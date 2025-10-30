ETV Bharat / education-and-career
ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - ఫీజు లేకుండా రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్ట్తో అభ్యర్థుల ఎంపిక
ఇండియన్ ఆర్మీ డీజీఈఎంఈ ఎంఎల్డీసీ, ఎంటీఎస్ ఉద్యోగాలు - రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టుతో అభ్యర్థులను ఎంపిక - రెండు గంటల వ్యవధిలో 150 మార్కులతో ప్రశ్నపత్రం
Published : October 30, 2025 at 6:22 PM IST
Jobs In Indian Army : ఇండియన్ ఆర్మీ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజినీర్స్ (ఇండియన్ ఆర్మీ డీజీ ఈఎంఈ) 69 ఎల్డీసీ, ఎంటీఎస్ పోస్టులను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలంటే పోస్టులో పంపాలి. ప్రకటించిన వాటిలో జూనియర్ టెక్నికల్ ట్రెయినింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్-2, స్టెనోగ్రాఫర్(గ్రేడ్-2) -2, మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ - 37, లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ -25, వాషర్మెన్ -3 పోస్టులు ఉన్నాయి.
రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టుతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ప్రశ్నపత్రం 150 మార్కులకు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలతో ఓఎంఆర్ విధానంలో ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. పరీక్ష ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు.
జేటీటీఐ, ఎల్డీసీలకు : ప్రశ్నపత్రంలో నాలుగు పార్టులు ఉంటాయి. (ప్రశ్నకు ఒక్క మార్కు)
- పార్ట్-1లో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 25 ప్రశ్నలు
- పార్ట్-2లో జనరల్ అవేర్నెస్ 25 ప్రశ్నలు
- పార్ట్-3లో జనరల్ ఇంగ్లిష్ 50 ప్రశ్నలు
- పార్ట్-4లో న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ 50 ప్రశ్నలు
ఎంటీఎస్ : ప్రశ్నపత్రంలో నాలుగు పార్టులు ఉంటాయి.
- మెదట పార్ట్ -1లో జనరల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ పై 50 ప్రశ్నలు
- పార్ట్ -2లో జనరల్ అవేర్నెస్ 50 ప్రశ్నలు
- పార్ట్ - 3లో జనరల్ ఇంగ్లీష్ 25 ప్రశ్నలు
- పార్ట్ - 4లో న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ 25 ప్రశ్నలు
దేశంలో ఎక్కడైనా పోస్టింగ్ : రాత పరీక్షలో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించిన వ్యక్తులకు ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, స్కిల్ టెస్ట్/ ఫిజికల్ టెస్ట్కు ఎంపిక చేస్తారు. వీటిల్లోనూ అర్హత సాధిస్తే కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైనవారిని దేశంలో ఎక్కడైనా నియమించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు :
- రాత పరీక్షలో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఇంగ్లీష్, న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ల నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. అన్ని పోస్టులకూ ఈ విభాగాల నుంచే ప్రశ్నలు వచ్చినా మార్కుల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
- వివిధ పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేస్తే ఆ అనుభవంతో రాత పరీక్షలో మంచి మార్కులు సంపాదించవచ్చు.
- రాత పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళిక వేసుకుని సన్నద్ధతను కొనసాగిస్తే సానుకూల ఫలితం పొందవచ్చు.
- నిర్ణీత వ్యవధిలోగా సమాధానాలు రాయడం ముఖ్యం.
- మాక్ టెస్టులు రాస్తే సమయ నిర్వహణపై స్పష్టత వస్తుంది.
- మాక్ టెస్టుల్లో వచ్చే మార్కులను ప్రకారం ఏయే అంశాల్లో బలహీనంగా ఉన్నారో తెలుస్తుంది. వాటికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయించి సన్నద్ధతను మెరుగుపర్చుకోవాలి.
ఆర్డినరీ పోస్టులో దరఖాస్తు : ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు ఫీజు లేదు. నోటిఫికేషన్ నుంచి దరఖాస్తు ప్రింటవుట్ తీసుకుని పూర్తి చేయాలి. కవర్పై దరఖాస్తు చేస్తున్న పోస్టు పేరు స్పష్టంగా రాయాలి. సంబంధిత ధ్రువపత్రాల కాపీలను జతచేయాలి. కమాండెంట్, 1 ఈఎంఈ సెంటర్, సికింద్రాబాద్ - 500 087 చిరునామాకు ఆర్డినరీ పోస్టులో దరఖాస్తును పంపించాలి.
ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలు ఉన్న పోస్టుల వివరాలు :
- జూనియర్ టెక్నికల్ ట్రెయినింగ్ ఇన్ స్ట్రక్టర్ (జేటీటీఐ) : బీఎస్సీలో ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్లతో పాటు ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్లో డిగ్రీ/ డిప్లొమా. రెండేళ్ల బోధన అనుభవం ఉండాలి.
- లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ (ఎల్డీసీ) : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత, కంప్యూటర్లో ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ వేగం నిమిషానికి 35 పదాలు ఉండాలి. లేదా హిందీలో నిమిషానికి 30 పదాలు టైప్ చేయగలగాలి.
- మల్టీటాస్కింగ్ స్టాఫ్ : పదోతరగతి, ఏదైనా ట్రేడ్తో ఐటీఐ, ఏడాది అనుభవం ఉండాలి.
వయసు : జేటీటీఐకి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాలు, ఎల్డీసీ, ఎంటీఎస్లకు 18 నుంచి 25 సంవత్సరాలు ఉండాలి. గరిష్ఠ వయసులో ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్కు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్లు సడలింపు వర్తిస్తుంది.
పరీక్ష కేంద్రం : వర్క్షాప్ షెడ్, 3 ట్రెయినింగ్ బెటాలియన్, 1 ఈఎంఈ సెంటర్, సికింద్రాబాద్ -500 087.
ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : నవంబరు 14
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://indianarmy.nic.in/
