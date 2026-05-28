బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ JTO రిక్రూట్​మెంట్​ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఖాళీలు - మొదటి నెల నుంచే మంచి జీతం!

- టెలికాం ఆఫీసర్ కేడర్‌లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్​ చేసిన బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ - జూన్​ 4 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 28, 2026 at 10:43 AM IST

BSNL JTO Recruitment 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు సూపర్​ న్యూస్​. భారత్‌ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌(BSNL) ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రాతిపదికన జూనియర్ టెలికాం ఆఫీసర్ కేడర్‌లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్​ అయిన వారు మొదటి నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హత, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పోస్టు పేరు: జూనియర్ టెలికాం ఆఫీసర్‌

ఖాళీలు: 100. ఇందులో తెలంగాణలో 02 ఖాళీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 01 ఖాళీ ఉన్నాయి).

అర్హత: కేవలం భారతీయులు మాత్రమే అప్లై చేయాలి. పోస్టులను అనుసరించి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి టెలీకమ్యూనికేషన్స్​, ఎలక్ట్రానిక్స్​, రేడియో, కంప్యూటర్​, ఎలక్ట్రికల్​, ఐటీ విభాగాల్లో ఇంజనీరింగ్​ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదంటే ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్‌లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

వయోపరిమితి: 2026 జులై 3వ తేదీ నాటికి 20 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీకి 5 ఏళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం: నెలకు రూ.16,400 - రూ.40,500. ఇతర అలవెన్స్​లు కలిపి ప్రారంభంలో సుమారుగా రూ.60వేల వరకు చేతికి అందుతుంది. అయితే ఎంపికైన అభ్యర్థులు కనీసం 5 సంవత్సరాల పాటు సంస్థలో సేవలు అందిస్తామని రూ. 6 లక్షల బాండ్ రాసి ఇవ్వాలి. 2 సంవత్సరాలు ప్రొబేషనరీ పీరియడ్​ ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్‌ బేస్డ్ టెస్ట్‌ (సీబీటీ), డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్‌ ఆధారంగా పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. సీబీటీ పరీక్షను మూడు పార్ట్స్​గా నిర్వహిస్తారు. అందులో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్-1, ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్-2, జనరల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ ఉంటాయి. మొత్తం 480 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది.

  • ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ సెక్షన్​-1లో 50 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు కరెక్ట్​ సమాధానికి 4 మార్కులు, తప్పు ఆన్సర్​కు 1 నెగిటివ్​ మార్క్​ ఉంటుంది. ఇందులో మెటీరియల్​ కాంపోనెంట్స్​, ఫిజికల్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఎలక్ట్రాన్​ డివైస్​, నెట్​వర్క్​ థియరీ, పవర్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ సెక్షన్​-2లో 50 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు కరెక్ట్​ సమాధానికి 4 మార్కులు, తప్పు ఆన్సర్​కు 1 నెగిటివ్​ మార్క్​ ఉంటుంది. ఇందులో అనలాగ్​ ఎలక్ట్రానిక్​ సర్క్యూట్​, డిజిటల్​ ఎలక్ర్టానిక్​ సర్క్యూట్​, కంట్రోల్​ సిస్టమ్​, కమ్యూనికేషన్​ సిస్టమ్​, మెక్రోవేవ్​ ఇంజనీరింగ్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • జనరల్​ ఎబిలిటీ టెస్ట్​ సెక్షన్ 3లో 20 ప్రశ్నలకు 80 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు కరెక్ట్​ సమాధానికి 4 మార్కులు, తప్పు ఆన్సర్​కు 1 నెగిటివ్​ మార్క్​ ఉంటుంది. ఇందులో జనరల్​ ఇంగ్లీష్​, భారతదేశ చరిత్ర, జాగ్రఫీ, జనరల్​ నాల్జెడ్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు రూ.2వేలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు రూ.1,000గా నిర్ణయించారు.

పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా 27 సెంటర్లలో పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విజయవాడ, హైదరాబాద్​ను ఎంచుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి అప్లై చేసుకోవాలి.

కావాల్సిన పత్రాలు:

  • మొబైల్​ నెంబర్​, ఈ మెయిల్​ ఐడీ
  • పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోస్​(వైట్​ బ్యాగ్రౌండ్​)
  • స్కాన్డ్​ కాపీ ఆఫ్​ సిగ్నేచర్​
  • పదో తరగతి మెమో(పుట్టిన తేదీ కోసం)
  • బీఈ/ఎంఎస్సీ/ఎంటెక్​ సర్టిఫికెట్లు
  • సెమిస్టర్​ మార్క్​ షీట్స్​
  • ఆధార్​/పాస్​పోర్ట్​/ఓటర్​/డ్రైవింగ్​
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం

ముఖ్య తేదీలు:

  • అప్లికేషన్స్​ మొదలు : 2026 జూన్‌ 4.
  • చివరి తేదీ: 2026 జులై 3.
  • అప్లికేషన్​ ఎడిట్​కు చివరి తేదీ: 2026 జులై 4 నుంచి 11 వరకు.
  • పరీక్ష తేదీ: 2026 ఆగస్టు.

