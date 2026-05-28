బీఎస్ఎన్ఎల్ JTO రిక్రూట్మెంట్ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఖాళీలు - మొదటి నెల నుంచే మంచి జీతం!
- టెలికాం ఆఫీసర్ కేడర్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన బీఎస్ఎన్ఎల్ - జూన్ 4 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!
Published : May 28, 2026 at 10:43 AM IST
BSNL JTO Recruitment 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు సూపర్ న్యూస్. భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్(BSNL) ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపదికన జూనియర్ టెలికాం ఆఫీసర్ కేడర్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ అయిన వారు మొదటి నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హత, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోస్టు పేరు: జూనియర్ టెలికాం ఆఫీసర్
ఖాళీలు: 100. ఇందులో తెలంగాణలో 02 ఖాళీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 01 ఖాళీ ఉన్నాయి).
అర్హత: కేవలం భారతీయులు మాత్రమే అప్లై చేయాలి. పోస్టులను అనుసరించి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి టెలీకమ్యూనికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రేడియో, కంప్యూటర్, ఎలక్ట్రికల్, ఐటీ విభాగాల్లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదంటే ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
వయోపరిమితి: 2026 జులై 3వ తేదీ నాటికి 20 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీకి 5 ఏళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
వేతనం: నెలకు రూ.16,400 - రూ.40,500. ఇతర అలవెన్స్లు కలిపి ప్రారంభంలో సుమారుగా రూ.60వేల వరకు చేతికి అందుతుంది. అయితే ఎంపికైన అభ్యర్థులు కనీసం 5 సంవత్సరాల పాటు సంస్థలో సేవలు అందిస్తామని రూ. 6 లక్షల బాండ్ రాసి ఇవ్వాలి. 2 సంవత్సరాలు ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. సీబీటీ పరీక్షను మూడు పార్ట్స్గా నిర్వహిస్తారు. అందులో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్-1, ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్-2, జనరల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ ఉంటాయి. మొత్తం 480 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది.
- ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ సెక్షన్-1లో 50 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు కరెక్ట్ సమాధానికి 4 మార్కులు, తప్పు ఆన్సర్కు 1 నెగిటివ్ మార్క్ ఉంటుంది. ఇందులో మెటీరియల్ కాంపోనెంట్స్, ఫిజికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రాన్ డివైస్, నెట్వర్క్ థియరీ, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ సెక్షన్-2లో 50 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు కరెక్ట్ సమాధానికి 4 మార్కులు, తప్పు ఆన్సర్కు 1 నెగిటివ్ మార్క్ ఉంటుంది. ఇందులో అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్, డిజిటల్ ఎలక్ర్టానిక్ సర్క్యూట్, కంట్రోల్ సిస్టమ్, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, మెక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- జనరల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ సెక్షన్ 3లో 20 ప్రశ్నలకు 80 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ ప్రశ్నకు కరెక్ట్ సమాధానికి 4 మార్కులు, తప్పు ఆన్సర్కు 1 నెగిటివ్ మార్క్ ఉంటుంది. ఇందులో జనరల్ ఇంగ్లీష్, భారతదేశ చరిత్ర, జాగ్రఫీ, జనరల్ నాల్జెడ్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.2వేలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు రూ.1,000గా నిర్ణయించారు.
పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా 27 సెంటర్లలో పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విజయవాడ, హైదరాబాద్ను ఎంచుకోవచ్చు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి అప్లై చేసుకోవాలి.
కావాల్సిన పత్రాలు:
- మొబైల్ నెంబర్, ఈ మెయిల్ ఐడీ
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్(వైట్ బ్యాగ్రౌండ్)
- స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ సిగ్నేచర్
- పదో తరగతి మెమో(పుట్టిన తేదీ కోసం)
- బీఈ/ఎంఎస్సీ/ఎంటెక్ సర్టిఫికెట్లు
- సెమిస్టర్ మార్క్ షీట్స్
- ఆధార్/పాస్పోర్ట్/ఓటర్/డ్రైవింగ్
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
ముఖ్య తేదీలు:
- అప్లికేషన్స్ మొదలు : 2026 జూన్ 4.
- చివరి తేదీ: 2026 జులై 3.
- అప్లికేషన్ ఎడిట్కు చివరి తేదీ: 2026 జులై 4 నుంచి 11 వరకు.
- పరీక్ష తేదీ: 2026 ఆగస్టు.
