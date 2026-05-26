ETV Bharat / education-and-career

"BRO​"లో 899 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

బోర్డర్‌ రోడ్స్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ నుంచి పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, దరఖాస్తు వివరాలు

BRO Notification 2026
BRO Notification 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BRO Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు బోర్డర్‌ రోడ్స్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (బీఆర్‌వో) శుభవార్త చెప్పింది. పలు విభాగాల్లో 899 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందుకు సంబంధించి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎలా అప్లై చేయాలి? అర్హతలేంటి? వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సాయుధ దళాల వ్యూహాత్మక అవసరాలకు అనుగుణంగా బోర్డర్‌ రోడ్స్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ నిర్మాణాలు చేపడుతోంది. న్యూదిల్లీ ప్రధాన కేంద్రంగా ఈ సంస్థ పనిచేస్తోంది. ఇప్పుడీ సంస్థ 899 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. 10వ తరగతి, ఇంటర్​, ఐటీఐతో ఈ పోస్టులకు పోటీ పడొచ్చు. దరఖాస్తులను రిజిస్టర్డ్‌ పోస్టులో పంపాలి. రాత పరీక్ష, ఫిజికల్‌ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్, ట్రేడ్‌ టెస్ట్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ టెస్ట్​లతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఈ పోస్టులకు పురుషులే అర్హులు.

పోస్టుల వివరాలు :

పోస్టు : స్టోర్‌ కీపర్‌ టెక్నికల్‌ (ఎస్‌కేటీ)

  • ఖాళీలు : 300
  • అర్హత: ఇంటర్. దీంతో పాటు ఇంజినీరింగ్‌ పరికరాల స్టోర్‌ కీపింగ్‌/ వాహనాల పరిజ్ఞానం ఉండాలి. లేదంటే మూడు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం కావాలి.
  • వేతనం : నెలకు రూ.27,300

పోస్టు : ఆపరేటర్‌ కమ్యూనికేషన్‌

  • ఖాళీలు : 261
  • అర్హత : 10వ తరగతి. అలాగే వైర్‌లెస్‌ ఆపరేటర్‌/ రేడియో మెకానిక్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఉండాలి. లేదా రేడియో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డిఫెన్స్‌ ట్రేడ్‌ సర్టిఫికెట్‌ కావాలి.
  • వేతనం : నెలకు రూ.27,300.

పోస్టు : ఆపరేటర్‌ ఎక్స్‌కవేటింగ్‌ మెషినరీ (ఓఈఎం)

  • ఖాళీలు : 207
  • అర్హత : 10వ తరగతితో పాటు హెవీ మోటర్‌ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, ఎక్స్​వేటర్/డోజర్​ డ్రైవింగ్‌లో 6 నెలల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
  • వేతనం : నెలకు రూ.27,300.

పోస్టు : ఎలక్ట్రీషియన్‌

  • ఖాళీలు : 79
  • అర్హత : 10వ తరగతితో పాటు ఐటీఐ ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్‌ సర్టిఫికెట్‌ కావాలి.
  • వేతనం : నెలకు రూ.27,300.

పోస్టు : డ్రాఫ్ట్స్‌మన్‌

  • ఖాళీలు : 42
  • అర్హత : సైన్స్‌ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్, రెండు సంవత్సరాల డ్రాఫ్ట్స్‌మన్‌షిప్‌/ఆర్కిటెక్చర్‌ సర్టిఫికెట్‌ లేదా రెండు సంవత్సరాల డ్రాఫ్ట్స్‌మన్‌ (సివిల్‌) నేషనల్‌ ట్రేడ్‌ సర్టిఫికెట్, సంవత్సర ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
  • వేతనం: నెలకు రూ.28,200.

ఎంపిక : రాత పరీక్ష, ఫిజికల్‌ ఎఫిషియన్సీ, ఫిజికల్‌ స్టాండర్డ్, ట్రేడ్‌ టెస్ట్, మెడికల్​ టెస్ట్​లతో నియామకాలు ఉంటాయి.

  • రాత పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్‌/ సబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో హిందీ, ఇంగ్లిష్​లో ఉంటుంది. పోస్టుల ఆధారంగా ఎగ్జామ్​ను గంట నుంచి మూడు గంటల వ్యవధితో నిర్వహిస్తారు.
  • పరీక్షలో అర్హతకు ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 40 శాతం, అన్‌రిజర్వుడ్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీలు 50 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఇందులో అర్హులైనవారిని ఫిజికల్‌ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ (పీఈటీ)కి సెలక్ట్​ చేస్తారు.
  • రాత పరీక్ష, ట్రేడ్‌ టెస్టుల సిలబస్‌ను ప్రకటనలో వివరంగా తెలియజేశారు. ఇందులోని అంశాలే బాగా చదువుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందొచ్చు.
  • ఫిజికల్‌ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ (పీఈటీ)లో భాగంగా 1.6 కిలోమీటర్ల పరుగును పది నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. అర్హత పొందినవారికి ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌ నిర్వహిస్తారు.
  • ట్రేడ్‌ టెస్టులో అర్హతకు కనీసం 40 శాతం మార్కులు సాధించాలి. అనంతరం సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్​, మెడికల్ టెస్ట్స్, శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష (పీఎస్‌టీ) ఉంటాయి. వీటిలో భాగంగా అభ్యర్థుల ఎత్తు, బరువులను పరిశీలిస్తారు.
  • ఎత్తు 157 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. చాతీ 75 సెంటీమీటర్లు ఉండి గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెంటీమీటర్లు పెరగాలి. బరువు కనీసం 50 కిలోలు ఉండాలి.
  • ఎన్‌సీసీ ‘సీ’ సర్టిఫికెట్‌ ఉన్నవారికి 10 శాతం, బీ సర్టిఫికెట్‌ ఉంటే 5 శాతం మార్కులు రాత పరీక్షలో వెయిటేజీ ఇస్తారు.

వివరాలు :

  • వయసు : 27 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మాజీ అగ్నివీరులకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : మాజీ సైనికోద్యోగులు, మాజీ అగ్నివీరులు, జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ వారికి రూ.50. దివ్యాంగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు ఉండదు.
  • దరఖాస్తు : పోస్టు ద్వారా పంపాలి.
  • అడ్రస్​ : కమాండెంట్, జీఆర్‌ఈఎఫ్‌ సెంటర్, దిఘి క్యాంప్, పుణె - 411015.
  • దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ : 04-07-2026
  • వెబ్‌సైట్‌ : https://bro.gov.in/

భద్రమైన ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? - ఎగుమతి దిగుమతుల్లో ఎన్నో కెరియర్లు!

ఇంటర్ తర్వాత "విదేశీ భాషలు" - అపార అవకాశాలు!

TAGGED:

BRO NOTIFICATION 2026
BRO GREF RECRUITMENT 2026
BRO GREF JOBS 2026
బీఆర్‌వో నోటిఫికేషన్ 2026
BRO RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.