బీటెక్/సీఏ​ అర్హతతో BSNLలో జాబ్స్​ - రూ.30 వేల పైనే జీతం - అప్లై చేసుకోండిలా!

- సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రెయినీ పోస్టుల భర్తీకి బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - మార్చి 7 చివరి తేదీ!

BSNL Recruitment 2026
BSNL Recruitment 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
BSNL Recruitment 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు అద్దిరిపోయే ​న్యూస్. భారత్‌ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌ (బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌) సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రెయినీ(టెలికాం, ఫైనాన్స్​) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు మొదటి నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. అర్హత, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఖాళీల వివరాలు: సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రెయినీ (టెలికాం) విభాగంలో 95, సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రెయినీ (ఫైనాన్స్‌)-25.. మొత్తం 120 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది.

అర్హత :

సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రెయినీ (టెలికాం): 60 శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ టెలీ కమ్యూనికేషన్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ/ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/బీటెక్‌ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రెయినీ (ఫైనాన్స్‌): చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్‌ (సీఏ)/ కాస్ట్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అకౌంటెన్సీ (సీఎంఏ).

వయసు: ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అభ్యర్థులకు 30 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు: ఈ పోస్టులకు సెలెక్ట్​ అయిన కాండిడేట్స్​ నెలకు రూ.24,900 నుంచి రూ. 50,500 వరకు పొందుతారు.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ, EWSలకు రూ.2,500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.1,250గా నిర్ణయించారు.

ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో 200 మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి 180 నిమిషాలు. ఈ పరీక్ష రెండు దశల్లో జరుగుతుంది.

పార్ట్‌-1 (కామన్‌): ఇందులో ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్టులో 40 ప్రశ్నలకు, 40 మార్కులు. క్వాంటిటేటివ్‌ ఎబిలిటీ, డేటా సఫిషియన్సీ రీజనింగ్‌, వెర్బల్‌ ఎబిలిటీ, రీడింగ్‌ కాంప్రహెన్షన్, అనలిటిక్స్‌ నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

పార్ట్‌-2 (టెక్నికల్‌): 160 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. బేసిక్‌ టెలీకమ్యూనికేషన్స్‌ కాన్సెప్ట్స్‌-15, వైర్‌లైన్‌ టెలీకమ్యూనికేషన్స్‌ టెక్నాలజీస్‌-15, వైర్‌లెస్‌ టెలి కమ్యూనికేషన్స్‌ టెక్నాలజీస్‌-15, టెలికం ట్రాన్స్‌మిషన్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌-15, ఐపీ/డేటా నెట్‌వర్క్స్‌-15, ప్రాజెక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌-10, ఎమర్జింగ్‌ టెక్నాలజీస్‌-15 నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు.

పార్ట్‌-2 - ఫైనాన్స్‌: అడ్వాన్స్‌డ్‌ అకౌంటింగ్‌-15 ప్రశ్నలు, ఫైనాన్షియల్‌ స్టేట్‌మెంట్‌-15, ట్యాక్సేషన్‌ రూల్స్‌-15, కాస్ట్‌ అకౌంటింగ్‌-15, కార్పొరేట్‌ అండ్‌ అదర్‌ లా-15, ఆడిట్‌ అండ్‌ అస్యూరెన్స్‌-15, అకౌంటింగ్‌ రిసీవబుల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌-10 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. పార్ట్‌-1, పార్ట్‌-2ల్లో జనరల్‌ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు 45 శాతం కనీసార్హత మార్కులు పొందాలి. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 07.03.2026

పరీక్ష తేదీ: 29.03.2026

పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా 27 కేంద్రాల్లో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.

వెబ్‌సైట్‌: www.bsnl.co.in

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

