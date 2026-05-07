ఎంఏ "ఫిలాసఫీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
ఎంఏ ఫిలాసఫీతో ఉపయోగం ఉంటుందా? - ఈ కోర్సును అందించే సంస్థలేవి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 4:42 PM IST
MA Philosophy Courses in India : సంప్రదాయ కోర్సుల్లో తత్వశాస్త్రం ఒకటి. ఇది సిద్ధాంతాల అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా మనిషి ఆలోచనా విధానాన్ని, నైతికతను జీవన విలువలను లోతుగా విశ్లేషించే శాస్త్రం. జీవితం అంటే ఏమిటి?, సత్యం అంటే ఏమిటి? నైతికంగా ఏది సరైనది? లాంటి ప్రాథమిక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతకడం ద్వారా మనలో లోతైన ఆలోచన, తార్కికత, విశ్లేషణ లాంటి నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇవన్నీ ఆధునిక ప్రపంచంలో అత్యంత అవసరమైన సామర్థ్యాలని చెప్పొచ్చు.
అందుకే డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఉన్నత విద్యను ఎంచుకునే క్రమంలో చాలా మంది విద్యార్థులు ఎంఏ ఫిలాసఫీ (తత్వశాస్త్రం) లాంటి సంప్రదాయ కోర్సుల విషయంలో పలు సందేహాలతో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎంఏ ఫిలాసఫీ చదివితే ఉపయోగం ఉంటుందా? ఈ డిగ్రీతో ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా? ఈ కోర్సును అందించే సంస్థలతో తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎంఏ ఫిలాసఫీ పూర్తి చేసిన వారు తర్వాత అకడమిక్ రంగంలో వివిధ ఉద్యోగవకాశాలను పొందొచ్చు. ముఖ్యంగా యూజీసీ నెట్ లేదా సెట్లో అర్హత పొందితే డిగ్రీ కాలేజీలో, యూనివర్సిటీల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కొలువుకు ట్రై చేయోచ్చు. పీహెచ్డీ పూర్తి చేస్తే పరిశోధన రంగంలో మరిన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో లిబరల్ ఆర్ట్స్/ స్టడీస్, ఐఐటీల్లో హ్యుమానిటీస్ డిపార్ట్మెంట్లలోనూ బోధనలో అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎంఏ ఫిలాసఫీ తర్వాత బీఎడ్, ఎంఎడ్ పూర్తిచేసి, సెట్/నెట్ అర్హత /పీహెచ్డీతో బీఎడ్/ఎంఎడ్ కళాశాలల్లో అధ్యాపకులుగా స్థిరపడొచ్చు.
ఫిలాసఫీ కోర్సులను జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ దిల్లీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఉస్మానియ విశ్వవిద్యాలయం అందిస్తున్నాయి. అలాగే పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీ, బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ, శ్రీవెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ యూనివర్సిటీ శ్రీకాకుళం లాంటి విద్యా సంస్థలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి.
గవర్నమెంట్ జాబ్ పరంగా చూస్తే ఎంఏ ఫిలాసఫీ చదివినవారికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఫిలాసఫీని ఆప్షనల్గా సెలక్ట్ చేసుకొని మంచి ఫలితాలు సాధించినవారు ఉన్నారు. సిలబస్ పరిమితంగా ఉండటంతో చాలా మంది ఈ సబ్జెక్టును స్కోరింగ్గా భావిస్తున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షల ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా పొందొచ్చు. రిసెర్చ్, థింక్ ట్యాంక్పాలసీ విశ్లేషణ సంస్థల్లో కూడా వివిధ ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఫిలాసఫీ చదివినవారికి ప్రైవేట్ రంగంలోనూ పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎడిటింగ్, మీడియా, కంటెంట్ రైటింగ్, పబ్లిషింగ్ రంగాల్లో ఫిలాసఫీతో రాణించవచ్చు. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల్లో కూడా నైతిక విలువలు, మానవ ప్రవర్తనపై అవగాహన ఉండటం వల్ల కొన్ని బిజినెస్ స్కూళ్లు వీరికి బోధనావకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. అదనంగా కౌన్సెలింగ్ కోర్సులు లేదా సైకాలజీ చదివితే కౌన్సెలర్గా కెరియర్ను బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రశ్నలు అడిగే స్వభావం ఉన్నవారికి, తార్కికంగా ఆలోచించగలిగే వారికి, సమాజ సమస్యలపై విశ్లేషణ చేయాలనుకునే వారికి ఈ కోర్సు బాగా అనుకూలం. ముఖ్యంగా అకడమిక్ రంగం, పరిశోధన, సివిల్ సర్వీసెస్, పబ్లిక్ పాలసీ లాంటి రంగాల్లో కెరియర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.
