ETV Bharat / education-and-career

చలికి చదవాలనిపించట్లేదా? ఈ టిప్స్​ మీకోసమే!

ఈ విషయాలను పాటించారంటే తరగతులో మీకే ఫుల్​ మార్క్స్ - వీటితో బద్దకానికి గుడ్​బై చెప్పేయండి!

Tips for Studying in Winter
Tips for Studying in Winter (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips for Studying in Winter : చలికాలంలో చలికి ఏ పని సరిగ్గా చేయాలనిపించదు. ఉదయాన్నే అస్సలు లేవాలనిపించదు. రాత్రిళ్లు తొందరగా నిద్ర పోవాలనిపిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఆసక్తి చూపలేకపోతారు. కానీ ఇది పిల్లలకు చాలా ముఖ్యమైన సమయం. ఇంకా కొద్ది నెలల్లోనే ఇంటర్​, పదో తరగతి పరీక్షలకు సమయం ఆసన్నం కానుంది. దానికి తోడు స్లిప్​, స్పెల్ల్​ టెస్ట్ అంటూ భయపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించారంటే చక్కగా చదువుకోవచ్చు.

ఎగ్జామ్స్​లో వందశాతం మార్కులతో మంచి ఉత్తీర్ణతను సాధించవచ్చు. ఈ టిప్స్ బడి, కళాశాలలో చదివే పిల్లలకు మాత్రమే కాదు పోటీ పరీక్షలకు సైతం సన్నద్ధమవుతున్న వారికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ కాలంలో పగటి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రిళ్లు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సద్వినియోగం చేసుకోవడం కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ పద్ధతులను పాటించారంటే సులభంగా చదవగలుగుతారు.

Tips for Studying in Winter
చలికి చదవాలనిపించట్లేదా? ఈ టిప్స్​ మీకోసమే! (EENADU)

ఈ పద్దతులు మీ కోసమే :

  • శీతాకాలంలో చలి బాగా ఉంటుంది. అందుకే చదివే ప్రదేశంలో వెలుతురు ఉండేలా చూసుకుంటే చురుగ్గా చదవగలుగుతారు. వెలుతురు సరిగా లేకపోతే చదువుపై ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది, అలాగే కంటిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అది దీర్ఘకాలంలో చాలా ప్రమాదకరం.
  • కుర్చీలో విశ్రాంతిగా కూర్చుంటే నిద్ర ముంచుకు వస్తుంది. అప్పుడు నిటారుగా కూర్చోని చదవడానికి ప్రయత్నించాలి. దీనివల్ల ఏకాగ్రతతో పని చేయగలుగుతారు.
  • ఏ పని మొదలుపెట్టాలన్నా ఓ ప్రణాళిక వేసుకోవడం ముఖ్యం. అందుకే స్టడీ ప్లాన్‌ వేసుకోవాలి. ప్రతి సబ్జెక్టుకు నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించి, ఆ వ్యవధిలోనే దాన్ని పూర్తిచేయాలి. అందువల్ల తమ లక్ష్యం మేరకు చదవడం పూర్తి కావడంతో పాటు క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది.
  • నిరంతరంగా చదవడమే కాదు, మధ్య మధ్యలో చిన్న విరామం తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. అందువల్ల అలసట దూరమవుతుంది. చదవాలనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
  • చదివిన వాటిలో ముఖ్యమైన పాయింట్లను నోట్స్​ రాసుకోవాలి. వాటిని అనుసరించాలి.
  • ఈ కాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో చాలా బద్దకంగా ఉంటుంది. దీనికితోడు కడుపు నిండా తిన్నారంటే నిద్ర ముంచుకొచ్చేస్తుంది. అందుకే మసాలా వంటకాలకు కాస్త దూరంగా ఉండాలి. పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్​ వంటి తొందరగా జీర్ణమయ్యే వాటిని తినడానికి ప్రయత్నించాలి.
  • కొందరికి ఒంటరిగా చదవడం, మరికొందరికిి స్నేహితులతో కలిసి చదవడం అంటే ఇష్టం. ఎలా చదివితే ఇష్టంగా చదవగలుగుతారో ఆ విధానాన్ని ఫాలో అవ్వడం మంచిది.
  • చదువడంతో పాటు కంటికి నిద్ర కూడా ముఖ్యమే. రోజూ 8 గంటల పాటు నిద్ర ఉంటే మేలు. చదివింది గుర్తుండాలంటే సరిపడ నిద్ర అవసరం.
  • ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. స్క్రీన్‌ సమయాన్ని తగ్గించాలి. దాని వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.
  • రోజూ ఏమేం చేయాలో ఒక లిస్టు రాసుకోవడం మంచిది. దానివల్ల చదివివ వాటిని ఎప్పటికపుడు మార్క్ చేసుకోవాలి. దీంతో ఏ రోజు పనులను ఆ రోజే పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఇంకా సమయం ఉంటే మరోసారి రిజివన్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • స్పూర్తిదాయకమైన సూక్తులను కంటికి కనిపించేలా ఉంచుకోవాలి. దాంతో ఎప్పటి పనులను అప్పుడే ఉత్సాహంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. వాటిని గోడలు, పుస్తకాలు, చార్ట్​పై రాసుకోవాలి.

పరీక్షల కోసం కష్టపడి చదువుతున్నారా? - అయితే మీకోసమే ఈ 'స్మార్ట్​' టిప్స్

పదో తరగతి చదివితే చాలు - రూ.40,000 వేల జీతంతో కేంద్రంలో ఉద్యోగం

TAGGED:

చలికాలంలో విద్యార్థులు చదవేలా టిప్
HOW TO STUDY IN WINTER
BEST TIPS FOR STUDENTS IN WINTER
WINTER STUDY TIPS
STUDY TIPS FOR STUDENTS IN WINTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.