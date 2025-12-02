ETV Bharat / education-and-career
రక్షణ రంగంలో కొలువులు - బీడీఎల్లో మేనేజ్మెంట్ ట్రైయినీలు
బీఈ, బీటెక్, ఎంబీఏ అర్హతతో 80 పోస్టులు - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూతోనే ఎంపిక - దరఖాస్తులకు ఈ నెల 29 వరకు గడువు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 3:16 PM IST
BDL Recruitment 2025: రక్షణ రంగంలో స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా? ఇంజినీరింగ్ లేదా మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ సువర్ణావకాశం. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక మినీరత్న సంస్థ ‘భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ (బీడీఎల్)’ తాజాగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వివిధ విభాగాల్లో 80 మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ (ఎమ్టీ) పోస్టుల భర్తీకి పచ్చజెండా ఊపింది. జీతం, అదనపు భత్యాలతో పాటు సొంతగడ్డపైనే దేశ రక్షణ రంగంలో సేవ చేసే భాగ్యం ఈ కొలువు సొంతం.
ఎన్ని ఖాళీలు?: మొత్తం 80 ఖాళీలను వివిధ విభాగాలకు కేటాయించారు.
- ఎలక్ట్రానిక్స్: 32
- మెకానికల్: 27
- ఎలక్ట్రికల్: 6
- ఫైనాన్స్: 5
- సివిల్: 4
- కంప్యూటర్ సైన్స్: 4
- హెచ్ఆర్: 2
- అన్ని విభాగాల వారికీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తప్పనిసరి.
ఎవరు అర్హులు?: ఈ పోస్టులకు పోటీ పడాలంటే సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, మెటలర్జీ, కెమికల్, సివిల్ బ్రాంచ్లతో బీఈ/బీటెక్ లేదా ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు చేసి ఉండాలి. ఐసీఏఐ, ఎంబీఏ లేదా ఫైనాన్స్/హెచ్ఆర్లో పీజీ డిప్లొమా చేసిన వారు అర్హులు. హెచ్ఆర్ విభాగంలో లా డిగ్రీ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వయస్సు 27 ఏళ్లు మించకూడదు (ఓబీసీలకు మూడు ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదు ఏళ్ల సడలింపు ఉంది).
ఎంపిక ఇలా: అభ్యర్థులను కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ (సీబీఓటీ), ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ఎగ్జామ్కు 85 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. రాత పరీక్షలో వచ్చిన మెరిట్ ఆధారంగా 1:10 నిష్పత్తిలో (ఒక పోస్టుకు పది మందిని) ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైన వారిని మెడికల్ పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం (150 మార్కులు): పరీక్ష సమయం 2 గంటలు. మొత్తం 150 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పార్ట్-1లో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు (100 మార్కులు). పార్ట్-2లో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ (50 మార్కులు). ప్రతి తప్పు సమాధానానికి (0.25) మార్కు కోత విధిస్తారు. జాగ్రత్తగా సమాధానం గుర్తించాలి.
జీత భత్యాలు: ఎంపికైన వారికి శిక్షణ సమయంలోనే నెలకు రూ. 40,000 స్టైపెండ్ ఇస్తారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక రూ. 40,000 - 1,40,000 పే స్కేల్లో వేతనం ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, వైద్య సదుపాయాలు వంటి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ముఖ్య వివరాలు:
- దరఖాస్తులు ప్రారంభం: డిసెంబర్ 3, 2025
- చివరి తేదీ: డిసెంబర్ 29, 2025
- పరీక్ష కేంద్రాలు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడ
- ఫీజు: జనరల్/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ. 500. (ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు).
పూర్తి వివరాలకు, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ https://bdl-india.in/ ను సందర్శించండి. ఒక్క పోస్టుకు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, సబ్మిట్ చేశాక మార్పులకు అవకాశం ఉండదని గమనించాలి. సీబీఓటీ తేదీ, వివరాలను అడ్మిట్కార్డ్లో తెలియజేస్తారు. దీన్ని వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించి, మాక్ టెస్టులు రాస్తే విజయం మీదే!
'రైట్స్'లో కొలువుల జాతర - 400 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులు
సివిల్స్ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఏపీ స్టడీ సర్కిళ్లలో ఉచిత శిక్షణ