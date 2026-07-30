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"BPCL"లో టెక్నీషియన్ జాబ్స్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

డిప్లొమా అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్ - భారత్‌ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్​లో మంచి జీతంతో ఉద్యోగాలు!

BPCL Technician Notification
BPCL Technician Notification (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:40 PM IST

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BPCL Technician Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు భారత్‌ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (బీపీసీఎల్‌) గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. ముంబయి, కొచ్చి రిఫైనరీల్లో 154 నాన్‌-మేనేజ్‌మెంట్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారు మొదటి నెల నుంచి ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను పొందొచ్చు. జులై 29 నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు, వయోపరిమితి, శాలరీ, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(BPCL) ముంబయి, కొచ్చి రిఫైనరీలలో 154 టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 13 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పోస్టుల వివరాలు :

  • ప్రాసెస్ ఆపరేటర్/ఆపరేటర్ (కెమికల్) - 64
  • ప్రాసెస్ టెక్నీషియన్ (కెమికల్) - 60
  • టెక్నీషియన్ (ఎలక్ట్రికల్) - 17
  • టెక్నీషియన్/ఆపరేటర్ (మెకానికల్) -13

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 154

అర్హతలు :

ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో డిప్లొమా/బీఈ/బీటెక్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఉద్యోగానుభవం అవసరం.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి :

  • అభ్యర్థుల వయసు 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ(ఎన్‌సీఎల్‌)లకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీలకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల వరకు వయో సడలింపు ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు :

ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.26,500 నుంచి రూ.34,000 వరకు జీతం అందుతుంది. అలాగే, ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

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దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు బీపీసీఎల్ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ(ఎన్‌సీఎల్‌) అభ్యర్థులకు అప్లికేషన్ ఫీజు రూ.590గా నిర్ణయించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.

పరీక్ష విధానం :

  • ఈ పోస్టులకు 100 మార్కులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష(సీబీటీ) ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 120 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఇందులో నెగటివ్ మార్కులు లేవు.
  • డైమెన్ నాలెజ్డ్​కు 60 మార్కులు కేటాయించారు. మిగతా 40 మార్కులు జనరల్ అప్టిట్యూడ్​కు కేటాయించారు. ఈ 40 మార్కులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్ అప్టిట్యూడ్, లాజికల్ రీజనింగ్, జనరల్ అవేర్​నెస్​, కరెంట్ అఫైర్స్​ నుంచి వస్తాయి.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ముందుగా అభ్యర్థులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత స్కిల్/ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (ఎస్‌పీటీ), ప్రీ-ఎంప్లాయ్‌మెంట్ మెడికల్ పరీక్ష ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్​లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : జులై 29, 2026.

దరఖాస్తులకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 13, 2026.

కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్ : సెప్టెంబర్​లో ఉండొచ్చు.

అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ : https://www.bharatpetroleum.in/index

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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బీపీసీఎల్​లో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలు
BPCL TECHNICIAN NOTIFICATION 2026

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