బీఈ/బీటెక్ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - రూ.60వేల జీతంతో BEL నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
- భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పోస్టులు - ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ జూన్ 8!
Published : May 25, 2026 at 4:46 PM IST
Bharat Electronics Limited Job Notification 2026: బీఈ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL) బెంగుళూరు ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. వివిధ ప్రాంతాల్లోని తమ విభాగాలలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఇంజినీర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? అర్హతలు ఏంటి? ఎంపిక విధానం ఎలా? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్టులు - ఖాళీలు:
- ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంజినీర్ - 25 (అన్రిజర్వుడ్ 11, ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్ 6, ఈడబ్ల్యూఎస్ 2, ఎస్సీ 4, ఎస్టీ 2)
- ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్ - 31 (అన్రిజర్వుడ్ 12, ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్ 9, ఈడబ్ల్యూఎస్ 3, ఎస్సీ 5, ఎస్టీ 2 ఉన్నాయి.
అర్హత: ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్/ మెకానికల్/ ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్/ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీతో బీఈ/ బీటెక్/ బీఎస్సీ (4 సంవత్సరాల ఇంజినీరింగ్) లేదా ఎంఈ/ ఎంటెక్/ ఎంసీఏలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు ఐదు సంవత్సరాలు, ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్-1కు 2 ఏళ్ల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
వయసు: 01.06.2026 నాటికి ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంజినీర్కు 40 సంవత్సరాలు, ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్-1కు 32 ఏళ్లు మించకూడదు. ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్)కు 3, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాల పాటు సడలింపు వర్తిస్తుంది.
కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి: తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన మూడేళ్ల కాలానికి తీసుకుంటారు. ఒకవేళ అభ్యర్థి పనితీరు మంచిగా ఉండే మరో మరో రెండేళ్లు పొడిగించే అవకాశం ఉంది.
జీతం: ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంజినీర్కు నెలకు రూ.60వేలు, ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్-1కు నెలకు రూ.40,000. కాంట్రాక్ట్ కాలపరిమితిని పెంచిన ప్రతిసారీ రెండు పోస్టులకూ సంవత్సరానికి రూ.5,000 చొప్పున పెంచుతారు. ఇంక మెడికల్ ఇన్స్యూరెన్స్ ప్రీమియం, అటైర్ అలవెన్స్, స్టిచింగ్ ఛార్జీలు, ఫుట్వేర్ అలవెన్స్లు కలిపి ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంజినీర్కు సంవత్సరానికి రూ.20 వేలు, ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్-1కు ఏటా రూ.12వేలు చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో షార్ట్లిస్ట్ చేసి రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్ష 85 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో క్వాలిఫై అయిన వారిని పోస్టుకు 1:10 చొప్పున ఎంపిక చేసి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ తేదీ, సమయాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థుల ఈమెయిల్కూ తెలియజేస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు రూ.450. ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్-1కు రూ.400 (జీఎస్టీ అదనం). ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభంఛ 20-05-2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 08-06-2026
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:
- ముందుగా బెల్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://bel-india.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Careers కాలమ్లో జాబ్ నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- పేజీని కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే రకరకాల నోటిఫికేషన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో Field Operation Engineer కాలమ్ ఓపెన్ చేయాలి.
- Field Operation Engineer, Project Engineer పోస్టులకు విడివిడిగా అప్లికేషన్ లింక్లు ఉంటాయి.
- మీరు అప్లై చేయాలనుకున్న లింక్పై క్లిక్ చేసి అడిగిన వివరాలు ఫిల్ చేయాలి. అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లిస్తే సరి.
