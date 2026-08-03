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అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో "ఎంబీఏ" ప్రవేశాలు - ఆగస్టు 5 చివరి తేదీ!

- ఎంబీఏ ప్రవేశ పరీక్ష నోటిఫికేషన్‌ జారీచేసిన అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ - అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 05 లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన

BRAOU MBA / MBA (HHCM) Entrance Test
BRAOU MBA / MBA (HHCM) Entrance Test (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 12:21 PM IST

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BRAOU MBA / MBA (HHCM) Entrance Test: డిగ్రీ పూర్తై ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ.. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఎంబీఏ, ఎంబీఏ (హాస్పిటల్‌ అండ్‌ హెల్త్‌కేర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) కోర్సులో ప్రవేశానికి నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నోటిఫికేషన్​ వివరాలు :

  • మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (MBA) ప్రోగ్రామ్‌
  • ఎంబీఏ (హాస్పిటల్‌ అండ్‌ హెల్త్‌కేర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) MBA (HHCM)

అర్హతలు: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 50 శాతం మార్కులతో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ (ఫైన్ ఆర్ట్స్, ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ మినహా) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులు 45 శాతం మార్కులు కలిగి ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

వయోపరిమితి: జూన్​ 1, 2006 లేదా అంతకంటే ముందు జన్మించిన వారు మాత్రమే ఈ ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు అర్హులు. ఈ పరీక్షకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి అంటూ ఏమి లేదు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: అంబేడ్కర్ ఓపెన్ వర్సిటీ నిర్వహించే ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ప్రవేశాలు ఉంటాయి. టీజీ ఐసెట్‌-2026 పరీక్ష రాసిన వారు ప్రవేశ పరీక్ష రాయల్సిన అవసరం లేదు.

పరీక్ష విధానం: ఆఫ్​లైన్​ (OMR) విధానంలో ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​ నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష పేపర్​ ఇంగ్లీష్​, తెలుగు భాషల్లో ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో మొత్తం 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు రెండు మార్కుల చొప్పున 200 మార్కులు. వ్యవధి 90 నిమిషాలు. ఈ ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​ను 3 సెక్షన్లుగా నిర్వహిస్తారు.

  • సెక్షన్​ ఏ అనలటికల్​ ఎబిలిటీ - 35 ప్రశ్నలు, 70 మార్కులు
  • సెక్షన్​ బి మ్యాథమెటికల్​ ఎబిలిటీ - 40 ప్రశ్నలు, 80 మార్కులు
  • సెక్షన్​ 3 కమ్యూనికేషన్​ ఎబిలిటీ - 25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు

రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు: ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.1000 చెల్లించాలి. ఇతర అభ్యర్థులు రూ.1500 పే చేయాలి. ఫీజు చెల్లింపు తర్వాతే అప్లికేషన్ ఫారమ్‌ పూర్తి చేయాలి.

పరీక్ష కేంద్రాలు: ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్‌, మహబూబ్‌నగర్, నిజామాబాద్‌, సిద్దిపేట, హనుమకొండ (వరంగల్), ఖమ్మం, నల్గొండ, BRAOU హెడ్‌క్వార్టర్స్ జూబ్లీహిల్స్ హైదరాబాద్.

దరఖాస్తు విధానం:

  • డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్​సైట్(https://online.braou.ac.in/login)​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో వివిధ నోటిఫికేషన్లు ఉంటాయి. అందులో ఈ ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం Apply Online ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి వ్యక్తిగత వివరాలు, చిరునామా, విద్యార్హతలు ఎంటర్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేయాలి. అయితే అప్లికేషన్​ ఫీజు చెలిస్తేనే దరఖాస్తు సబ్మిట్​ అవుతుంది.

ముఖ్య తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు నమోదుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 5, 2026
  • రూ.500 ఆలస్య రుసుముతో చివరి తేదీ: ఆగస్టు 16, 2026
  • హాల్‌టికెట్ల డౌన్‌లోడ్‌: ఆగస్టు 20, 2026
  • ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ: ఆగస్టు 23, 2026, ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు సమయం ఉంటుంది
  • ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాల వెల్లడి: ఆగస్టు 31, 2026
  • కౌన్సిలింగ్​ - సెప్టెంబర్​ రెండో వారం, 2026
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​
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అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ
BRAOU MBA ENTRANCE TEST 2026

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