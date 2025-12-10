ETV Bharat / education-and-career
చలికి చదవాలనిపించట్లేదా? ఈ టిప్స్ మీకోసమే!
ఈ విషయాలను పాటించారంటే తరగతులో మీకే ఫుల్ మార్క్స్ - వీటితో బద్దకానికి గుడ్బై చెప్పేయండి!
Published : December 10, 2025 at 12:30 PM IST
Tips for Studying in Winter : చలికాలంలో చలికి ఏ పని సరిగ్గా చేయాలనిపించదు. ఉదయాన్నే అస్సలు లేవాలనిపించదు. రాత్రిళ్లు తొందరగా నిద్ర పోవాలనిపిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఆసక్తి చూపలేకపోతారు. కానీ ఇది పిల్లలకు చాలా ముఖ్యమైన సమయం. ఇంకా కొద్ది నెలల్లోనే ఇంటర్, పదో తరగతి పరీక్షలకు సమయం ఆసన్నం కానుంది. దానికి తోడు స్లిప్, స్పెల్ల్ టెస్ట్ అంటూ భయపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించారంటే చక్కగా చదువుకోవచ్చు.
ఎగ్జామ్స్లో వందశాతం మార్కులతో మంచి ఉత్తీర్ణతను సాధించవచ్చు. ఈ టిప్స్ బడి, కళాశాలలో చదివే పిల్లలకు మాత్రమే కాదు పోటీ పరీక్షలకు సైతం సన్నద్ధమవుతున్న వారికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ కాలంలో పగటి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రిళ్లు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సద్వినియోగం చేసుకోవడం కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ పద్ధతులను పాటించారంటే సులభంగా చదవగలుగుతారు.
ఈ పద్దతులు మీ కోసమే :
- శీతాకాలంలో చలి బాగా ఉంటుంది. అందుకే చదివే ప్రదేశంలో వెలుతురు ఉండేలా చూసుకుంటే చురుగ్గా చదవగలుగుతారు. వెలుతురు సరిగా లేకపోతే చదువుపై ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది, అలాగే కంటిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అది దీర్ఘకాలంలో చాలా ప్రమాదకరం.
- కుర్చీలో విశ్రాంతిగా కూర్చుంటే నిద్ర ముంచుకు వస్తుంది. అప్పుడు నిటారుగా కూర్చోని చదవడానికి ప్రయత్నించాలి. దీనివల్ల ఏకాగ్రతతో పని చేయగలుగుతారు.
- ఏ పని మొదలుపెట్టాలన్నా ఓ ప్రణాళిక వేసుకోవడం ముఖ్యం. అందుకే స్టడీ ప్లాన్ వేసుకోవాలి. ప్రతి సబ్జెక్టుకు నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించి, ఆ వ్యవధిలోనే దాన్ని పూర్తిచేయాలి. అందువల్ల తమ లక్ష్యం మేరకు చదవడం పూర్తి కావడంతో పాటు క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది.
- నిరంతరంగా చదవడమే కాదు, మధ్య మధ్యలో చిన్న విరామం తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. అందువల్ల అలసట దూరమవుతుంది. చదవాలనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
- చదివిన వాటిలో ముఖ్యమైన పాయింట్లను నోట్స్ రాసుకోవాలి. వాటిని అనుసరించాలి.
- ఈ కాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో చాలా బద్దకంగా ఉంటుంది. దీనికితోడు కడుపు నిండా తిన్నారంటే నిద్ర ముంచుకొచ్చేస్తుంది. అందుకే మసాలా వంటకాలకు కాస్త దూరంగా ఉండాలి. పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ వంటి తొందరగా జీర్ణమయ్యే వాటిని తినడానికి ప్రయత్నించాలి.
- కొందరికి ఒంటరిగా చదవడం, మరికొందరికిి స్నేహితులతో కలిసి చదవడం అంటే ఇష్టం. ఎలా చదివితే ఇష్టంగా చదవగలుగుతారో ఆ విధానాన్ని ఫాలో అవ్వడం మంచిది.
- చదువడంతో పాటు కంటికి నిద్ర కూడా ముఖ్యమే. రోజూ 8 గంటల పాటు నిద్ర ఉంటే మేలు. చదివింది గుర్తుండాలంటే సరిపడ నిద్ర అవసరం.
- ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించాలి. దాని వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.
- రోజూ ఏమేం చేయాలో ఒక లిస్టు రాసుకోవడం మంచిది. దానివల్ల చదివివ వాటిని ఎప్పటికపుడు మార్క్ చేసుకోవాలి. దీంతో ఏ రోజు పనులను ఆ రోజే పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఇంకా సమయం ఉంటే మరోసారి రిజివన్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
- స్పూర్తిదాయకమైన సూక్తులను కంటికి కనిపించేలా ఉంచుకోవాలి. దాంతో ఎప్పటి పనులను అప్పుడే ఉత్సాహంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. వాటిని గోడలు, పుస్తకాలు, చార్ట్పై రాసుకోవాలి.
