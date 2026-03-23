ఇంటర్‌ తర్వాత ఏ కోర్సు బెస్ట్? - బీఎస్సీనా, ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీనా?

సైన్స్ విద్యార్థుల్లో తీవ్ర గందరగోళం - ఎందులో చేరితే ఎలాంటి లాభాలు? మూడేళ్ల సాధారణ డిగ్రీతో ఉపయోగాలు ఏమిటి? - ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సుతో వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి? - క్లారిటీ ఇచ్చిన నిపుణులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
B.Sc Vs Integrated M.Sc : ఇంటర్మీడియట్ అనగానే విద్యార్థుల జీవితంలో అదో కీలక మలుపు. భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కలలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఉన్నత చదువుల ఎంపికపై ఎన్నో సందేహాలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా సైన్స్ విద్యార్థులకు ఇంటర్ తర్వాత మూడేళ్ల సాధారణ బీఎస్సీ చేయాలా? లేక ఒకేసారి ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీలో చేరాలా? అనే ప్రశ్న ఎక్కువగా ఎదురవుతుంది. పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇది పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. నిజానికి ఈ రెండు మార్గాల్లో దేని ప్రత్యేకతలు దానికి ఉన్నాయి. విద్యార్థి ఆసక్తులు, లక్ష్యాల ఆధారంగా సరైన కోర్సు ఎంచుకోవాలి. ఈ రెండు కోర్సుల మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలపై కెరీర్ కౌన్సెలర్ ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ అందించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

మూడేళ్ల బీఎస్సీ, లాభాలు, పరిమితులు ఇవే : సాధారణంగా డిగ్రీలో చేరడం అనేది ఎప్పటినుంచో వస్తున్న సంప్రదాయ పద్ధతి. ఇందులో మూడేళ్లు బీఎస్సీ చదువుతారు. ఆ తర్వాత రెండేళ్లు ఎమ్మెస్సీ చేస్తారు. ఈ విధానంలో అతిపెద్ద లాభం 'స్వేచ్ఛ'. డిగ్రీ పూర్తయ్యాక పీజీలో సబ్జెక్టు మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, డిగ్రీలో మ్యాథ్స్ లేదా ఫిజిక్స్ చదివిన విద్యార్థి, పీజీకి వెళ్లేసరికి తన దారి మార్చుకోవచ్చు. డేటా సైన్స్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, జర్నలిజం, ఇంగ్లిష్, స్టాటిస్టిక్స్ లాంటి కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. డిగ్రీ తర్వాత ఐఐటీలు, ఎన్‌ఐటీలు, కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ అత్యుత్తమ సంస్థల్లో పీజీలో ప్రవేశం పొందాలంటే తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం చాలా సాధారణ డిగ్రీ కళాశాలల్లో మౌలిక వసతులు సరిగా లేవు. శాశ్వత అధ్యాపకుల కొరత ఉంది. దీనివల్ల బోధనా నాణ్యత తగ్గుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు చాలామంది ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, లా కోర్సుల వైపు వెళ్తున్నారు. దీంతో సాధారణ డిగ్రీ కాలేజీలు నాణ్యమైన విద్యార్థులను కోల్పోతున్నాయి.

ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీ, ఎవరికి బెస్ట్? : ఇంటర్ తర్వాత నేరుగా ఐదేళ్ల కోర్సులో చేరే విధానం ఇది. బీఎస్సీ, ఎమ్మెస్సీ రెండూ ఒకే విద్యా సంస్థలో పూర్తవుతాయి. ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, ఐఐఎస్‌ఈఆర్‌లు, ఎన్‌ఐటీలు, ట్రిపుల్ ఐటీలు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, డీమ్డ్ సంస్థల్లో ఈ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో చేరితే అతిపెద్ద లాభం, డిగ్రీ తర్వాత పీజీ కోసం మళ్లీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన పనిలేదు. దీని సిలబస్ చాలా అడ్వాన్స్‌డ్‌గా ఉంటుంది. పరిశోధనలు (రిసెర్చ్), బోధన (టీచింగ్) రంగాలకు ఇది చాలా అనుకూలం. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ, మల్టీ డిసిప్లినరీ విద్యను అభ్యసించవచ్చు. ఇందులో చేరిన తర్వాత మధ్యలో సబ్జెక్టు మార్చుకునే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ముందుగానే ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ఇందులో అడుగుపెట్టాలి.

జాతీయ విద్యా విధానంతో సరికొత్త లాభాలు : కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులకు ఎన్నో వరాలు ఇచ్చింది. ఇందులో ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగింది. మొదటి ఏడాది పూర్తయ్యాక మానేస్తే 'సర్టిఫికెట్' ఇస్తారు. రెండేళ్ల తర్వాత కోర్సు నుంచి బయటకు వస్తే 'డిప్లొమా' ఇస్తారు. మూడేళ్ల తర్వాత ఆపేస్తే 'డిగ్రీ' పట్టా చేతికి వస్తుంది. నాలుగేళ్ల తర్వాత మానేస్తే 'ఆనర్స్ డిగ్రీ' సర్టిఫికెట్ లభిస్తుంది. ఐదేళ్లు పూర్తిగా చదివితే 'ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ' వస్తుంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లాంటి కొన్ని సంస్థలు మూడేళ్ల తర్వాత ఎలాంటి షరతులు లేకుండా వైదొలిగే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. కోర్సు పూర్తయ్యాక యూజీ, పీజీ రెండు వేర్వేరు సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇస్తున్నాయి.

రెండు మార్గాలు మంచివే : ఉద్యోగాల పరంగా ఈ రెండు మార్గాలకూ మంచి డిమాండ్ ఉంది. మనం చదివే విద్యాసంస్థ పేరు చాలా ముఖ్యం. మనం నేర్చుకున్న నైపుణ్యాలు, చేసిన ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్‌షిప్పులే మనకు ఉద్యోగాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీని మంచి యూనివర్సిటీలో చదివితే క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్లు సులువుగా వస్తాయి. అలాగే సాధారణ బీఎస్సీ తర్వాత పేరున్న విశ్వవిద్యాలయంలో ఎమ్మెస్సీ చేసినా మెరుగైన ఉపాధి దొరుకుతుంది.

"భవిష్యత్తుపై మీకు ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యం ఉంటే ఐదేళ్ల 'ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీ' బెస్ట్ ఆప్షన్. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో మీ లక్ష్యాలు మారొచ్చు అనుకుంటే, లేదా డిగ్రీ తర్వాత విభిన్న రంగాలను అన్వేషించాలనుకుంటే మూడేళ్ల 'బీఎస్సీ' చేరి, ఆ తర్వాత నచ్చిన పీజీ చేసుకోవడం ఉత్తమం" అని కెరీర్ కౌన్సెలర్ ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ అంటున్నారు.

ఇంటర్‌తోనే లా కోర్సు - లాయర్ నుంచి కార్పొరేట్ జాబ్స్ వరకు!

డిగ్రీలు ఉంటే సరిపోదు - చేతిలో నైపుణ్యం ఉంటేనే ఉపాధికి గ్యారంటీ

