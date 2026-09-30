ETV Bharat / education-and-career
జాబ్ మార్కెట్లో 'బ్లూ కాలర్' ఉద్యోగాల జోరు! - తక్కువ చదువు, ఎక్కువ జీతం!
ఇప్పుడు 'బ్లూ కాలర్ జాబ్స్'దే హవా! - AI భయం లేదు, లే-ఆఫ్స్ టెన్షన్ లేదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:49 PM IST
What is Blue Collar Jobs : నేటి పోటీ ప్రపంచంలో మేటి కొలువులు సంపాదించాలంటే అత్యద్భుతమైన ప్రతిభతోనే సాధ్యం. అవకాశాలు స్వల్పంగా ఉండి, పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ప్రత్నామ్నాయంగా బ్లూ కాలర్ ఉద్యోగాలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఏదైనా నైపుణ్యం ఉంటే చాలు విశ్వవ్యాప్తంగా రాణించడానికి మార్గాలు పెరిగాయి. పనిమంతులకు డిమాండ్ పెరగడంతో ఉద్యోగ విపణిలో 'బ్లూ కాలర్ జాబ్స్' హవా నడుస్తోంది. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్? వీటికి ఎందుకంత డిమాండ్? ఈ ఉద్యోగాలు చేయాలంటే ఏం చదవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటే?
ఆఫీసుల్లో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని చేసే పనులను ఎక్కువగా 'వైట్ కాలర్' ఉద్యోగాలుగా చెబుతారు. ఈ కొలువుల్లో శారీరక శ్రమ కంటే తెలివితేటలతోనే పనులు చేస్తుంటారు. ఆలోచించడం, ప్లానింగ్, అనలైజింగ్, డెవలపింగ్, మేనేజ్మెంట్ వంటివి. ఉదాహరణకు అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, మార్కెటింగ్ మేనేజర్లు, మేనేజర్లు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు, టీచర్లు, లాయర్లు, అకౌంటెంట్లు. వైట్ కాలర్ జాబ్స్కు కనీసం డిగ్రీ ఉండాలి. జీతంతో పాటు ఇతర ప్రోత్సాహకాలు కూడా దక్కుతాయి.
బ్లూ కాలర్ ఉద్యోగాలంటే?
'బ్లూ కాలర్' ఉద్యోగాలకు కొద్దిపాటి సాంకేతిక నైపుణ్యాలు అవసరం. అలాగే కొంత శారీరక శ్రమ అవసరం అవుతుంది. హ్యాండ్స్-ఆన్-స్కిల్తో కూడుకున్న పనులను 'బ్లూ కాలర్' జాబ్స్గా చెబుతుంటారు. ప్లంబర్, వెల్డర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, మెకానిక్, మెషినిస్ట్, డ్రైవర్, ఫ్యాక్టరీ వర్కర్లు, టెక్నీషియన్ వంటి ఉద్యోగాలన్నమాట. ఈ జాబ్స్కు డిగ్రీల కంటే సంబంధిత డిప్లొమా, ITI, ఒకేషనల్ కోర్సులు లేదా అప్రెంటిస్షిప్ ద్వారా నేర్చుకున్న నైపుణ్యాలు ముఖ్యం. వీరికి గంటల లెక్కన లేదా పనిని బట్టి డబ్బులు పే చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం మన దైనందిన జీవితం సజావుగా సాగేందుకు ఆధారమైన ఈ వృత్తి నిపుణులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
AIతో మరింత ముందుకు :
'బ్లూ కాలర్' ఉద్యోగాలకు ఏఐ విప్లవం కూడా ఒక్కసారిగా బూమ్ తీసుకొచ్చింది. ఎలాగంటే, AI వ్యవస్థల నిర్వహణకు డేటా సెంటర్లు కావాల్సి వస్తుంది. దాంతో కంపెనీలు డేటా సెంటర్లు నెలకొల్పడంపై దృష్టిసారించాయి. డేటా సెంటర్లలో కీలకమైన విద్యుత్తు వ్యవస్థలు, వాటిని చల్లబరిచే శీతలీకరణ యంత్రాంగం, రోబోటిక్ పరికరాలు తదితర విభాగాల నిర్వహణకు స్కిల్డ్ ఎంప్లాయిస్ అత్యంత అవసరం. అందుకే ఎలక్ట్రీషియన్లు, మెకానిక్లు, వెల్డర్లు, ప్లంబర్లు, రోబోటిక్స్ నిపుణులకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది.
ఓ సంస్థ అధ్యయనం ప్రకారం గత నాలుగు సంవత్సరాలలో ఎలక్ట్రీషియన్ల డిమాండ్ 242 శాతం, హెచ్వీఏసీ (హీటింగ్, వెంటిలేషన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్) టెక్నీషియన్ల డిమాండ్ 200 శాతం పెరిగినట్లు తేలింది. తయారీ రంగంలో రోబోట్ల వినియోగం పెరుగుతోంది. విద్యుత్ వాహనాల పరిశ్రమల్లోనూ అసెంబ్లింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం ఆటోమేటెడ్ విధానంలోనే జరుగుతోంది. అందుకే, సాంకేతికతలు ఎంత అభివృద్ధి చెందినా వాటిని నిర్మించే, నిర్వహించే, మరమ్మతులు చేపట్టే మానవ నైపుణ్యాలకు కూడా అంతే స్థాయిలో డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. బ్లూ కాలర్ వృత్తులకు ఈ పరిస్థితులన్నీ మంచి అవకాశంగా మారాయి.
మన దేశంలో గత నాలుగేళ్లలో 'బ్లూ కాలర్' జాబ్స్ సంఖ్య 93 శాతం పెరిగిందని ఓ అంచనా. అదే టైమ్లో 'వైట్ కాలర్' జాబ్స్లో 40 శాతమే వృద్ధి నమోదైంది. అలాగే బ్లూ కాలర్ సిబ్బంది వేతనాలు కూడా గతంతో పోలిస్తే బాగా పెరుగుతున్నట్లు సర్వేలు తెలియజేస్తున్నాయి. పెద్ద పెద్ద యంత్రాల నిర్వహణ బాధ్యతలు చూసుకునే మెకానిక్ల వార్షిక వేతనం సగటున రూ.8 లక్షలుగా ఉంటే, ప్లాంట్ ఆపరేటర్లు రూ.7 లక్షలు, నిర్మాణ రంగ సిబ్బంది రూ.5 లక్షలు, ఎలక్ట్రీషియన్లు రూ.4 లక్షలు పొందుతున్నారట.
APPSC ఉద్యోగాల జాతర - 20 శాఖల్లో భారీగా నియామకాలకు నోటిఫికేషన్లు వచ్చేశాయ్!
ఈ జాబ్స్కు ఏం చదవాలి?
'బ్లూ కాలర్' కెరియర్కు ముఖ్యమైన మార్గాల్లో ITI కోర్సులు ముందుంటాయి. తరగతి గది పాఠాలతో పాటు ప్రాక్టికల్ శిక్షణ లభించడం ఈ కోర్సుల ప్రత్యేకత. కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యాక అప్రెంటిస్షిప్తో ఎక్స్పీరియన్స్ దక్కుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ట్రేడ్లో పాలిటెక్నిక్, ఒకేషనల్ కోర్సులు కూడా చదవచ్చు. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ (ఎన్ఏసీ) నిర్మాణ రంగంతో పాటు హాస్పిటాలిటీ, సినిమా టెక్నాలజీ తదితర అంశాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తోంది. నిరుద్యోగ యువతకు నైపుణ్య శిక్షణతోపాటు ఉద్యోగావకాశాలు కూడా కల్పిస్తోంది. ప్రస్తుతం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ (ఏటీసీ)లు అధికంగా ఏర్పాటవుతున్నాయి. వీటిలో డిమాండ్కు అనుగుణంగా పలు ఆధునిక కోర్సులు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఏటీసీల్లో చేరడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వవచ్చు.
ప్రస్తుత జాబ్ మార్కెట్లో 'ఏం చదివావు?' అనే ప్రశ్నకంటే 'ఏం చేయగలవు?' అనే ప్రశ్నకే ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ. 'బ్లూ కాలర్' జాబ్ను కేవలం తాత్కాలిక పనిగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అప్రెంటిస్గా కెరియర్ను స్టార్ట్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. సర్వీస్ సెంటర్, వర్క్షాపులతో స్వయం ఉపాధీ పొందవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫైనల్ డెసిషన్, నేర్పు, ట్రైనింగ్, ఎక్స్పీరియన్స్తో చేసే పనులను AIతో పాటు ఏ సాంకేతికతా భర్తీ చేయలేదనే విషయాన్ని గమనించాలి. అందువల్ల ఇంట్రెస్ట్తో ఏదైనా స్కిల్ను సొంతం చేసుకుంటే బ్లూ కాలర్ విభాగంలో విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న అవకాశాలను ఒడిసిపట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
డిమాండ్ ఎందుకు?
వృత్తి నిపుణులకు సంబంధిత వ్యాపార కేంద్రాల్లోనే జాబ్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు డాక్టర్లు ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్లో, కోడింగ్ వచ్చినవారికి సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల్లో అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ బ్లూ కాలర్ నిపుణుల సేవలు మాత్రం అన్ని కంపెనీల్లోనూ తప్పనిసరి. వీరికి ఎక్కువగా పలు ఇండస్ట్రీస్, ఉత్పత్తి, వస్తు తయారీ సంస్థలు, హాస్పిటల్స్, ఎయిర్ పోర్టులు, లాజిస్టిక్ సంస్థలు, రవాణా కేంద్రాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు, ఆటో మొబైల్, నౌకాయాన సంస్థలు ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ బ్లూ కాలర్ నిపుణులు ఎంతో అవసరం. అలాగే గృహ అవసరాలకూ బ్లూ కాలర్ కొలువులు చేసేవారిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాం. మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, డేటా సెంటర్లు, సెమీకండక్టర్ యూనిట్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, స్పేస్ టెక్నాలజీ, సోలార్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ తదితర రంగాలు ఊపందుకోవడంతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తోడ్పాటు కూడా పెరగడంతో జాబ్ మార్కెట్లో స్కిల్డ్ నిపుణులకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది.
విదేశాల్లోనూ ఈ ఉద్యోగాల హవా :
కనీస విద్యార్హతలు, అత్యుత్తమ నైపుణ్యం ఉంటే చాలు 'బ్లూ కాలర్' జాబ్స్ చేసేవారికి విదేశాలు ఎర్ర తివాచీతో వెల్కమ్ చెబుతున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ ఇందుకు తోడ్పాటు అందిస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం 5 వేల మంది విదేశీ కొలువులు పొందేలా సాయం చేయాలని తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (టామ్కామ్) టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. 2047 నాటికి 2 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు అందించడంతో పాటు అక్కడికి వెళ్లేవారికి ప్రత్యేకంగా ఉపకారవేతనాల రూపంలో ఆర్థిక సాయం కూడా చేయనుంది.
ఇప్పటికే యూరప్, జపాన్, యూఏఈ, యూకే తదితర దేశాలతో టామ్కామ్ ఒప్పందాలు కూడా చేసుకుంది. ఆ దేశాల్లో వైద్య (నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ), లాజిస్టిక్, నిర్మాణ, తయారీ, ఆతిథ్య, టెక్స్టైల్ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. ఏపీ ప్రభుత్వం సైతం 'ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్(ఓంక్యాప్)' ద్వారా లక్ష బ్లూ కాలర్ కొలువులు కల్పించాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుంది. అందుకు అనుగుణంగా ITI, పాలిటెక్నిక్, నర్సింగ్ విద్యార్థులకు విదేశీ భాషల్లో శిక్షణ ఇప్పిస్తోంది.
గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు - ఏపీ, తెలంగాణలోనూ భారీగా ఖాళీలు!
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 1,871 'ఎస్ఐ ఉద్యోగాల'కు నోటిఫికేషన్ - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!