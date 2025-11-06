ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - నెలకు రూ.40 వేల జీతంతో బెల్లో ఉద్యోగాలు
భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్లో ప్రొబేషనరీ ఇంజినీర్ పోస్టులు - ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఈ నెల 14 - ఏ విభాగానికి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే?
Published : November 6, 2025 at 10:48 PM IST
Jobs At Bharat Electronics Limited : భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (బెల్)లో 340 ప్రొబేషనరీ ఇంజినీర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. బీఈ, బీటెక్తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఎంపిక అయిన వారికి ఆకర్షణీయ జీతం అందుతుంది.
పరీక్ష విధానం :
సీబీటీలో 125 ప్రశ్నలు ఆంగ్లం, హిందీల్లో ఉంటాయి. వ్యవధి 120 నిమిషాలు. టెక్నికల్ ప్రశ్నలు 100, రీజనింగ్, జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ ప్రశ్నలు 25 వస్తాయి. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. ఈ ఎగ్జామ్లో జనరల్ వర్గాలవారు 35 %, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు 30 % కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. వీరిని 1:5 నిష్పత్తిలో ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీకి 85 %, ఇంటర్వ్యూకు 15 % వెయిటేజీ ఉంది.
- ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్టులు, స్పెషలైజేషన్ల నుంచి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. అదనంగా జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ సెక్షన్ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇవి అభ్యర్థుల రీజనింగ్, అనలిటికల్ సామర్థ్యాలను పరీక్షించే విధంగా ఉంటాయి. సీబీటీలో ప్రతిభతో ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో కూడూ అర్హత సాధించినవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం కేటగిరీలవారీగా తుది నియామకాలు చేపడతారు.
- టెక్నికల్ ప్రశ్నలకు అధిక మార్కులు కేటాయించారు. సబ్జెక్టు సంబంధిత ముఖ్యాంశాలను అధ్యయనం చేసి పునశ్చరణ చేసుకుంటే కనీస అర్హత మార్కులు పొందడం సులభం అవుతుంది. జనరల్ రీజనింగ్, ఆప్టిట్యూడ్లపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి వివిధ పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్న పత్రాలను సాధన చేయవచ్చు.
- ఎంపికైక అయినవారు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహరాష్ట్ర, హరియాణా, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్లలో ఎక్కడైనా సేవలందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి.
ఏ విభాగానికి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే? : -
ప్రొబేషనరీ ఇంజినీర్-ఎలక్ట్రానిక్స్ 175, కంప్యూటర్ సైన్స్ 42, మెకానికల్-109, ఎలక్ట్రికల్ 14 పోస్టులు ఉన్నాయి. (ఈడబ్ల్యూఎస్కు 34, అన్రిజర్వుడ్కు 139, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 91, ఎస్టీకి 25, ఎస్సీకి 51, కేటాయించారు)
అర్హతలు : ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్/ కమ్యూనికేషన్/ టెలికమ్యూనికేషన్/ మెకానికల్/ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్/ ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్తో బీఈ/ బీటెక్. ఈ డిగ్రీని జనరల్ అభ్యర్థులు 60 శాతంతో పూర్తి చేయాలి. ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు పాస్ అయితే సరిపోతుంది
వయసు : 01-10-2025 నాటికి 25 సంవత్సరాల వయసు మించకూడదు. ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 3 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాలు సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు ఎంతంటే? : జనరల్/ ఈడబ్ల్యూఎస్/ ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు రూ.1180. ఎస్టీ/ఎస్సీ / దివ్యాంగులు/ మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు లేదు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుటంటే? : 14-11-2025
వేతనం : నెలకు రూ.40,000 - 1,40,000. మూలవేతనానికి అదనంగా హెచ్ఆర్ఏ, పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ పే, డీఏ, వైద్య, ఇతర సదుపాయాలు ఉంటాయి.
సంప్రదించవలసిన వెబ్సైట్ : http://www.bel-india.in
సెబీలో 110 ఆఫీసర్ గ్రేడ్-ఏ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
ఇంటర్ అర్హతతో రైల్వే జాబ్ - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.40 వేలు జీతం