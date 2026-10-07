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కెనరా బ్యాంక్లో 3,500 పోస్టులు - ఎగ్జామ్ లేకుండానే జాబ్! - ఏపీ, తెలంగాణలోనూ ఖాళీలు!
కెనరా బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:13 PM IST
Canara Bank Apprentice Recruitment : బ్యాంకుల్లో అప్రెంటిస్గా శిక్షణ పొందాలనుకునేవారికి శుభవార్త. ప్రముఖ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అయిన కెనరా బ్యాంక్ 3,500 గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ కొలువుల కోసం ఎలాంటి ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు! ప్రతి నెలా మంచి స్టైపెండ్ కూడా అందిస్తారు. అర్హులైన వారు అక్టోబరు 17 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, అర్హతలు, దరఖాస్తు ఫీజు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్, స్టైపెండ్ వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కెనరా బ్యాంక్, ప్రధాన కార్యాలయం బెంగళూరులో ఉన్న ప్రముఖ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 3,500 గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ పోస్టులు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. అక్టోబరు 1 నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు అక్టోబరు 17 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు :
గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్షిప్ - 3,500 ఖాళీలు
కేటగిరీల వారీగా పోస్టులు వివరాలు :
- యూఆర్ - 1531
- ఓబీసీ - 845
- ఎస్సీ - 553
- ఎస్టీ - 226
- ఈడబ్ల్యూఎస్ - 335
కొన్ని రాష్ట్రాల ఖాళీల వివరాలు :
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - 247
- తెలంగాణ - 134
- కర్ణాటక - 581
- తమిళనాడు - 391 ఖాళీలు
విద్యార్హతలు :
- ఈ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి లేదా తత్సమాన విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి.
- జనవరి 1, 2023 నుంచి సెప్టెంబర్ 1, 2026 మధ్యలో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి.
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వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు సెప్టెంబర్ 01, 2026 నాటికి 20 ఏళ్ల నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, బీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
శిక్షణ కాలం : ఒక ఏడాది.
స్టైపెండ్ :
కెనరా బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ కొలువులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.16,650 స్టైపెండ్ లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు బ్యాంకులో అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అప్రెంటిస్షిప్ పోర్టల్ https://nats.education.gov.inలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు అప్లికేషన్ ఫీజు రూ.500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు కట్టాల్సిన పని లేదు.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
12వ తరగతి(హెచ్ఎస్సీ/ 10+2) లేదా డిప్లొమా మార్కులు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్, స్థానిక భాషా పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తదితరాల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : అక్టోబరు 01, 2026
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్కు చివరి తేదీ : అక్టోబరు 17, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.canarabank.bank.in/pages/recruitment
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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