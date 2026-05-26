ETV Bharat / education-and-career
"BRO"లో 899 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, దరఖాస్తు వివరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 2:50 PM IST
BRO Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (బీఆర్వో) శుభవార్త చెప్పింది. పలు విభాగాల్లో 899 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందుకు సంబంధించి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎలా అప్లై చేయాలి? అర్హతలేంటి? వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సాయుధ దళాల వ్యూహాత్మక అవసరాలకు అనుగుణంగా బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్మాణాలు చేపడుతోంది. న్యూదిల్లీ ప్రధాన కేంద్రంగా ఈ సంస్థ పనిచేస్తోంది. ఇప్పుడీ సంస్థ 899 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. 10వ తరగతి, ఇంటర్, ఐటీఐతో ఈ పోస్టులకు పోటీ పడొచ్చు. దరఖాస్తులను రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో పంపాలి. రాత పరీక్ష, ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్, ట్రేడ్ టెస్ట్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ టెస్ట్లతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఈ పోస్టులకు పురుషులే అర్హులు.
పోస్టుల వివరాలు :
పోస్టు : స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్ (ఎస్కేటీ)
- ఖాళీలు : 300
- అర్హత: ఇంటర్. దీంతో పాటు ఇంజినీరింగ్ పరికరాల స్టోర్ కీపింగ్/ వాహనాల పరిజ్ఞానం ఉండాలి. లేదంటే మూడు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం కావాలి.
- వేతనం : నెలకు రూ.27,300
పోస్టు : ఆపరేటర్ కమ్యూనికేషన్
- ఖాళీలు : 261
- అర్హత : 10వ తరగతి. అలాగే వైర్లెస్ ఆపరేటర్/ రేడియో మెకానిక్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి. లేదా రేడియో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డిఫెన్స్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్ కావాలి.
- వేతనం : నెలకు రూ.27,300.
పోస్టు : ఆపరేటర్ ఎక్స్కవేటింగ్ మెషినరీ (ఓఈఎం)
- ఖాళీలు : 207
- అర్హత : 10వ తరగతితో పాటు హెవీ మోటర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఎక్స్వేటర్/డోజర్ డ్రైవింగ్లో 6 నెలల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- వేతనం : నెలకు రూ.27,300.
పోస్టు : ఎలక్ట్రీషియన్
- ఖాళీలు : 79
- అర్హత : 10వ తరగతితో పాటు ఐటీఐ ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్ సర్టిఫికెట్ కావాలి.
- వేతనం : నెలకు రూ.27,300.
పోస్టు : డ్రాఫ్ట్స్మన్
- ఖాళీలు : 42
- అర్హత : సైన్స్ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్, రెండు సంవత్సరాల డ్రాఫ్ట్స్మన్షిప్/ఆర్కిటెక్చర్ సర్టిఫికెట్ లేదా రెండు సంవత్సరాల డ్రాఫ్ట్స్మన్ (సివిల్) నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్, సంవత్సర ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- వేతనం: నెలకు రూ.28,200.
ఎంపిక : రాత పరీక్ష, ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ, ఫిజికల్ స్టాండర్డ్, ట్రేడ్ టెస్ట్, మెడికల్ టెస్ట్లతో నియామకాలు ఉంటాయి.
- రాత పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్/ సబ్జెక్టివ్ విధానంలో హిందీ, ఇంగ్లిష్లో ఉంటుంది. పోస్టుల ఆధారంగా ఎగ్జామ్ను గంట నుంచి మూడు గంటల వ్యవధితో నిర్వహిస్తారు.
- పరీక్షలో అర్హతకు ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 40 శాతం, అన్రిజర్వుడ్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీలు 50 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఇందులో అర్హులైనవారిని ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ (పీఈటీ)కి సెలక్ట్ చేస్తారు.
- రాత పరీక్ష, ట్రేడ్ టెస్టుల సిలబస్ను ప్రకటనలో వివరంగా తెలియజేశారు. ఇందులోని అంశాలే బాగా చదువుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందొచ్చు.
- ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ (పీఈటీ)లో భాగంగా 1.6 కిలోమీటర్ల పరుగును పది నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. అర్హత పొందినవారికి ట్రేడ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు.
- ట్రేడ్ టెస్టులో అర్హతకు కనీసం 40 శాతం మార్కులు సాధించాలి. అనంతరం సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ టెస్ట్స్, శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష (పీఎస్టీ) ఉంటాయి. వీటిలో భాగంగా అభ్యర్థుల ఎత్తు, బరువులను పరిశీలిస్తారు.
- ఎత్తు 157 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. చాతీ 75 సెంటీమీటర్లు ఉండి గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెంటీమీటర్లు పెరగాలి. బరువు కనీసం 50 కిలోలు ఉండాలి.
- ఎన్సీసీ ‘సీ’ సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి 10 శాతం, బీ సర్టిఫికెట్ ఉంటే 5 శాతం మార్కులు రాత పరీక్షలో వెయిటేజీ ఇస్తారు.
వివరాలు :
- వయసు : 27 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మాజీ అగ్నివీరులకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది.
- దరఖాస్తు ఫీజు : మాజీ సైనికోద్యోగులు, మాజీ అగ్నివీరులు, జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ వారికి రూ.50. దివ్యాంగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు ఉండదు.
- దరఖాస్తు : పోస్టు ద్వారా పంపాలి.
- అడ్రస్ : కమాండెంట్, జీఆర్ఈఎఫ్ సెంటర్, దిఘి క్యాంప్, పుణె - 411015.
- దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ : 04-07-2026
- వెబ్సైట్ : https://bro.gov.in/
భద్రమైన ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? - ఎగుమతి దిగుమతుల్లో ఎన్నో కెరియర్లు!