బీఈ/బీటెక్​ అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - రూ.60వేల జీతంతో BEL నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​!

- భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్​లో కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన పోస్టులు - ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ జూన్​ 8!

Bharat Electronics Limited Job Notification 2026
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 4:46 PM IST

Bharat Electronics Limited Job Notification 2026: బీఈ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​.​ భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL) బెంగుళూరు ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. వివిధ ప్రాంతాల్లోని తమ విభాగాలలో కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన ఇంజినీర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? అర్హతలు ఏంటి? ఎంపిక విధానం ఎలా? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పోస్టులు - ఖాళీలు:

  • ఫీల్డ్‌ ఆపరేషన్‌ ఇంజినీర్‌ - 25 (అన్‌రిజర్వుడ్‌ 11, ఓబీసీ - ఎన్‌సీఎల్‌ 6, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 2, ఎస్సీ 4, ఎస్టీ 2)
  • ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్‌ - 31 (అన్‌రిజర్వుడ్‌ 12, ఓబీసీ - ఎన్‌సీఎల్‌ 9, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 3, ఎస్సీ 5, ఎస్టీ 2 ఉన్నాయి.

అర్హత: ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ టెలికమ్యూనికేషన్‌/ మెకానికల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఇన్ఫర్మేషన్‌ సైన్స్‌/ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీతో బీఈ/ బీటెక్‌/ బీఎస్సీ (4 సంవత్సరాల ఇంజినీరింగ్‌) లేదా ఎంఈ/ ఎంటెక్‌/ ఎంసీఏలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఫీల్డ్‌ ఆపరేషన్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుకు ఐదు సంవత్సరాలు, ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌-1కు 2 ఏళ్ల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.

వయసు: 01.06.2026 నాటికి ఫీల్డ్‌ ఆపరేషన్‌ ఇంజినీర్‌కు 40 సంవత్సరాలు, ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌-1కు 32 ఏళ్లు మించకూడదు. ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)కు 3, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాల పాటు సడలింపు వర్తిస్తుంది.

కాంట్రాక్ట్​ వ్యవధి: తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన మూడేళ్ల కాలానికి తీసుకుంటారు. ఒకవేళ అభ్యర్థి పనితీరు మంచిగా ఉండే మరో మరో రెండేళ్లు పొడిగించే అవకాశం ఉంది.

జీతం: ఫీల్డ్‌ ఆపరేషన్‌ ఇంజినీర్‌కు నెలకు రూ.60వేలు, ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌-1కు నెలకు రూ.40,000. కాంట్రాక్ట్‌ కాలపరిమితిని పెంచిన ప్రతిసారీ రెండు పోస్టులకూ సంవత్సరానికి రూ.5,000 చొప్పున పెంచుతారు. ఇంక మెడికల్‌ ఇన్స్యూరెన్స్​ ప్రీమియం, అటైర్‌ అలవెన్స్, స్టిచింగ్‌ ఛార్జీలు, ఫుట్‌వేర్‌ అలవెన్స్‌లు కలిపి ఫీల్డ్‌ ఆపరేషన్‌ ఇంజినీర్‌కు సంవత్సరానికి రూ.20 వేలు, ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌-1కు ఏటా రూ.12వేలు చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసి రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్ష 85 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో క్వాలిఫై అయిన వారిని పోస్టుకు 1:10 చొప్పున ఎంపిక చేసి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ తేదీ, సమయాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థుల ఈమెయిల్‌కూ తెలియజేస్తారు.

దరఖాస్తు ఫీజు: ఫీల్డ్‌ ఆపరేషన్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుకు రూ.450. ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌-1కు రూ.400 (జీఎస్టీ అదనం). ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.

ముఖ్య తేదీలు:

  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు ప్రారంభంఛ 20-05-2026
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 08-06-2026

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:

  • ముందుగా బెల్​ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://bel-india.in/ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Careers కాలమ్​లో జాబ్​ నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • పేజీని కిందకు స్క్రోల్​ చేస్తే రకరకాల నోటిఫికేషన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో Field Operation Engineer కాలమ్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • Field Operation Engineer, Project Engineer పోస్టులకు విడివిడిగా అప్లికేషన్​ లింక్​లు ఉంటాయి.
  • మీరు అప్లై చేయాలనుకున్న లింక్​పై క్లిక్​ చేసి అడిగిన వివరాలు ఫిల్​ చేయాలి. అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసి ఫీజు చెల్లిస్తే సరి.

