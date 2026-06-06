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పరీక్ష లేకుండా BSNL లో "జనరల్​ మేనేజర్​" ఉద్యోగం - జీతం రూ.2 లక్షల పైనే!

- కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన జనరల్ మేనేజర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - జూన్​ 9 నుంచి అప్లికేషన్లు స్టార్ట్​!

BSNL General Manager Recruitment
BSNL General Manager Recruitment (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 12:13 PM IST

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BSNL General Manager Recruitment: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. తమ పరిధిలోని జనరల్ మేనేజర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అయితే, ఈ పోస్టులను కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు అర్హతలు ఏంటి? జీతం ఎంత? కాంట్రాక్ట్​ ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా తదితర పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు: జనరల్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్ అండ్​ అకౌంట్స్)

ఖాళీల సంఖ్య: 15 (బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ కార్పోరేట్​ ఆఫీస్​ దిల్లీ 5, మహారాష్ట్ర 1, గుజరాత్​​ 1, కేరళ 1, తమిళనాడు 1, కర్ణాటక 1, పంజాబ్​ ​ 1, పశ్చిమ బెంగాల్​ 1, తెలంగాణ​ 1, ఉత్తరప్రదేశ్​ 1, ఐటీపీసీ 1 ).

పోస్టింగ్​ ఎక్కడ: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ ఆఫీసులో ఉద్యోగం చేయాలి. దిల్లీ, ముంబయి, అహ్మదాబాద్​, తిరువనంతపురం, చెన్నై, బెంగళూరు, ఛండీగడ్​, కలకత్తా, హైదరాబాద్​, లఖ్​నవూ, పుణె ప్రదేశాల్లో జాబ్​ చేయాలి.

విద్యార్హతలు: మేనేజర్​ పోస్టుల కోసం సంబంధిత విభాగంలో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA) లేదా కాస్ట్ అండ్​ మేనేజ్‌మెంట్ అకౌంటెంట్ లేదా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్) లేదా పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్‌మెంట్ (ఫైనాన్స్) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

ఉత్తీర్ణతతోపాటు ఫైనాన్స్, అకౌంట్స్ విభాగంలో ఎగ్జిక్యూటివ్/మేనేజ్‌మెంట్ స్థాయిలో 15 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉండాలి. ఇందులో కనీసం 5 సంవత్సరాలు డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ (DGM) లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సీనియర్ లెవెల్ హోదాలో పని చేసి ఉండాలి. వార్షిక టర్నోవర్ రూ. 3,000 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న లిస్టెడ్ కంపెనీలలో ఉద్యోగం చేసి ఉండాలి.

వయోపరిమితి: దరఖాస్తు గడువు(జూన్​ 24, 2026) ముగిసే నాటికి 50 సంవత్సరాల వయసు మించకూడదు.

జీతం: ఈ పోస్టులకు ఎన్నికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.2,25,000. ప్రతి సంవత్సరం 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది. మరికొన్ని వసతులు లభిస్తాయి.

కాంట్రాక్ట్ కాలపరిమితి: మొదట 1 సంవత్సరం కాలానికి తీసుకుంటారు. అభ్యర్థుల పనితీరు ఆధారంగా కాంట్రాక్ట్​ను మరో 4 సంవత్సరాలు​ పొడిగిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: ఎంపిక ప్రక్రియ రెండు దశల్లో ఉంటుంది. మొదట వయసు, విద్యార్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్​ అయిన అభ్యర్థులకు గ్రూప్ డిస్కషన్, ప్రెజెంటేషన్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.

మార్కుల వెయిటేజీ వివరాలు :

  • కోర్ ఫైనాన్స్ అండ్​ అకౌంట్స్ అనుభవం -10%
  • ప్రభుత్వ/PSU సంస్థల్లో అనుభవం -10%
  • టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ (TSP) సంస్థల్లో అనుభవం - 15%
  • Director/AVP/GM - 15%
  • గ్రూప్ డిస్కషన్ - 10%
  • ప్రెజెంటేషన్ -10%
  • పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ - 30%

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​:

  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​
  • రెజ్యూమ్​
  • పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు
  • డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​ సర్టిఫికెట్​
  • పాన్​ కార్డ్​
  • ఎడ్యుకేషనల్​ సర్టిఫికెట్స్​

దరఖాస్తు విధానం: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ వెబ్‌సైట్ (www.bsnl.co.in) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు రుసుము: అప్లై చేసుకునే వారు రూ.1000 ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా మాత్రమే చెల్లించాలి.

ముఖ్యతేదీలు :

  • దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: జూన్ 9, 2026​ ఉదయం 10.00 గంటల నుంచి.
  • అప్లికేషన్​ లాస్ట్​ డేట్​: జూన్​ 24, 2026 ఉదయం 10.00 గంటల వరకు.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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