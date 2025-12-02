ETV Bharat / education-and-career

రక్షణ రంగంలో కొలువులు - బీడీఎల్‌లో మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రైయినీలు

బీఈ, బీటెక్, ఎంబీఏ అర్హతతో 80 పోస్టులు - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూతోనే ఎంపిక - దరఖాస్తులకు ఈ నెల 29 వరకు గడువు

RECRUITMENT IN BDL
BDL Recruitment 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
BDL Recruitment 2025: రక్షణ రంగంలో స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా? ఇంజినీరింగ్ లేదా మేనేజ్‌మెంట్ పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ సువర్ణావకాశం. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక మినీరత్న సంస్థ ‘భారత్‌ డైనమిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ (బీడీఎల్)’ తాజాగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వివిధ విభాగాల్లో 80 మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ (ఎమ్​టీ) పోస్టుల భర్తీకి పచ్చజెండా ఊపింది. జీతం, అదనపు భత్యాలతో పాటు సొంతగడ్డపైనే దేశ రక్షణ రంగంలో సేవ చేసే భాగ్యం ఈ కొలువు సొంతం.

ఎన్ని ఖాళీలు?: మొత్తం 80 ఖాళీలను వివిధ విభాగాలకు కేటాయించారు.

  • ఎలక్ట్రానిక్స్‌: 32
  • మెకానికల్‌: 27
  • ఎలక్ట్రికల్‌: 6
  • ఫైనాన్స్‌: 5
  • సివిల్‌: 4
  • కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌: 4
  • హెచ్‌ఆర్‌: 2
  • అన్ని విభాగాల వారికీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తప్పనిసరి.

ఎవరు అర్హులు?: ఈ పోస్టులకు పోటీ పడాలంటే సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్‌, మెకానికల్‌, ఎలక్ట్రికల్‌, సివిల్, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌, మెటలర్జీ, కెమికల్‌, సివిల్‌ బ్రాంచ్‌లతో బీఈ/బీటెక్‌ లేదా ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సు చేసి ఉండాలి. ఐసీఏఐ, ఎంబీఏ లేదా ఫైనాన్స్‌/హెచ్‌ఆర్‌లో పీజీ డిప్లొమా చేసిన వారు అర్హులు. హెచ్‌ఆర్‌ విభాగంలో లా డిగ్రీ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వయస్సు 27 ఏళ్లు మించకూడదు (ఓబీసీలకు మూడు ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదు ఏళ్ల సడలింపు ఉంది).

ఎంపిక ఇలా: అభ్యర్థులను కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్‌లైన్ టెస్ట్ (సీబీఓటీ), ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ఎగ్జామ్​కు 85 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. రాత పరీక్షలో వచ్చిన మెరిట్ ఆధారంగా 1:10 నిష్పత్తిలో (ఒక పోస్టుకు పది మందిని) ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైన వారిని మెడికల్ పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం (150 మార్కులు): పరీక్ష సమయం 2 గంటలు. మొత్తం 150 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పార్ట్-1లో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు (100 మార్కులు). పార్ట్-2లో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ (50 మార్కులు). ప్రతి తప్పు సమాధానానికి (0.25) మార్కు కోత విధిస్తారు. జాగ్రత్తగా సమాధానం గుర్తించాలి.

జీత భత్యాలు: ఎంపికైన వారికి శిక్షణ సమయంలోనే నెలకు రూ. 40,000 స్టైపెండ్ ఇస్తారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక రూ. 40,000 - 1,40,000 పే స్కేల్‌లో వేతనం ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, వైద్య సదుపాయాలు వంటి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

ముఖ్య వివరాలు:

  • దరఖాస్తులు ప్రారంభం: డిసెంబర్ 3, 2025
  • చివరి తేదీ: డిసెంబర్ 29, 2025
  • పరీక్ష కేంద్రాలు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడ
  • ఫీజు: జనరల్/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ. 500. (ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు).

పూర్తి వివరాలకు, ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://bdl-india.in/ ను సందర్శించండి. ఒక్క పోస్టుకు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, సబ్మిట్ చేశాక మార్పులకు అవకాశం ఉండదని గమనించాలి. సీబీఓటీ తేదీ, వివరాలను అడ్మిట్‌కార్డ్‌లో తెలియజేస్తారు. దీన్ని వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి. సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించి, మాక్ టెస్టులు రాస్తే విజయం మీదే!

