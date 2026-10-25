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నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - BHELలో 660 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల
BHEL ఆర్టిసన్ గ్రేడ్-IV పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:33 PM IST
BHEL Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. మహారత్న హోదా కలిగిన ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్(BHEL) నుంచి 660 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. జస్ట్ టెన్త్ ప్లస్ ITI క్వాలిఫికేషన్తో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.24,000 నుంచి రూ.65,000 వరకు జీతం వస్తుంది. మరి, వీటి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ, శాలరీ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్(BHEL), వివిధ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లలో రెగ్యులర్ 'ఆర్టిసన్ గ్రేడ్-IV' పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, అర్హులైన భారతీయ పౌరుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఇందులో వెల్డర్, టర్నర్, మెషినిస్ట్, ఎలక్ట్రిషియన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్, ఫౌండ్రీమెన్ పోస్టులు ఉన్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు 2026 నవంబరు 18 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు
- ఆర్టిసన్ : 278
- వెల్డర్ : 104
- మెషినిస్ట్ : 101
- ఎలక్ట్రిషియన్ : 90
- టర్నర్ : 52
- ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ : 23
- ఫౌండ్రీమెన్ : 12
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 660
అర్హతలు :
పదో తరగతితో పాటు సంబందిత ట్రేడ్లో నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్ లేదా ITI, నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ సర్టిఫికేట్(NAC) కలిగి ఉండాలి. ఈ పోస్టుల అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ 2026 అక్టోబర్ 21 నుంచి స్టార్ట్ అయింది.
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ఏజ్ లిమిట్ :
ఈ పోస్టులకు 2026 అక్టోబర్ 01 నాటికి 27ఏళ్లున్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. SC, STలకు 5 సంవత్సరాలు, OBCలకు 3 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10ఏళ్ల వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.
శాలరీ :
శాలరీ విషయానికి వస్తే ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు 24వేల రూపాయల నుంచి 65వేల రూపాయల జీతం లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు BHEL అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
యూఆర్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీలకు రూ.1072, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.472గా ఉంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
ఈ పోస్టులకు ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా సెలక్ట్ చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం : 2026 అక్టోబర్ 21
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 2026 నవంబరు 18
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.bhel.com/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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