల నుంచే ప్రశ్నలు వచ్చినా మార్కుల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
  • వివిధ పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేస్తే ఆ అనుభవంతో రాత పరీక్షలో మంచి మార్కులు సంపాదించవచ్చు.
  • రాత పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళిక వేసుకుని సన్నద్ధతను కొనసాగిస్తే సానుకూల ఫలితం పొందవచ్చు.
  • నిర్ణీత వ్యవధిలోగా సమాధానాలు రాయడం ముఖ్యం.
  • మాక్​ టెస్టులు రాస్తే సమయ నిర్వహణపై స్పష్టత వస్తుంది.
  • మాక్ టెస్టుల్లో వచ్చే మార్కులను ప్రకారం ఏయే అంశాల్లో బలహీనంగా ఉన్నారో తెలుస్తుంది. వాటికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయించి సన్నద్ధతను మెరుగుపర్చుకోవాలి.

ఆర్డినరీ పోస్టులో దరఖాస్తు : ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు ఫీజు లేదు. నోటిఫికేషన్ నుంచి దరఖాస్తు ప్రింటవుట్​ తీసుకుని పూర్తి చేయాలి. కవర్​పై దరఖాస్తు చేస్తున్న పోస్టు పేరు స్పష్టంగా రాయాలి. సంబంధిత ధ్రువపత్రాల కాపీలను జతచేయాలి. కమాండెంట్, 1 ఈఎంఈ సెంటర్, సికింద్రాబాద్ - 500 087 చిరునామాకు ఆర్డినరీ పోస్టులో దరఖాస్తును పంపించాలి.

ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలు ఉన్న పోస్టుల వివరాలు :

  • జూనియర్ టెక్నికల్ ట్రెయినింగ్ ఇన్​ స్ట్రక్టర్ (జేటీటీఐ) : బీఎస్సీలో ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్​లతో పాటు ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్​లో డిగ్రీ/ డిప్లొమా. రెండేళ్ల బోధన అనుభవం ఉండాలి.
  • లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ (ఎల్డీసీ) : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత, కంప్యూటర్​లో ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ వేగం నిమిషానికి 35 పదాలు ఉండాలి. లేదా హిందీలో నిమిషానికి 30 పదాలు టైప్ చేయగలగాలి.
  • మల్టీటాస్కింగ్ స్టాఫ్ : పదోతరగతి, ఏదైనా ట్రేడ్​తో ఐటీఐ, ఏడాది అనుభవం ఉండాలి.

వయసు : జేటీటీఐకి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాలు, ఎల్డీసీ, ఎంటీఎస్​లకు 18 నుంచి 25 సంవత్సరాలు ఉండాలి. గరిష్ఠ వయసులో ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ - ఎన్​సీఎల్​కు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్లు సడలింపు వర్తిస్తుంది.

పరీక్ష కేంద్రం : వర్క్​షాప్ షెడ్, 3 ట్రెయినింగ్ బెటాలియన్, 1 ఈఎంఈ సెంటర్, సికింద్రాబాద్ -500 087.

ఆఫ్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 14

అధికారిక వెబ్​సైట్​ : https://indianarmy.nic.in/

