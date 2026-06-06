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పరీక్ష లేకుండా BSNL లో "జనరల్ మేనేజర్" ఉద్యోగం - జీతం రూ.2 లక్షల పైనే!
- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన జనరల్ మేనేజర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - జూన్ 9 నుంచి అప్లికేషన్లు స్టార్ట్!
Published : June 6, 2026 at 12:13 PM IST
BSNL General Manager Recruitment: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తమ పరిధిలోని జనరల్ మేనేజర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అయితే, ఈ పోస్టులను కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు అర్హతలు ఏంటి? జీతం ఎంత? కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా తదితర పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: జనరల్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్)
ఖాళీల సంఖ్య: 15 (బీఎస్ఎన్ఎల్ కార్పోరేట్ ఆఫీస్ దిల్లీ 5, మహారాష్ట్ర 1, గుజరాత్ 1, కేరళ 1, తమిళనాడు 1, కర్ణాటక 1, పంజాబ్ 1, పశ్చిమ బెంగాల్ 1, తెలంగాణ 1, ఉత్తరప్రదేశ్ 1, ఐటీపీసీ 1 ).
పోస్టింగ్ ఎక్కడ: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీసులో ఉద్యోగం చేయాలి. దిల్లీ, ముంబయి, అహ్మదాబాద్, తిరువనంతపురం, చెన్నై, బెంగళూరు, ఛండీగడ్, కలకత్తా, హైదరాబాద్, లఖ్నవూ, పుణె ప్రదేశాల్లో జాబ్ చేయాలి.
విద్యార్హతలు: మేనేజర్ పోస్టుల కోసం సంబంధిత విభాగంలో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA) లేదా కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ లేదా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్) లేదా పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ (ఫైనాన్స్) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
ఉత్తీర్ణతతోపాటు ఫైనాన్స్, అకౌంట్స్ విభాగంలో ఎగ్జిక్యూటివ్/మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో 15 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉండాలి. ఇందులో కనీసం 5 సంవత్సరాలు డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ (DGM) లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సీనియర్ లెవెల్ హోదాలో పని చేసి ఉండాలి. వార్షిక టర్నోవర్ రూ. 3,000 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న లిస్టెడ్ కంపెనీలలో ఉద్యోగం చేసి ఉండాలి.
వయోపరిమితి: దరఖాస్తు గడువు(జూన్ 24, 2026) ముగిసే నాటికి 50 సంవత్సరాల వయసు మించకూడదు.
జీతం: ఈ పోస్టులకు ఎన్నికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.2,25,000. ప్రతి సంవత్సరం 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది. మరికొన్ని వసతులు లభిస్తాయి.
కాంట్రాక్ట్ కాలపరిమితి: మొదట 1 సంవత్సరం కాలానికి తీసుకుంటారు. అభ్యర్థుల పనితీరు ఆధారంగా కాంట్రాక్ట్ను మరో 4 సంవత్సరాలు పొడిగిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: ఎంపిక ప్రక్రియ రెండు దశల్లో ఉంటుంది. మొదట వయసు, విద్యార్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు గ్రూప్ డిస్కషన్, ప్రెజెంటేషన్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
మార్కుల వెయిటేజీ వివరాలు :
- కోర్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ అనుభవం -10%
- ప్రభుత్వ/PSU సంస్థల్లో అనుభవం -10%
- టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ (TSP) సంస్థల్లో అనుభవం - 15%
- Director/AVP/GM - 15%
- గ్రూప్ డిస్కషన్ - 10%
- ప్రెజెంటేషన్ -10%
- పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ - 30%
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్:
- అప్లికేషన్ ఫారమ్
- రెజ్యూమ్
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
- డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్
- పాన్ కార్డ్
- ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికెట్స్
దరఖాస్తు విధానం: బీఎస్ఎన్ఎల్ వెబ్సైట్ (www.bsnl.co.in) ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు రుసుము: అప్లై చేసుకునే వారు రూ.1000 ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా మాత్రమే చెల్లించాలి.
ముఖ్యతేదీలు :
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: జూన్ 9, 2026 ఉదయం 10.00 గంటల నుంచి.
- అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్: జూన్ 24, 2026 ఉదయం 10.00 గంటల వరకు.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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