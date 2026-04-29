BPCLలో 250 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : April 29, 2026 at 10:41 AM IST
BPCL Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్) శుభవార్త చెప్పింది. వివిధ విభాగాల్లో 250 పోస్టుల భర్తీకి నోటికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ, ఉద్యోగానుభవంతో వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్/ కేస్బేస్డ్ డిస్కషన్/ గ్రూప్ టాస్క్/ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు. అంతేకాక మొదటి నెల నుంచే ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలను పొందొచ్చు. ఇందుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బీపీసీఎల్ వివిధ విభాగాల్లో 250 జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ - ఇంజినీరింగ్, అకౌంట్స్, క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ మొదలైన ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది. అభ్యర్థులను వివిధ దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. పోస్టుల బట్టి వయసు మారుతుంది.
పోస్టుల వారీగా వివరాలు :
పోస్టు : జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (జేఈ) - ఇంజినీరింగ్
- ఖాళీలు : 175
- అర్హత : ఎలక్ట్రికల్/ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్/ మెకానికల్/ సివిల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా ఉత్తీర్ణత. దీంతో పాటు ఐదు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- వయసు : 32 ఏళ్లు మించకూడదు.
పోస్టు పేరు : జేఈ - అకౌంట్స్
- ఖాళీల సంఖ్య : 25
- అర్హత : సీఎంఏ (ఇంటర్)/ సీఏ (ఇంటర్) గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటు ఐదు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం.
- వయసు : 30 ఏళ్లు మించకూడదు.
పోస్టు పేరు : జేఈ - వేసైడ్ ఎమినిటీస్
- మొత్తం ఖాళీలు : 10
- అర్హత : బీబీఏ/బీఎస్సీ/ బీకామ్/ బీఎంఎస్/ బీహెచ్ఎం ఉత్తీర్ణత. అలాగే ఐదు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- వయసు : 32 ఏళ్లు మించకూడదు.
పోస్టు పేరు : సెక్రటరీ బీపీసీఎల్
- ఖాళీలు : 8
- అర్హత : డిగ్రీతో పాటు ఐదేళ్ల ఉద్యోగానుభవం.
- వయసు : 32 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
పోస్టు పేరు : అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్)
- మొత్తం ఖాళీలు : 30
- అర్హత: ఎమ్మెస్సీ (ఆర్గానిక్/ ఫిజిక్స్/కెమిస్ట్రీ/ ఇన్ఆర్గానిక్/ అనలిటికల్/ పాలిమర్ స్పెషలైజేషన్ ఉండాలి. అదేవిధంగా మూడేళ్ల ఉద్యోగానుభవం.
- వయసు : 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
పోస్టు పేరు : అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్)
- ఖాళీల సంఖ్య : 2
- అర్హత : మాస్టర్స్ (హిందీ), మూడు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం.
- వయసు : 35 ఏళ్లు మించకూడదు.
ఎంపిక విధానం :
- అభ్యర్థులను వివిధ దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. విద్యార్హతలు, అనుభవం ప్రకారం వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో కొన్నిటికి అవకాశం ఇస్తారు. రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్/ కేస్బేస్డ్ డిస్కషన్/ గ్రూప్ టాస్క్/ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా సెలక్ట్ చేయనున్నారు. అదేవిధంగా విద్యార్హతలతోపాటు సంబంధిత రంగంలో ఉద్యోగానుభవం, ఎంపిక దశల్లో ప్రదర్శించిన ప్రతిభనూ పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. మెడికల్ టెస్ట్ల అనంతరం తుది ఎంపిక చేస్తారు.
ముఖ్య వివరాలు :
- వయసు : పోస్టుల ఆధారంగా వయసు మారుతుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాలు సడలింపు వర్తిస్తుంది.
- అప్లికేషన్ ఫీజు : రూ.1180 (అప్లికేషన్ ఫీజు 1000 + 180 జీఎస్టీ). దివ్యాంగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు ఉండదు.
- జీతం : సెక్రటరీ, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు నెలకు రూ.30,000 నుంచి రూ.1,20,000. అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.1,40,000. మూల వేతనానికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, పెర్క్స్, పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ పే, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, ఇతర అలవెన్స్లు ఉంటాయి.
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : 17-05-2026
- వెబ్సైట్ : https://www.bharatpetroleum.in/
